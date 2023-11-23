Печенье на стевии и веганские батончики: запасаемся лакомствами для уютной осени

Осень - самое уютное время года. И как же прекрасно завернуться в теплый плед, создавая для себя особые ритуалы: зажечь ароматные свечи, выпить свежесваренный кофе и насладится хрустящим, только что испеченным круассаном, в то время как золотые листья, словно снег, падают с деревьев. Все эти моменты делают эту пору особенной и поистине сказочной.

Реакция ProKazan заглянула в магазин ВкусВилл, чтобы узнать о вкусных новинках, которые скрасят даже самый пасмурный день в это время года.

Нет, не слипнется: десерты для особой атмосферы

Вместо привычной шарлотки вы можете отведать нежное пирожное с бодрящим ингредиентом в знакомом исполнении. Настоящий вкус детства подарит вам пирожное «картошка ассорти» кофе-карамель. В плотном шоколадном бисквите гармонично сочетается глазурь из карамели и кофе, создавая пикантную сладость. К произведению кондитерского искусства не требуется никаких дополнений – просто налейте себе чашку ароматного чая, включите любимый фильм и наслаждайтесь моментом!

Но если вдруг вы на диете, то побалуйте себя творожной массой с курагой и изюмом! В составе только свежие продукты: некрупный творог, кусочки сладкого изюма и спелой кураги.

Торты для праздника живота: классический и в пп варианте

Внимание, вопрос: какой десерт является самым излюбленным и калорийным? Многие ответят - “Наполеон” и будут правы! Но даже такое сладкое блюдо можно подать в постном варианте: купив это лакомство, вы не заметите отсутствия молока и яиц, а почувствуете изобилие кокосового крема!

А если хочется всего и сразу, то обязательно отведайте муссовый торт “Шоколадно-фруктовый”. Начинка угощения весьма разнообразна: четвертинки делятся на “два шоколада”, “Манго-апельсин”, “Ягодный мусс” и “Банан-шоколад”.

Любите печеньки? Мы тоже!

Но сегодня предлагаем попробовать более здоровый вариант - без добавления сахара. Печенье затяжное на стевии - неизменная хрустящая классика с плотной текстурой. Интересный факт: листья стевии в разы слаще рафинада и совсем не калорийны. Поэтому смело кушайте десерт с соевым молоком и не переживайте о фигуре!

Если вы стремитесь провести день с комфортом и изысканностью, рекомендуем вам продегустировать уникальное печенье "Шоколадная гармония". Это лакомство, воссоздающее внешний вид шахматной доски, имеет сразу два вкуса: ванильный и шоколадный. Хрустящее угощение со сливочным вкусом станет лучшим выбором для чаепития в кругу семьи.

Многие согласятся с тем, что от завтрака зависит настрой на весь день. Чтобы сделать прием пищи не только полезным, но и особенным, предлагаем поностальгировать о летних деньках и насладиться творожной запеканкой с манго. В составе этого десерта только натуральные ингредиенты: свежий творог, обработанное молоко и нежные кусочки тропического фрукта. Уверяем вас, этот завтрак точно придаст энергии на весь день!

Батончик "Шоколоданые палочки" с кешью – веганская сладость с классическим вкусом, но без молочных добавок. Шоколадные бруски, покрытые глазурью из карамели придают особую сладость. Основой этого десерта являются овсяные хлопья и ароматные кешью, которые добавляют нежности и утонченности в каждый кусочек. Богатая насыщенным вкусом какао и начинка из орехов, позволит вам насладиться лакомством на перерыве.

Собрали для вас идеальный сет для первого свидания - пользуйтесь!

Когда мы думаем о романтическом ужине, наш взор устремляется к благородному деликатесу, такому как Сыр с белой плесенью "Бри с белыми грибами". В этой закуске есть кремовая серединка и кусочки белых грибов, а запах…Просто не передать словами!

А растянуть оттенок молочного продукта поможет сладкий ингредиент - мед. Если вы ищете сыр, отражающий суть осени, то эта вариация - идеальный выбор.

Если в доме нет меда - не беда! Ему есть достойная замена - джем из красной и черной смородины, который прекрасно сочетается со сливочным оттенком сыра. А еще это отличный выбор для завтрака: мармеладная и ароматная текстура джема сочетается с яблочным пектином, что придает ему насыщенную и кислую нотку. Не хватает, разве что, хорошо поджаренного тоста!

Отпраздновать особый день с любимым человеком можно, открыв баночку икры из кеты. Деликатес представляет собой крупные зерна свежего улова, которые легко отделяются друг от друга и обладают равномерно насыщенным цветом. Приятные на вид икринки исключительно хрупки и мгновенно тают во рту, доставляя непередаваемое наслаждение.

