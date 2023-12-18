Работа везде: от продавца до бухгалтера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Решили поменять что-то в жизни и ищете новое рабочее место? Засиделись дома по семейным обстоятельствам или столкнулись с трудностями поиска работы? Редакция ProKazan поможет: мы прошерстили просторы одной из популярных платформ по поиску работы. В этом материале - очевидно выгодные и любопытные предложения от работодателей из самых разных сфер деятельности.
Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»
Что надо будет делать?
Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.
Какие навыки пригодятся?
- Ответственность и инициативность;
- Коммуникабельность, открытость;
- Умение работать в коллективе.
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Продавец-консультант в магазин Street Beat (ТЦ Мега)
Что надо будет делать?
- Консультировать, демонстрировать и продавать продукцию представленных брендов.
- Выполнять индивидуальный план продаж.
- Участвовать в организационных процессах магазина.
Какие навыки пригодятся?
- Нацеленность на результат.
- Хорошие коммуникативные навыки, грамотная речь.
- Приветствуется опыт работы в розничных продажах и любовь к спортивной обуви.
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Что надо будет делать?
- Вести учет заработной платы сотрудников, кадастровый и воинский учет.
- Отвечать на запросы от ИФНС, СФР.
- Контролировать оплаты налогов, лизинговых платежей.
Какие навыки пригодятся?
- Среднее профессиональное или высшее бухгалтерское образование
- Знание 1С
- Перепродажи между ООО и ИП.
- Сверки с контрагентами
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Кассир в пиццерию «Додо Пицца»
Что надо будет делать?
Принимать заказы, готовить напитки, поддерживать чистоту зала.
Какие навыки пригодятся?
- Честность и искренность;
- Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;
- Готовность к активной работе и обучению;
- Нет опыта? – мы вас обучим и покажем!
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Повар-кассир в блинную «БлинБери»
Что надо будет делать?
Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.
Какие навыки пригодятся?
- Наличие гостеприимства и активности;
- Любовь к людям и желание с ними общаться;
- Внимателен к деталям.
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Менеджер по подбору/продажам недвижимости в агентство недвижимости «ФЛЭТ»
Что надо будет делать?
- Консультировать клиентов по вопросам покупки или продажи недвижимости;
- Подбирать варианты жилья из готовой базы;
- Организовывать просмотры объектов;
- Гибкий график.
Какие навыки пригодятся?
- Желание хорошо жить и зарабатывать!
- Готовы взять кандидатов без опыта.
- Обучение с 0 с опытными бизнес-тренерами;
- Работа с наставниками, которые ведут Вас до результата, для Вашего быстрого старта.
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