Работа везде: от повара до кладовщика на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Захотелось перемен и ищите новое место работы? Возможно, вы просто засиделись дома из-за семейных обстоятельств или испытываете трудности с поиском работы? В таком случае, редакция ProKazan готова помочь вам! Мы тщательно изучили возможности одной из самых популярных платформ для поиска работы и готовы представить вам самые интересные и выгодные предложения от работодателей в совершенно разных сферах деятельности.

Повар-кассир в блинную «БлинБери»

Что надо будет делать?

Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.

Какие навыки пригодятся?

Наличие гостеприимства и активности;

Любовь к людям и желание с ними общаться;

Внимателен к деталям.

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Кладовщик на склад в компанию «Ритуал.Pro»

Что надо будет делать?

Принимать и выдавать товары, вести учет и граммотно использовать пространство.

Какие навыки пригодятся?

Опыт работы более 3 лет;

Знание 1с

Образование: средне специальное, высшее;

Умение работать в коллективе.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Менеджер по работе с клиентами в компанию «Артпол»

Что надо будет делать?

Продавать! А для этого проводить презентации клиентам, взаимодействовать с подрядчиками, составлять коммерческие предложения и выставлять счета.

Какие навыки пригодятся?

Навыки продаж (необязательно, готовы рассмотреть кандидатов без опыта);

Навыки проведения телефонных переговоров и личных встреч;

Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;

Гибкость, коммуникабельность и ответственность!

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Агент по недвижимости в компанию «Альтера»

Что надо будет делать?

Вначале каждый сотрудник перед началом работы проходит бесплатный курс «Школа супер агентов» в нашем собственном учебном центре. После стажировки с опытным наставником Вы будете готовы к продажам недвижимости.

Какие навыки пригодятся?

Ответственность;

Коммуникабельность, открытость;

Навык работы за компьютером (знание Word, Exсel), телефон (соц. сети, планеры);

Быстрый ум;

Инициативность;

Умение работать в коллективе.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Администратор в стоматологию «Анатомия улыбки»

Что надо будет делать?

Вести запись на прием, создавать пациентам медкарты, а также консультировать по действующим услугам и акциям.

Какие навыки пригодятся?

Аккуратность;

Ответственность;

Исполнительность.

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»

Что надо будет делать?

Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.

Какие навыки пригодятся?

Ответственность и инициативность;

Коммуникабельность, открытость;

Умение работать в коллективе.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Кондитер в ресторан «Cheeseria»

Что надо будет делать?

Готовить разные виды десертов, кондитерских изделий, участвовать в разработке новых рецептур, контролировать соблюдение порционных и весовых стандартов изделий.

Какие навыки пригодятся?

Аккуратность;

Ответственность;

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