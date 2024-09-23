Поминки среди праздничных шаров: рассказываем, как в Казани борются за культуру достойного прощания с близкими

Столкнувшись с потерей близкого, перед человеком будет стоять довольно непростая задача: собрать волю в кулак и организовать достойные похороны и поминальный обед. Не умаляя важности обоих этапов, редакция решила углубиться в вопрос организации поминок.

Не только в Казани, но и по всей России ситуация обстоит таким образом, что в большинстве случаев выбирать место для проведения столь деликатного и приватного мероприятия приходится среди самых обычных кафе и ресторанов. Нетрудно представить (а кому-то даже вспомнить) насколько неуместно смотрятся шары и прочие праздные атрибуты, приготовленные к вечернему юбилею, когда гости собираются на поминальный обед проститься с родным человеком.

Так было до недавнего времени. В 2020-м году Станислав Зарубин, основатель группы компаний «Ритуал Про», принял решение создать пространство, которое будет носить адресный характер. Сегодня в Казани насчитывается уже три филиала поминальных кафе.

— Станислав, открывая столь узконаправленные заведения вы рисковали, ведь не могли подглядеть за опытом коллег. Расскажите, почему вы решились?

— Признаюсь, это действительно был риск. Но, как показывают последние четыре года, оно того стоило. Импульсом к открытию стало общение с клиентами моего ритуального агентства «Ритуал Про». Они регулярно спрашивали совета, где можно провести достойный поминальный обед, искали заведение без излишней мишуры и с возможностью собрать подходящее меню. Общаясь с людьми уже после мы раз за разом сталкивались с историями, и одна удивляла больше другой. Чаще люди говорили про неуместную обстановку, другие же делились сложностями с организацией и размещением гостей.

Я практически всю жизнь работаю ради того, чтобы люди имели возможность достойно проститься с близкими. Себе и своим сотрудникам всегда напоминаю: свадьбу или день рождения можно переиграть. Но проводить родного человека в последний путь можно лишь единожды. И мы не имеем права на ошибку.

Если хотите, называйте это борьбой за достойное прощание. Пожалуй, это и будет самым подходящим ответом на вопрос, почему я все же решился.

— Неужели истории об опыте поминок в классических столовых или кафе столь шокировали вас?

— Я не назвал бы свое состояние в тот момент шоком, скорее я по-новому посмотрел на то, что и так регулярно видел. Да, люди десятки лет поминают родных и близких в, как вы выразились, классических столовых или кафе. И да, за неимением альтернативы человеку свойственно привыкать к неудобствам и даже начинать считать их нормой. Но действительно ли это норма, если присмотреться к деталям?

Бывают случаи вопиющей неуместности как условные праздничные шары на стенах. Но чаще люди вынуждены мириться с более мелкими неудобствами, которые, как пазл, и составляют картину истинной неуместности. В соседнем от поминок зале люди могут смеяться и слушать музыку. Молодой и неопытный официант может забыть стереть с лица улыбку после шутки коллеги. Администратор не будет знать традиций поминания и утомит вопросами. Отсутствие сдержанного интерьера не позволит гостям настроиться на нужный лад. А двери заведения то и дело будут открываться и закрываться, ведь другие гости о вашем поминальном обеде не знают.

Кто-то столкнется лишь с несколькими неудобствами из перечисленных, другие смогут добавить свои пункты. Но, как бы то ни было, мне ситуация в этой нише показалась удручающей…

— …И вы решили открыть собственное заведение. Расскажите, что будет ждать вашего клиента? Давайте опишем его путь от обращения к вам до завершения поминального обеда.

— Начнем с того, что на планирование поминок человеку потребуется около 15 минут. Это может быть личная встреча с администратором непосредственно в заведении, а может быть телефонный звонок. Наш сотрудник задаст ряд вопросов: от причастности к конфессии и соблюдения обычаев до состава меню и количества гостей. Более того, можно сразу запланировать мероприятия на девятый и сороковой дни, вплоть до года вперед без предоплаты. А можно прийти и организовать все день в день. Вместить мы можем до 150 человек.

Гостей будет встречать администратор и официанты, которые допускаются к работе лишь после сдачи внутренних экзаменов по психологии горя. Сами же поминальные кафе расположены таким образом, чтобы вокруг была тихая и спокойная инфраструктура — ни шумных, ни увеселительных заведений рядом вы не встретите.

Обстановка и интерьер внутри будут сдержаны, а еда будет вкусной. Классическое меню в столовых и кафе и блюда для поминальных обедов — далеко не одно и то же. Если повар в обычном кафе ежедневно жарит стейки на протяжении нескольких лет, он станет профессионалом в этом деле. Его стейки будут вкусны. Но блюда для поминок специфичны, их не готовят в будничной жизни. А мы делаем это ежедневно уже почти 4 года, работая над ошибками и регулярно совершенствуя рецепты.

Обстановка, в свою очередь, влияет и на гостей. Даже если в каждом из залов поминального кафе мероприятия будут проходить одновременно, люди не будут доставлять друг другу неудобств. Гости разговаривают вполголоса, проявляют взаимное уважение и сдержанность. В том числе, ради сохранения тишины и уединенности мы продумали планировку таким образом, чтобы кухня находилась вдали от залов и посторонние шумы не доносились через стены.

— Поминки — мероприятие, свойственное по большей части христианам. Расскажите, представителей каких еще конфессий принимало ваше кафе?

— Мы также устраивали мусульманские поминальные обеды, но, сразу уточню, что наше заведение не халяль. Были иудейские, грузинские обеды. Здесь вернее будет сказать, что мы возьмем на себя ответственность за организацию обеда с соблюдение любых обычаев. Если потребуется, самостоятельно изучим традиции и предложим возможные варианты.

— Звучит не только потрясающе, но и довольно дорого. Поделитесь с читателями, во сколько обойдется поминальный обед в столь продуманном заведении?

— Если говорить о базовых запросах, то у нас есть обеды, которые начинаются от 750 рублей за человека. Этот вариант упрощен по кухне для сдерживания стоимости, в то же время это полноценный обед согласно традициям. Если обратиться к средним ценам по городу, то у нас все довольно демократично.

Средний чек на человека по нашей статистике составляет 1500-2000 рублей. И это будет очень хороший полноценный стол, ломящийся от нарезок, пирогов, штучной выпечки, сладостей и фруктов. Естественно, в таких случаях все не съедается и оставшаяся еда упаковывается в ланчбоксы.

Также есть возможность заказать доставку готовых поминальных обедов, а можно обратиться в «Ритуал Про» и организовать похороны и поминки полноценно.