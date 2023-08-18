Бытует мнение, что нетрадиционная медицина лишена серьезности, особенно в сравнении с походом к врачу. Однако, бывают случаи, когда такие методы становятся спасательным кругом для тех, кто не может вылечиться в обычной клинике. Большим спросом среди казанцев пользуется одна из древнейших техник восточной медицины – хиджама. Сегодня появляется все больше пациентов, рассказывающих о положительных результатах.

Как хиджама помогает при бесплодии, слепоте, повышенном давлении и акне - об этом ProKazan рассказали Ильшат Салахов и Ландыш Салахова, основатели оздоровительного центра «Хиджама Аль Сихат».

Ильшат Салахов и Ландыш Салахова, основатели оздоровительного центра «Хиджама Аль Сихат»

Что такое хиджама и как она работает?

Хиджама - метод лечения, при котором с помощью вакуума на коже создаются открытые ранки. В результате улучшается кровообращение и происходит вывод токсинов из организма. Такая процедура создает небольшое стрессовое состояние для организма, что пробуждает иммунитет. Другими словами, организм «просыпается» и восстанавливает себя.

Начинать лечение можно с трех лет, а беременным женщинам не рекомендуется посещать процедуры в первом триместре.

После первой процедуры забеременели: как хиджама спасает от бесплодия

В клинику «Хиджама Аль Сихат» обратилась молодая пара из Нижнекамска. Вот уже 3 года попытки забеременеть были тщетными: не помогали врачи и клиники.

«Мы составили для девушки план проведения хиджамы, чтобы проработать именно ее проблему. Успели сделать первую процедуру и уже ждали ее на повторный прием. Однако в ответ услышали радостную новость, что беременность уже наступила!», поделилась основательница оздоровительного центра Ландыш Салахова.

Повышенное или пониженное давление?

Хиджама помогает в любом случае

Одна из самых популярных проблем – давление. Чаще всего врач прописывает пациентам сосудорасширяющие или сосудосуживающие препараты, которые устраняют проблему на уровне симптомов.

«К нам постоянно приходят люди и показывают рецепты с длинным перечнем таблеток, которые нужно пить на постоянной основе. Как правило, мы решаем их проблему за несколько приемов. И эта работа именно с источником проблемы, а не только устранение симптомов», - подытожил основатель оздоровительного центра Ильшат Салахов.

Расширенный курс хиджамы рекомендуется тем, кто принимал препараты более 5 лет. Дело в том, что длительный прием медикаментов подавляет собственную регуляцию давления организмом.

Ильшат Салахов, основатель «Хиджама Аль Сихат» и журналист ProKazan, Виктория Козырева

1 хиджама = 7 походов к косметологу: как хиджама борется с акне и постакне

Как-то раз в оздоровительный центр пришла девушка, которая страдала от акне на лице и теле. Говорила, что долгое время ходила к косметологу, где ей назначали ряд комплексных процедур, но лечение проходило медленно, да и результатов было мало. Отчаявшись, девушка решила попробовать хиджаму.

«Уже после первой процедуры у пациентки прошли воспаления на спине и лице. И это не удивительно, ведь основной принцип действия хиджамы заключается как раз в том, чтобы успокоить воспалительные процессы. Дальнейшая работа состояла в том, чтобы избавить девушку от постакне. На это потребовалось около 3 процедур. Есть определенные косметологические техники применения хиджамы, которые стимулируют в коже выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Как раз это и способствует быстрому удалению рубцов после акне», — поделился основатель оздоровительного центра Ильшат Салахов

Хиджама на лице проводится следующим образом: на очищенное лицо специалист помещает маленькие баночки (не более, чем на 10 секунд). Обычно курс лечения длится 3-4 месяца. Основатели оздоровительно центра «Хиджама Аль Сихат» делятся наблюдениями, что одна хиджама заменяет 7 уколов инъекционной терапии.

Ильшат Салахов и Ландыш Салахова, основатели оздоровительного центра «Хиджама Аль Сихат»

Лечение редкого заболевания - глаукома

На хиджаму приходят пациенты и с редкими заболеваниями, в данном случае мужчина страдал повышенным внутриглазным давлением. Опасность диагноза заключается в риске полной потери зрения.

«В случае с глаукомой тактика традиционной медицины заключается в приеме таблеток, сдерживающих прогрессирование болезни. И лишь когда потеря зрения неминуема, человеку могут назначить операцию. К слову, ее не назначают раньше по одной простой причине: шансы на успех около 50%. Мужчина обратился к нам, так как слышал, что хиджама способна помочь. Действительно, хиджама расширяет кровеносные сосуды и нормализует внутриглазное давление. После первой же процедуры пациент увидел улучшения, а после трех и вовсе завершил лечение. Глаукома действительно сложное заболевание, и хиджама - это одна из немногих процедур, способных помочь настолько быстро и качественно», - высказался основатель оздоровительного центра Ильшат Салахов.

Перед тем, как назначить мужчине курс, специалисты по хиджаме попросили его сдать анализы “до” и “после”. До хиджамы заключение показало давление 26 при норме 12-15. После двух хиджам давление снизилось уже до 13.

Хиджама – это профилактика от многих заболеваний

С возрастом сосуды человека теряют свою эластичность: когда сердце качает кровь, сосуды расширяются и сужаются. Если сосуд не эластичен, то при расширении он будет трескаться и заполняться тромбоцитами. Это чревато серьезными последствиями, такими как инсульт или инфаркт.

«Кроме того, хиджама хорошо справляется с болями в пояснице, остеохондрозом – 5 массажей приравнивается к 1 хиджаме. Также хиджама полезна и в профилактических целях - достаточно будет приходить к нам раз в три месяца, чтобы улучшить общее состояние организма», - подытожил Ильшат Салахов.