Работа везде: от продавца до бухгалтера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Решили поменять что-то в жизни и ищете новое рабочее место? Засиделись дома по семейным обстоятельствам или столкнулись с трудностями поиска работы? Редакция ProKazan поможет: мы прошерстили просторы одной из популярных платформ по поиску работы. В этом материале - очевидно выгодные и любопытные предложения от работодателей из самых разных сфер деятельности.

Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»

Что надо будет делать?

Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.

Какие навыки пригодятся?

Ответственность и инициативность;

Коммуникабельность, открытость;

Умение работать в коллективе.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Что надо будет делать?

Консультировать, демонстрировать и продавать продукцию представленных брендов.

Выполнять индивидуальный план продаж.

Участвовать в организационных процессах магазина.

Какие навыки пригодятся?

Нацеленность на результат.

Хорошие коммуникативные навыки, грамотная речь.

Приветствуется опыт работы в розничных продажах и любовь к спортивной обуви.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Бухгалтер в компанию «Рондо»

Что надо будет делать?

Вести учет заработной платы сотрудников, кадастровый и воинский учет.

Отвечать на запросы от ИФНС, СФР.

Контролировать оплаты налогов, лизинговых платежей.

Какие навыки пригодятся?

Среднее профессиональное или высшее бухгалтерское образование

Знание 1С

Перепродажи между ООО и ИП.

Сверки с контрагентами

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Кассир в пиццерию «Додо Пицца»

Что надо будет делать?

Принимать заказы, готовить напитки, поддерживать чистоту зала.

Какие навыки пригодятся?

Честность и искренность;

Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;

Готовность к активной работе и обучению;

Нет опыта? – мы вас обучим и покажем!

Посмотреть больше вакансий и откликнуться можно по ссылке

Повар-кассир в блинную «БлинБери»

Что надо будет делать?

Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.

Какие навыки пригодятся?

Наличие гостеприимства и активности;

Любовь к людям и желание с ними общаться;

Внимателен к деталям.

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

Менеджер по подбору/продажам недвижимости в агентство недвижимости «ФЛЭТ»

Что надо будет делать?

Консультировать клиентов по вопросам покупки или продажи недвижимости;

Подбирать варианты жилья из готовой базы;

Организовывать просмотры объектов;

Гибкий график.

Какие навыки пригодятся?

Желание хорошо жить и зарабатывать!

Готовы взять кандидатов без опыта.

Обучение с 0 с опытными бизнес-тренерами;

Работа с наставниками, которые ведут Вас до результата, для Вашего быстрого старта.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке