25 ноября 2023 года в Нижнекамских Термах пройдет "Открытое первенство Татарстана по коллективному парению", где победитель и призеры получат денежные выплаты на общую сумму 300 000 рублей!

Участник первенства, занявший 1 место, будет награжден денежным призом в размере 150 000 рублей и дипломом;

Участник первенства, занявший 2 место, будет награжден денежным призом в размере 100 000 рублей и дипломом;

Участник первенства, занявший 3 место, будет награжден денежным призом в размере 50 000 рублей и дипломом.

Парения будут проходить в двух просторных парных, в которой находятся более пятидесяти зрителей-судей. Именно судьи решат судьбу участников на "Открытом Первенстве Татарстана по коллективному парению".

Гости, купившие билет судьи, смогут принять активное участие в судьбе наших пармейстеров: занять своё место в парилке, а после оценить выступление участника с помощью стакана воды. Набрать необходимое количество воды в стакан (высший балл - полный стакан) и вылить в ведро. После голосования всех судей ведро взвешивается главным судьей и заносится в протокол судьи и протокол администратора.

Стоимость билета на 25 ноября 2023 года: