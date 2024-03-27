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· Диана Алмакаева

Чем грозит отсутствие зубов, рассказали специалисты казанской стоматологической клиники

Чем грозит отсутствие зубов, рассказали специалисты казанской стоматологической клиники

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Здоровая улыбка всегда ассоциируется с жизнерадостным и успешным человеком. Отсутствие зуба сказывается не только на физическом здоровье, но и психологическом состоянии. Появляются комплексы и боязнь улыбаться. Современная медицина способна справиться с подобными проблемами, возвращая полноту ощущений от жизни.

Редакция ProKazan совместно со специалистами "Булгар-Стом" разобралась в тонкостях имплантация. Она, как и любое другое лечение, имеет список показаний. Разберем некоторые из них.

Отсутствие крайних моляров*. Когда отсутствуют один или несколько крайних моляров, установка традиционного моста становится невозможной. Имплантация предлагает революционное решение, позволяя восстановить функциональность зубного ряда без необходимости шлифовки соседних зубов.

*Моляры - большие жевательные зубы

Гиперчувствительность к материалам протезов. Многие пациенты сталкиваются с аллергией или гиперчувствительностью к материалам съемных протезов. Имплантаты из биосовместимых материалов могут стать идеальным решением, предотвращая раздражение и аллергические реакции.

Атрофия костной ткани. Отсутствие зуба ведет к атрофии костной ткани и изменению лицевого рельефа. Иными словами, наш организм реагирует на изменения, из-за чего зубной ряд смещается, а вслед за ним меняется прикус, положение челюсти и в целом геометрии лица. Имплантация помогает предотвратить эти процессы, стимулируя кровообращение и поддерживая естественную структуру мышц, костей и суставов.

Кроме того в клинике "Булгар-Стом" вас ждет команда высококвалифицированных специалистов, которые используют последние достижения в области стоматологии для достижения лучших результатов. Многолетний опыт и индивидуальный подход к каждому пациенту обеспечивают успешное и комфортное протезирование.

Выбор клиники, врача и стоматологических процедур — это важное и ответственное решение. Оно должно быть полностью взвешенным, поэтому в "Булгар-Стом" каждый пациент может рассчитывать на подробную консультацию и поддержку на всех этапах лечения, начиная с первичной консультации. Здесь предлагаются передовые решения в области стоматологии, обеспечивая комфорт и уверенность в каждой улыбке. Имплантация зубов — это не только восстановление утраченных зубов, но и важный шаг к здоровью всей полости рта.

Выбор имплантации в "Булгар-Стом" — это не только инвестиция в вашу улыбку, но и забота о здоровье всего организма. Мы приглашаем вас узнать больше о наших услугах и начать путь к совершенной улыбке уже сегодня.

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