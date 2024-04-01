«К хорошему быстро привыкаешь», — гласит народная мудрость. Особенно легко привыкнуть к многообразию в еде. Именно здесь кулинария выходит за рамки обыденности, превращаясь в искусство. Руслан Марданшин, бренд-шеф кейтерингового агентства «Eat me» и мастер своего дела, раскрывает тонкости кейтеринга — уникального направления, где каждое блюдо становится частью большой истории. В этой статье он делится своим видением кулинарии, которая объединяет людей, культуры и вкусы, предлагая нечто большее, чем просто еда.

Родом из Набережных Челнов, Руслан переехал в Казань в 2010 году, чтобы открыть ресторан "Максимилианс" совместно с немецкими партнерами. Работая шеф-поваром до 2014 года он искал новые вызовы, что привело его к стажировке в Чехии. После возвращения в Россию, Руслан присоединился к команде кафе «Густаво» и продолжил свое образование в Москве. С 2020 года он занимается кейтерингом, не переставая интересоваться мировой гастрономией, участвуя в значимых событиях, как фестиваль «Икра» на Красной Поляне.

Кейтеринг это — …

Если кто еще не в курсе: кейтеринг — это сервис доставки и выездной подачи гастрономических удовольствий ресторанного уровня на любом мероприятии, от корпоративной встречи до светского приема. Это искусство превращения каждого события в кулинарное путешествие, где каждое блюдо рассказывает свою историю, а уникальная атмосфера позволяет гостям окунуться в мир изысканных вкусов и ароматов. В мире гламура и высокой кухни кейтеринг стал настоящим трендом, символизирующим статус, хороший вкус и внимание к деталям.

… жизненные вызовы и иногда экстрим

Работа в кейтеринге полна неожиданностей и требует высокой степени стрессоустойчивости и умения быстро принимать решения. Руслан начинает с размышлений о кейтеринге как о специфическом искусстве, требующем не только мастерства готовки, но и способности адаптироваться к любым условиям.

— Кейтеринг — это вызов, это возможность создавать вне стен кухни, на любой площадке, — говорит он, подчеркивая, что истинное искусство не знает границ. — Повар, работающий в кейтеринге должен быть готов к любым неожиданностям в полевых условиях. В этом и есть весь азарт работы вне своей кухни, где у тебя все под контролем.

Бренд-шеф кейтерингового агентства «Eat me» вспоминает мероприятия от простых праздников до экзотических локаций, где каждый раз приходилось преодолевать новые вызовы. А такие вызовы могут случаться весьма часто: будь то отсутствие электричества, необходимость подготовить уникальное тематическое меню, доставка блюд на «край света»...

— Когда для успешного мероприятия необходимо не только качественно приготовить блюда, но и гарантировать их доставку в неизменном виде, это усложняет задачу, особенно при изменчивой погоде или отдаленных локациях. Эта способность адаптироваться и преодолевать трудности делает кейтеринг не просто работой, а настоящим приключением, в котором каждый день приносит что-то новое, — отметил шеф-повар кейтерингового агентства «Eat me».

… кулинарное разнообразие и творчество

Особое внимание Руслан уделяет творческому подходу в кейтеринге. Он рассказывает о мероприятиях, где кулинария переплетается с декорациями и атмосферой, создавая незабываемые впечатления.

— Тематические вечеринки, свадьбы, корпоративы — каждое мероприятие требует индивидуального подхода, — считает шеф-повар кейтерингового агентства «Eat me». Он гордится тем, что его команда способна не только удовлетворить запросы заказчиков, но и превзойти их ожидания, предлагая кулинарные шедевры.

… постоянное саморазвитие и поиск вдохновения

Разделяя личный опыт, Руслан Марданшин подчеркивает значение постоянного саморазвития и изучения новых тенденций в мире гастрономии. Каждое мероприятие для Руслана и его команды — это возможность проявить мастерство и креативность, перенеся гостей в совершенно иной мир с помощью вкусов и ароматов.

Бренд-шеф кейтерингового агентства «Eat me» подчеркивает важность вдохновения в своей работе, которое он черпает из всего: путешествий, встреч с интересными людьми, изучения культур, поездок на гастрономические фестивали, стажировки за рубежом и постоянного поиска новых идей. Все это позволяет оставаться на острие кулинарного искусства.

… не только ремесло

В завершение Руслан Марданшин делится своими размышлениями о кулинарии не только как о ремесле, но и как о средстве объединения людей.

— Кейтеринг позволяет собрать вместе людей, имеющих самые разные вкусы и предпочтения, предлагая им свой кулинарный опыт, который запомнится им на долгие годы, — говорит он. — Это не просто ремесло, а настоящее искусство!

По его словам, именно все это делает работу повара в формате кейтеринга по-настоящему значимой и дает силы продолжать творить и радовать людей своим искусством.