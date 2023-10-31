Об этом должен знать каждый: казанский стоматолог высказался о причинах возникновения кариеса
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Об этом должен знать каждый: казанский стоматолог высказался о причинах возникновения кариеса
Отбеливающие зубные пасты, ультразвуковые процедуры по чистке зубов, даже брекеты и виниры – все это стало привычной практикой для ухода за зубами снаружи. Это неудивительно, ведь для этих целей существует множество средств, и создать красивую улыбку становится все проще. Однако, достаточно ли этого для сохранения здоровых и крепких зубов?
Журналист Prokazan связался с Айдаром Зуфаровичем, основателем стоматологии «Булгар-стом», и поговорил о причинах возникновения и способах лечения кариеса.
Что это такое?
Кариес — это разрушение твердых тканей зуба, приводящее к скоплению бактерий. Все, что им попадается — гайморова пазуха, горло, миндалины, — это лишь поле, содержащее материал для их размножения. К слову, именно такая деятельность бактерий на мягких тканях полости рта может вызвать ангину. Бактерии действуют на организм либо снаружи, атакуя его через контакты с зараженными, либо изнутри — при самозаражении, если есть внутренние очаги инфекции в организме, в частности из-за недолеченного кариеса.
В зависимости от глубины поражения выделяют четыре стадии кариеса:
- Начальный кариес - стадия меловидного или пигментированного пятна.
- Поверхностный кариес - образование дефекта эмали.
- Средний кариес - дефект эмали и среднего дентина, болевые ощущения от действия раздражителей при остром его течении.
- Глубокий кариес - разрушение эмали и практически всего слоя дентина.
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Причины появление кариеса
Возникновение кариеса обычно связано с комбинацией нескольких факторов. Основные причины, способствующие его развитию, стоит рассмотреть подробнее.
- Бактерии
Кариес вызывается определенными видами бактерий, которые образуют налет на зубах. Одним из наиболее распространенных являются Streptococcus mutans и Lactobacillus.
- Пища и напитки
Употребление пищи и напитков, богатых сахаром и углеводами, также способствует развитию кариеса. Частое и продолжительное употребление сладких и кислых продуктов может увеличить риск развития кариеса.
- Неправильная гигиена
Может привести к накоплению бактерий и налета на зубах. Если налет не удаляется, бактерии могут продолжать разрушать эмаль и проникать в глубокие ткани зуба.
- Сухость в полости рта
Недостаточное количество слюны в полости рта может способствовать развитию кариеса. Слюна имеет защитные свойства и помогает нейтрализовать кислоты, которые образуются при взаимодействии бактерий с пищей.
- Возраст
Дети и подростки имеют более высокий риск развития кариеса, поскольку их зубы еще развиваются и эмаль может быть незрелой и более восприимчивой к разрушению.
Все эти факторы могут взаимодействовать и усиливать друг друга, способствуя развитию кариеса.
Как предотвратить кариес?
Начинать профилактику кариеса доктора "Булгар-стом" рекомендуют с внутриутробного периода развития плода - это рациональный режим и сбалансированное питание будущей матери. И продолжать на протяжении всей жизни человека - прививать здоровые привычки, обучение детей правилам эффективной чистки зубов.
Ежедневная профилактика кариеса заключается в следующем:
- Чистка зубов 2 раза в день, не менее 2-х минут
- Использование фторсодержащих зубных паст
- 4-х разовое питание
- Снижение потребления сахара - разрешайте себе сладости не более 1-2 раз в неделю в небольшом количестве, после чего обязательно прополоскать рот водой
- Ежедневное потребление продуктов с повышенным содержанием кальция
- Заканчивать прием пищи твердыми овощами и фруктами
- Полоскание рта после каждого приема пищи (использование не менее половины стакана)
- Профилактический осмотр у стоматолога не менее 1 раза в полгода.
Профилактика кариеса играет важную роль в поддержании здоровья зубов и десен. В стоматологии «Булгар-стом» в Казани предлагают высококачественные услуги, которые проводят опытные специалисты.
Проконсультироваться и записаться на прием можно на сайте или по номеру телефона: +7 (843) 292-00-99
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