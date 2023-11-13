Работа везде: от повара до сборщика на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Решили поменять что-то в жизни и ищете новое рабочее место? Засиделись дома по семейным обстоятельствам или столкнулись с трудностями поиска работы? Редакция ProKazan поможет: мы прошерстили просторы одной из популярных платформ по поиску работы. В этом материале - очевидно выгодные и любопытные предложения от работодателей из самых разных сфер деятельности.

Повар-кассир в блинную «БлинБери»

Что надо будет делать?

Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.

Какие навыки пригодятся?

Наличие гостеприимства и активности;

Любовь к людям и желание с ними общаться;

Внимателен к деталям.

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Менеджер по подбору/продажам недвижимости в агентство недвижимости «ФЛЭТ»

Что надо будет делать?

Консультировать клиентов по вопросам покупки или продажи недвижимости;

Подбирать варианты жилья из готовой базы;

Организовывать просмотры объектов;

Гибкий график.

Какие навыки пригодятся?

Желание хорошо жить и зарабатывать!

Готовы взять кандидатов без опыта.

Обучение с 0 с опытными бизнес-тренерами;

Работа с наставниками, которые ведут Вас до результата, для Вашего быстрого старта.

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Повар-кассир в пиццерию «Додо Пицца»

Что надо будет делать?

Готовить пиццу, поддерживать чистоту, делать заготовки.

Какие навыки пригодятся?

Честность и искренность;

Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;

Готовность к активной работе и обучению;

Нет опыта? – мы вас обучим и покажем!

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Агент похоронной службы в компанию «Ритуал.Pro»

Что надо будет делать?

Организавывать и проводить похороны, оказывать ритуальные услуги, оформлять документы, организовывать обрядовые действия. Выезжать к заказчику. Полное сопровождение.

Какие навыки пригодятся?

Высшее образование;

Опыт работы в обслуживании/продажах от 5 лет;

Опыт работы в ритуальной сфере приветствуется.

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Менеджер по работе с клиентами в компанию «Артпол»

Что надо будет делать?

Продавать! А для этого проводить презентации клиентам, взаимодействовать с подрядчиками, составлять коммерческие предложения и выставлять счета.

Какие навыки пригодятся?

Навыки продаж (не обязательно, готовы рассмотреть кандидатов без опыта!);

Навыки проведения телефонных переговоров и личных встреч;

Умение быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;

Опыт работы в продажах в смежных сферах приветствуется;

Гибкость, коммуникабельность и ответственность!

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Ассистент врача-стоматолога в стоматологию «Ваэль»

Что надо будет делать?

Организовывать рабочее места врача-стоматолога, работать со стоматологом в 4 руки на приеме, заполнять медицинскую документацию, обрабатывать инструменты, поддерживать чистоту рабочего места врача-стоматолога.

Какие навыки пригодятся?

Среднее медицинское образование;

Пунктуальность;

Умение быстро обучаться;

Ответственность и аккуратность;

Желание и умение работать в команде;

Опыт работы обязателен.

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Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»

Что надо будет делать?

Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.

Какие навыки пригодятся?

Ответственность и инициативность;

Коммуникабельность, открытость;

Умение работать в коллективе.

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Хостес в ресторан «Cheeseria»

Что надо будет делать?

Встречать и размещать гостей в зале ресторана, создавать атмосферу гостеприимства, бронировать столы для клиентов.

Какие навыки пригодятся?

Опыт необязателен;

Коммуникабельность;

Общительность;

Грамотная речь;

Позитивность.

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