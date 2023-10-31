Об этом должен знать каждый: казанский стоматолог высказался о причинах возникновения кариеса

Отбеливающие зубные пасты, ультразвуковые процедуры по чистке зубов, даже брекеты и виниры – все это стало привычной практикой для ухода за зубами снаружи. Это неудивительно, ведь для этих целей существует множество средств, и создать красивую улыбку становится все проще. Однако, достаточно ли этого для сохранения здоровых и крепких зубов?

Журналист Prokazan связался с Айдаром Зуфаровичем, основателем стоматологии «Булгар-стом», и поговорил о причинах возникновения и способах лечения кариеса.

Что это такое?

Кариес — это разрушение твердых тканей зуба, приводящее к скоплению бактерий. Все, что им попадается — гайморова пазуха, горло, миндалины, — это лишь поле, содержащее материал для их размножения. К слову, именно такая деятельность бактерий на мягких тканях полости рта может вызвать ангину. Бактерии действуют на организм либо снаружи, атакуя его через контакты с зараженными, либо изнутри — при самозаражении, если есть внутренние очаги инфекции в организме, в частности из-за недолеченного кариеса.

В зависимости от глубины поражения выделяют четыре стадии кариеса:

Начальный кариес - стадия меловидного или пигментированного пятна. Поверхностный кариес - образование дефекта эмали. Средний кариес - дефект эмали и среднего дентина, болевые ощущения от действия раздражителей при остром его течении. Глубокий кариес - разрушение эмали и практически всего слоя дентина.

Если вы хотите предотвратить появление кариеса, зубного налета и камней, советуем записаться на бесплатную консультацию по ссылке

Причины появление кариеса

Возникновение кариеса обычно связано с комбинацией нескольких факторов. Основные причины, способствующие его развитию, стоит рассмотреть подробнее.

Бактерии

Кариес вызывается определенными видами бактерий, которые образуют налет на зубах. Одним из наиболее распространенных являются Streptococcus mutans и Lactobacillus.

Кариес вызывается определенными видами бактерий, которые образуют налет на зубах. Одним из наиболее распространенных являются Streptococcus mutans и Lactobacillus. Пища и напитки

Употребление пищи и напитков, богатых сахаром и углеводами, также способствует развитию кариеса. Частое и продолжительное употребление сладких и кислых продуктов может увеличить риск развития кариеса.

Употребление пищи и напитков, богатых сахаром и углеводами, также способствует развитию кариеса. Частое и продолжительное употребление сладких и кислых продуктов может увеличить риск развития кариеса. Неправильная гигиена

Может привести к накоплению бактерий и налета на зубах. Если налет не удаляется, бактерии могут продолжать разрушать эмаль и проникать в глубокие ткани зуба.

Может привести к накоплению бактерий и налета на зубах. Если налет не удаляется, бактерии могут продолжать разрушать эмаль и проникать в глубокие ткани зуба. Сухость в полости рта

Недостаточное количество слюны в полости рта может способствовать развитию кариеса. Слюна имеет защитные свойства и помогает нейтрализовать кислоты, которые образуются при взаимодействии бактерий с пищей.

Недостаточное количество слюны в полости рта может способствовать развитию кариеса. Слюна имеет защитные свойства и помогает нейтрализовать кислоты, которые образуются при взаимодействии бактерий с пищей. Возраст

Дети и подростки имеют более высокий риск развития кариеса, поскольку их зубы еще развиваются и эмаль может быть незрелой и более восприимчивой к разрушению.

Все эти факторы могут взаимодействовать и усиливать друг друга, способствуя развитию кариеса.

Как предотвратить кариес?

Начинать профилактику кариеса доктора "Булгар-стом" рекомендуют с внутриутробного периода развития плода - это рациональный режим и сбалансированное питание будущей матери. И продолжать на протяжении всей жизни человека - прививать здоровые привычки, обучение детей правилам эффективной чистки зубов.

Ежедневная профилактика кариеса заключается в следующем:

Чистка зубов 2 раза в день, не менее 2-х минут

Использование фторсодержащих зубных паст

4-х разовое питание

Снижение потребления сахара - разрешайте себе сладости не более 1-2 раз в неделю в небольшом количестве, после чего обязательно прополоскать рот водой

Ежедневное потребление продуктов с повышенным содержанием кальция

Заканчивать прием пищи твердыми овощами и фруктами

Полоскание рта после каждого приема пищи (использование не менее половины стакана)

Профилактический осмотр у стоматолога не менее 1 раза в полгода.