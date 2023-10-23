Работа везде: от повара до кладовщика на складе. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Захотелось перемен и ищите новое место работы? Возможно, вы просто засиделись дома из-за семейных обстоятельств или испытываете трудности с поиском работы? В таком случае, редакция ProKazan готова помочь вам! Мы тщательно изучили возможности одной из самых популярных платформ для поиска работы и готовы представить вам самые интересные и выгодные предложения от работодателей в совершенно разных сферах деятельности.
Повар-кассир в блинную «БлинБери»
Что надо будет делать?
Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.
Какие навыки пригодятся?
- Наличие гостеприимства и активности;
- Любовь к людям и желание с ними общаться;
- Внимателен к деталям.
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Кладовщик на склад в компанию «Ритуал.Pro»
Что надо будет делать?
Принимать и выдавать товары, вести учет и граммотно использовать пространство.
Какие навыки пригодятся?
- Опыт работы более 3 лет;
- Знание 1с
- Образование: средне специальное, высшее;
- Умение работать в коллективе.
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Менеджер по работе с клиентами в компанию «Артпол»
Что надо будет делать?
Продавать! А для этого проводить презентации клиентам, взаимодействовать с подрядчиками, составлять коммерческие предложения и выставлять счета.
Какие навыки пригодятся?
- Навыки продаж (необязательно, готовы рассмотреть кандидатов без опыта);
- Навыки проведения телефонных переговоров и личных встреч;
- Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;
- Гибкость, коммуникабельность и ответственность!
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Агент по недвижимости в компанию «Альтера»
Что надо будет делать?
Вначале каждый сотрудник перед началом работы проходит бесплатный курс «Школа супер агентов» в нашем собственном учебном центре. После стажировки с опытным наставником Вы будете готовы к продажам недвижимости.
Какие навыки пригодятся?
- Ответственность;
- Коммуникабельность, открытость;
- Навык работы за компьютером (знание Word, Exсel), телефон (соц. сети, планеры);
- Быстрый ум;
- Инициативность;
- Умение работать в коллективе.
Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке
Администратор в стоматологию «Анатомия улыбки»
Что надо будет делать?
Вести запись на прием, создавать пациентам медкарты, а также консультировать по действующим услугам и акциям.
Какие навыки пригодятся?
- Аккуратность;
- Ответственность;
- Исполнительность.
Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке
Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»
Что надо будет делать?
Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.
Какие навыки пригодятся?
- Ответственность и инициативность;
- Коммуникабельность, открытость;
- Умение работать в коллективе.
Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке
Кондитер в ресторан «Cheeseria»
Что надо будет делать?
Готовить разные виды десертов, кондитерских изделий, участвовать в разработке новых рецептур, контролировать соблюдение порционных и весовых стандартов изделий.
Какие навыки пригодятся?
- Аккуратность;
- Ответственность;
Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке