«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье

Перекусы на бегу стали нормой, ведь в темпе большого города редко найдется время на приготовление домашнего обеда. Но что делать тем, кто заботится о своем здоровье и стремится питаться правильно? Кафе здорового питания «Green-B» предлагает решение этой дилеммы. Здесь представлены разнообразные блюда, приготовленные из свежих и натуральных продуктов. От сытных завтраков до легких перекусов и полноценных обедов – каждый найдет что-то по вкусу.

Бытует мнение, что фастфуд не может быть полезным. «Green-B» разрушает этот миф! Концепция заведения – быстрая еда без вреда для здоровья. В меню кафе представлены блюда паназиатской кухни, без лишнего жира, сахара и экстра-калорий. При этом вкус еды впечатляет и доставляет удовольствие.

– Нам важно, чтобы посетитель нашего кафе мог за 5-7 минут получить свой заказ, который будет вкусным и полезным. Человеку необходимы качественные питательные вещества, макро- и микроэлементы. Не всегда есть время прийти в ресторан и ждать 40 минут хорошее блюдо, а готовить среди рабочего дня – это вообще что-то фантастическое. Мы работаем для тех, кто следит за здоровьем. Фастфуд – это быстрое питание, а мы подаем наши блюда за несколько минут, при этом не теряя в качестве. Возьмем, к примеру, представленные у нас булочки Бао. Это не классический пирожок из быстрых углеводов и сахара, а блюдо, приготовленное на пару из безглютеновой рисовой муки, – рассказал бренд-шеф «Green-B» Сергей Александров.

Создатели бренда постоянно работают над качеством ассортимента, экспериментируя с различными составами и новыми рецептами. Вы сможете попробовать в кафе как классические блюда вроде супов «Том ям» и «Рамен с курицей», так и авторские рецептуры, например «Крем грибной пармезан» или «Крем овощной страчателла». В «Green-B» широкий выбор блюд паназиатской кухни. В меню представлены 5 видов поке, 15 вариантов роллов, булочки бао с курицей и форелью. Вам непременно стоит заглянуть в кафе, чтобы попробовать нежнейшие десерты с эксклюзивными сортами кофе. Среди напитков вы также найдете авторские чаи, матчу, фреши и коктейли.

В Казани не так много заведений, которые специализируются на веганских позициях. В «Green-B» представлен широкий выбор блюд, которые подойдут как людям без особой диеты, так и приверженцам растительного питания. Также здесь вы сможете попробовать приготовленные шеф-поваром десерты. Это не магазинные или промышленные сладости, а безвредные вкусности, которыми не страшно побаловать себя. Например «Мусс кокос с веганским сыром» с фрешом из имбиря, свежими ягодами и лепестками миндаля.

– Для веганов и вегетарианцев у нас есть все от закусок до горячего. Наши гости очень любят «Кокосовое мясо» с соевой котлетой и рисом из цветной капусты и «Хайгетсы с фри» - полезная альтернатива вредным наггетсам. Считаю самым вкусным фалафелем в городе именно наш. Я сам мясоед, но это одно из моих любимых блюд. Также мы сами делаем веганские десерты. Долго прорабатывали меню и рецептуры, чтобы получить действительно крутой результат, который будет радовать наших гостей, – отметил бренд-шеф «Green-B».

Команда «Green-B» состоит из профессиональных и дружелюбных сотрудников, которые всегда рады помочь в выборе блюд и проконсультировать по вопросам здорового питания. Кафе работает с 10:30 до 22:00, предоставляя возможность всем желающим насладиться вкусной и полезной едой. Если вы цените свое здоровье и стремитесь питаться правильно, кафе «Green-B» станет для вас настоящей находкой. Интерьер заведения выполнен в современном стиле, создавая уютную и расслабляющую атмосферу. Меню «Green-B» порадует даже самых требовательных приверженцев здорового образа жизни. Посетите «Green-B» и добавьте в свою жизнь больше здоровья и энергии!



+7 (950) 313-31-26

г. Казань, ул. Столбова, 1/3

Сайт: https://green-bkzn.ru/