И да, не забудьте украсить стол фруктами. Мы нашли для вас источники витаминов, которые точно удивят ваши вкусовые рецепторы.

Например, киви, которое по вкусу словно груша и без ворсинок! Еще одно удивительное явление природы – фрукт под названием "Красное сердце".

"Что вы любите больше - сливу или чернослив? Не томите себя выбором, а лучше попробуйте все и сразу! “Слива чернослив” - это настоящая находка для истинных гурманов. Крупная, сочная, сладкая, с легкой кислинкой и плотной текстурой, она открывает перед нами всю прелесть этого фрукта.

“Слива чернослив” поражает своими возможностями для использования.

Благодаря такой тугой мякоти, она идеально подходит для кулинарных экспериментов: вы можете запечь ее с ароматным сыром и измельченными орехами и добавить щепотку меда для более насыщенного вкуса.

Можно не ждать Нового года и порадовать себя традиционными витаминами уже сейчас! Мандарины, Абхазия - особо сладкий сорт без косточек. Отличается тонкой кожурой, которая легко чистится.

Быстрый ужин с мясом: чтобы томно смотреть в окно и не переживать о времени!

Иногда так хочется прийти домой, где вас ждет стол вкусной еды. Однако на приготовление еды нужно потратить уйму времени. Позвольте себе на время забыть о готовке и отдайте свое предпочтение готовой продукции:

Колбаса вареная "Связочка" - идеальное сочетание богатого сливочного вкуса и нежной однородной текстуры. Превосходная аппетитность этого продукта обеспечивается натуральным составом: свинина, подобранная с особым вниманием к качеству, тщательно отобранные молоко и сливки, и экстракты пряностей, которые придают этой колбаске “дымный” аромат.

"Биточки "Римские" из филе цыпленка стали еще более нежными благодаря добавлению творожного сыра. Их тонкий вкус дополняется соевым соусом с зернами горчицы, базиликом и перцем, придавая им особое очарование. Это блюдо предлагает множество вариантов приготовления - его можно запечь в духовке, обжарить на сковороде или приготовить в виде паровых котлеток с овощами в рамках полезного питания.

Тортилья с сыром и вялеными томатами - еще один вариант для закуски к напиткам. Тортилья, щедро смазанная творожным сыром, моцарелла, соус песто и вяленые томаты придают мексиканской лепешке нотки итальянского колорита. Даже звучит романтично, а на вкус - просто песня!

Чтобы вспомнить душевные посиделки у костра, предлагаем попробовать новинку месяца - колбаса вареная “Традиционная ручной вязки” - ароматное мясное лакомство с тонкой копченой корочкой. Несмотря на то, что колбаса из свинины и говядины, она абсолютно нежирная.

Зачем готовить выпечку в духовке, если можно просто взять и купить

Осетинский пирог с курицей, грибами и сыром? А самое главное, что это блюдо будет уместно на любом столе и при любом раскладе. Тонкое тесто, обнимающее сытную начинку с тянущимся сыром просто тает во рту и дарит насыщение на долгое время!

Голень цыпленка-бройлера с печеным луком - самый вкусный и быстрый вариант для обеда и ужина. Уникальность этого блюда обеспечивается использованием маринада из печеного лука, соевого соуса, свежей зелени и ароматных специй. Именно благодаря этому сочетанию ингредиентов, голень цыпленка приобретает невероятную сочность и насыщенный вкус.

Что по напиткам: витаминный заряд и кофейные посиделки

Кофе натуральный жареный молотый “Перу” представляет собой арабику средней обжарки, обладающую умеренной кислинкой во вкусе и приятным ароматом. В этом кофе слышатся нежные оттенки орехов и горького шоколада, придающие особую бархатистость и насыщенность.

Напиток-шот с алоэ и куркумой – это небольшая бутылочка, наполненная полезными витаминами! В его состав входит нежное пюре из спелой маракуйи, освежающий апельсиновый сок и приятное послевкусие грейпфрута. Этот напиток – идеальное решение для укрепления иммунитета и получения энергии на весь день.

А если вы решили дополнительно порадовать свой организм и запастись витаминами на зиму, то представляем еще один напиток-шот с алоэ, имбирем и фенхелем. Первые два ингредиента вам давно известны, но вы удивитесь свойствам третьего - он понижает артериальное давление, укрепляет иммунитет и кости и полезен для сердца. Но и это еще не все: напиток дополняет пюре из грейпфрутового сока и ананасового пюре. Всего 100 мл, а сколько пользы!