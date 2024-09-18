Построить дом или купить квартиру? Руководитель ипотечного отдела рассказывает, что выгодно сегодня в Казани

Загородный дом или квартира? Что выгоднее сейчас взять в ипотеку и стоит ли осуществлять свою мечту, когда ставка по кредиту почти 20%? Редакция ProKazan решила выяснить у руководителя ипотечного отдела АН «Альтера» Моталевой Марии Юрьевны, какие льготные программы самые востребованные и стоит ли сейчас фиксировать ставки или лучше подождать.

Сейчас в России действуют несколько льготных программ ипотечного кредитования: семейная ипотека, IT-ипотека, сельская ипотека, а также дальневосточная и арктическая программы. Главное изменение — нельзя воспользоваться одновременно несколькими льготными программами.Если вы работаете в IT-компании, но также вам подходят условия семейной ипотеки, вам придется выбрать. Но есть исключение для семейной ипотеки, о ней расскажем в статье.

Ниже рассмотрим самые актуальные программы и возможности для тех, кто не попадает ни под одну льготу.

Семейная ипотека: новые условия

Семейная ипотека стала более адресной и теперь доступна для двух категорий людей. Первая категория — семьи с детьми до 7 лет и семьи, где есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Вторая — семьи с двумя несовершеннолетними детьми.

Здесь ставка составляет 6%, а лимит по кредиту до 12 млн рублей. Приобрести жилье по этой программе можно как от застройщика, так и через индивидуальное жилищное строительство, но с обязательным участием подрядчика.

По программе семейной ипотеки можно приобрести как квартиру от застройщика, так и готовый дом или заказать строительство через организацию-подрядчика. Самому строить нельзя. И еще обязательное условие — строительная компания должна работать с эскроу-счетами. Такие дополнительные условия делают сделку с недвижимостью более безопасной, — делится Мария Юрьевна, руководитель ипотечного отдела АН «Альтера».

Дважды взять ипотеку по семейной программе возможно только каждому из супругов в отдельности. Но если у вас случилось прибавление в семье, то можно рассчитывать на уже третью льготу. При этом предыдущие обязательства должны быть полностью погашены к моменту взятия новой.

Сельская ипотека: риск и выгода

Для тех, кто планирует покупку жилья в сельской местности, ставка по ипотеке составляет 3%. Она напрямую зависит от финансирования Министерства сельского хозяйства: пока оно есть — ставка остается низкой. Лимит по кредиту составляет 6 млн рублей, а при оформлении на обоих супругов сумма может быть удвоена.

По такой ипотеке дом можно строить самому или с подрядчиком даже без эскроу-счета. Минус программы в том, что ставка не фиксирована. И она в любой момент может поменяться. Например, взяв ипотеку на 6 млн рублей со ставкой 3%, ежемесячный платеж составляет 25 000 рублей. Но как только финансирование от Министерства сельского хозяйства прекращается, ставка меняется на текущую. Ежемесячный платеж становится под 100 000 рублей — это огромный риск. Такого, конечно, еще ни разу не случалось, но мы за безопасность клиента. Это самое выгодное предложение по ипотеке на сегодняшний день. Однако мы рекомендуем только тем, кто готов вносить платежи досрочно и имеет возможность погасить эту ипотеку в моменте, продав другую недвижимость. Но, стоит уточнить, программа сельской ипотеки приостановлена. Связано это, возможно, с будущими изменениями в расстоянии объекта от районного центра, — делится Мария Юрьевна, руководитель ипотечного отдела АН «Альтера».

Новые условия для айтишников: как не вылететь из льготной ставки

IT-ипотека претерпела значительные изменения: лимиты снизились, а требования к заемщикам стали более строгими. Например, сейчас ставка 6% действует на сумму до 9 млн рублей. Если заемщик планирует увеличить лимит до 18 млн рублей, то ставка повышается до 14%. Изменения коснулись и трудоустройства. Если раньше нельзя было менять место работы до 5 лет, то сейчас это правило действует на весь срок кредита. А при переходе с одного места работы на другое должно пройти не более 6 месяцев. И весь срок вашего кредита вы должны работать в аккредитованной IT-компании.

Важно понимать, что если компания потеряет аккредитацию, это отразится на вашей ипотеке. В этом случае нужно в течение полугода устроиться на работу в аккредитованную IT-компанию. Важно, что отсчет полугода начинается со дня увольнения, а не фиксируется заранее. Если этого не сделать, то ставка по льготной ипотеке изменится на ту, которая была на момент взятия кредита. Сейчас это примерно 21%, — комментирует Мария Юрьевна, руководитель ипотечного отдела АН «Альтера».

Для тех, кому льготные программы недоступны

Если вы не подпадаете под условия программ господдержки, то для вас тоже есть интересные предложения. Повышенная ставка по ипотеке — это способ государства снизить спрос на недвижимость. И это работает. На рынке стало меньше покупателей и застройщики начали предлагать программу рассрочки — оплата стоимости квартиры долями без процентов и переплат.

Застройщик на программу рассрочки оставляет ограниченное количество квартир с объекта. Это нужно, чтобы обеспечить гарантированные продажи. И часто такие акции почти сразу бронируются агентствами напрямую или покупателями, которые разбираются в сфере недвижимости и давно мониторят рынок. Иногда застройщики даже не афишируют такие предложения, а сами обращаются в агентства недвижимости, и квартиры по рассрочке уходят клиентам, которые решили работать с опытным риелтором.

На рынке до сих пор действуют такие разовые акции, как семейная ипотека под 3-3,5%, рассрочка, околонулевые ставки. Просто их сложно отследить. Мы мониторим такие предложения, чтобы предложить своим клиентам. И всегда стараемся договориться с застройщиком, который заинтересован идти навстречу своим покупателям. Для клиентов мы стараемся подобрать только самые выгодные предложения, — комментирует Мария Юрьевна, руководитель ипотечного отдела АН «Альтера».

Для тех кто решительно рассматривает ипотеку, помимо рассрочки, возможно рассмотрение под ставку 11,99% на весь срок кредитования. Доступны и вторичный рынок и рынок новостроек. Более того, есть возможность получить 7,9% на срок до 7 лет без удорожания объекта. Далее ставка станет стандартной, однако возможность рефинансирования также доступна.

Отказ за отказом

По имеющейся информации, июле 2024 года, на фоне сокращения и пересмотра льготных ипотечных программ, российские банки значительно увеличили количество отказов по заявкам на ипотеку, как показывают данные Национального бюро кредитных историй. Кредиторы отклонили 57% заявок на ипотечные кредиты.

Где найти выгодные условия

Первые, кто узнают об акциях, выгодных условиях от банков и застройщиков — это агентства недвижимости. Возможно, вы уже сейчас задумываетесь о покупке квартиры или дома, а может для вас это уже необходимость. Тогда лучше взять консультацию опытного риелтора, который подберет вам выгодные предложения или удобную программу. Это поможет вам сэкономить время, но и деньги.

В АН «Альтера» сейчас действует бесплатная услуга по выстраиванию стратегии для клиента по работе с недвижимостью: варианты приобретения желаемой недвижимости и какие возможности будут после ее покупки.

Поэтому если хотите больше узнать о льготных программах, акциях и предложениях от застройщиков, а еще получить план по покупке нового жилья с учетом вашей финансовой возможности, запишитесь на бесплатную консультацию к профессионалам. Сделайте первый шаг к вашей мечте.