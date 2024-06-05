От запаха изо рта до проблем с осанкой: стоматолог рассказала о страшных последствиях нелеченных зубов 

Вряд ли человек сможет построить успешную личную жизнь, если у него постоянно плохо пахнет изо рта. Но это далеко не единственная проблема, к которой приводят нелеченный кариес и другие заболевания полости рта. Боль, сложности с жеванием пищи, эстетические дефекты — и это еще не полный список.

Заболевания полости рта могут влиять на работу других органов и систем организма, приводя к проблемам с сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательной системой, пищеварением и даже общим иммунитетом, — говорит врач-стоматолог клиники «СитиСтом» Полина Жигалова. — Когда проблема обнаруживается на ранней стадии, она легче поддается лечению и обходится значительно дешевле. Если же дождаться, пока боль и дискомфорт станут неудержимыми, придется обращаться к стоматологу на экстренную консультацию и проводить сложные процедуры, которые будут стоить в разы дороже. Кроме того, потеря зуба может потребовать протезирования, а это также выльется в существенные финансовые затраты. Лечение зубов вовремя способствует улучшению общего состояния здоровья. Поэтому забота о зубах необходима не только для сохранения красоты улыбки, но и для поддержания общего здоровья.

Регулярное обращение к стоматологу имеет ряд неоспоримых плюсов.

1. Предотвращение развития кариеса

Кариес на ранней стадии можно вылечить без значительных потерь зубной ткани, в то время как запущенный кариес может привести к необходимости проведения сложных процедур, таких как эндодонтическое лечение, восстановление зуба с помощью коронки, и даже имплантация. А обойдутся они ощутимо дороже как материально, так и психологически.

2. Избежание болезненных осложнений

Запущенное заболевание может привести к пульпиту и периодонтиту, которые вызывают сильную боль и могут потребовать сложного и длительного лечения, а в некоторых случаях и вовсе спасти зуб уже не удастся.

3. Сохранение прикуса и функции жевания

Потеря зубов влияет на прикус и способность эффективно пережевывать пищу, что может привести к проблемам с пищеварением и осанкой.

Да-да, все в нашем организме связано. Из-за изменения положения зубов челюстные суставы смещаются, что визуально проявляется как асимметрия лица. Также нарушение положения челюстей приводит к неправильному распределению нагрузки не только в области лица и шеи, но и всего скелета в целом, в результате чего у человека могут появиться проблемы с осанкой. Кроме того, немаловажна и эстетическая составляющая. Ведь красивая улыбка и ровная спина это отсутствие комплексов, и залог уверенности в себе, — рассказывает Полина Жигалова.

4. Предотвращение заболеваний десен

Воспалительные заболевания десен, такие как гингивит и пародонтит, могут развиваться на фоне плохой гигиены полости рта и приводить к потере зубов и костной ткани.

5. Улучшение качества жизни

Здоровые зубы и улыбка повышают самооценку и социальное взаимодействие, влияя на личную и профессиональную жизнь.

Профилактика заболеваний полости рта

Основой профилактики является регулярная и правильная гигиена полости рта. Это включает в себя ежедневную чистку зубов не менее двух раз в день, использование зубной нити для удаления пищевых остатков и налета между зубами, а также применение ополаскивателей для рта, которые помогают уничтожать бактерии и освежать дыхание. Питание также играет важную роль. Избегание чрезмерного потребления сахара и кислотосодержащих напитков поможет предотвратить развитие кариеса и эрозии зубной эмали. Регулярные посещения стоматолога для профессиональной чистки и осмотра являются неотъемлемой частью профилактики. Стоматолог может выявить начальные стадии заболеваний и предотвратить их развитие, а также дать рекомендации по уходу за полостью рта, — рассказала Полина Жигалова.

Поэтому не откладывайте визит к стоматологу на потом, позаботьтесь о своих зубах и здоровье уже сегодня. Помогут в этом медицинские центры “СитиСтом”, которые решают широкий спектр стоматологических задач.

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Мы всегда рады нашим пациентам, приходящим на профессиональную чистку и осмотр. Особенно приятно осознавать, что количество людей интересующихся своим здоровьем, на должном уровне — увеличивается, — рассказывает врач-стоматолог клиники «СитиСтом» Полина Жигалова. — А диагностика и своевременное лечение зубов — это не только экономия финансов, но и инвестиция в общее здоровье и благополучие. Регулярные походы к стоматологу, соблюдение правил ухода за полостью рта, а также своевременное обращение за помощью при первых признаках проблем помогут избежать серьезных заболеваний и сохранить красивую улыбку на долгие годы.

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