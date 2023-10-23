Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

Работа везде: от повара до кладовщика на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Работа везде: от повара до кладовщика на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

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Захотелось перемен и ищите новое место работы? Возможно, вы просто засиделись дома из-за семейных обстоятельств или испытываете трудности с поиском работы? В таком случае, редакция ProKazan готова помочь вам! Мы тщательно изучили возможности одной из самых популярных платформ для поиска работы и готовы представить вам самые интересные и выгодные предложения от работодателей в совершенно разных сферах деятельности.

Повар-кассир в блинную «БлинБери»

Что надо будет делать?

Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.

Какие навыки пригодятся?

  • Наличие гостеприимства и активности;
  • Любовь к людям и желание с ними общаться;
  • Внимателен к деталям.

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

Кладовщик на склад в компанию «Ритуал.Pro»

Что надо будет делать?

Принимать и выдавать товары, вести учет и граммотно использовать пространство.

Какие навыки пригодятся?

  • Опыт работы более 3 лет;
  • Знание 1с
  • Образование: средне специальное, высшее;
  • Умение работать в коллективе.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Менеджер по работе с клиентами в компанию «Артпол»

Что надо будет делать?

Продавать! А для этого проводить презентации клиентам, взаимодействовать с подрядчиками, составлять коммерческие предложения и выставлять счета.

Какие навыки пригодятся?

  • Навыки продаж (необязательно, готовы рассмотреть кандидатов без опыта);
  • Навыки проведения телефонных переговоров и личных встреч;
  • Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;
  • Гибкость, коммуникабельность и ответственность!

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

Агент по недвижимости в компанию «Альтера»

Что надо будет делать?

Вначале каждый сотрудник перед началом работы проходит бесплатный курс «Школа супер агентов» в нашем собственном учебном центре. После стажировки с опытным наставником Вы будете готовы к продажам недвижимости.

Какие навыки пригодятся?

  • Ответственность;
  • Коммуникабельность, открытость;
  • Навык работы за компьютером (знание Word, Exсel), телефон (соц. сети, планеры);
  • Быстрый ум;
  • Инициативность;
  • Умение работать в коллективе.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Администратор в стоматологию «Анатомия улыбки»

Что надо будет делать?

Вести запись на прием, создавать пациентам медкарты, а также консультировать по действующим услугам и акциям.

Какие навыки пригодятся?

  • Аккуратность;
  • Ответственность;
  • Исполнительность.

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»

Что надо будет делать?

Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.

Какие навыки пригодятся?

  • Ответственность и инициативность;
  • Коммуникабельность, открытость;
  • Умение работать в коллективе.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Кондитер в ресторан «Cheeseria»

Что надо будет делать?

Готовить разные виды десертов, кондитерских изделий, участвовать в разработке новых рецептур, контролировать соблюдение порционных и весовых стандартов изделий.

Какие навыки пригодятся?

  • Аккуратность;
  • Ответственность;

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

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