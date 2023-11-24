Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах
25 ноября 2023 года в Нижнекамских Термах пройдет "Открытое первенство Татарстана по коллективному парению", где победитель и призеры получат денежные выплаты на общую сумму 300 000 рублей!
- Участник первенства, занявший 1 место, будет награжден денежным призом в размере 150 000 рублей и дипломом;
- Участник первенства, занявший 2 место, будет награжден денежным призом в размере 100 000 рублей и дипломом;
- Участник первенства, занявший 3 место, будет награжден денежным призом в размере 50 000 рублей и дипломом.
Парения будут проходить в двух просторных парных, в которой находятся более пятидесяти зрителей-судей. Именно судьи решат судьбу участников на "Открытом Первенстве Татарстана по коллективному парению".
Гости, купившие билет судьи, смогут принять активное участие в судьбе наших пармейстеров: занять своё место в парилке, а после оценить выступление участника с помощью стакана воды. Набрать необходимое количество воды в стакан (высший балл - полный стакан) и вылить в ведро. После голосования всех судей ведро взвешивается главным судьей и заносится в протокол судьи и протокол администратора.
Стоимость билета на 25 ноября 2023 года:
- Билет судьи – 2100 рублей. В стоимость билета включено: безлимитное посещение, банная шапочка "Судья соревнований" и сертификат судьи.
- Безлимитное посещение - 1700 рублей.
- Часовая оплата - 475 рублей.
Успейте занять место на "жаркое" мероприятие!
Билеты можно приобрести на кассах комплекса, по телефону: 8 (987) 262-88-01 или на официальном сайте.
Адрес: г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 13, телефон: +7 (855) 524-50-08.