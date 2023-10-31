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· Диана Алмакаева

Об этом должен знать каждый: казанский стоматолог высказался о причинах возникновения кариеса

Об этом должен знать каждый: казанский стоматолог высказался о причинах возникновения кариеса

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Об этом должен знать каждый: казанский стоматолог высказался о причинах возникновения кариеса
Отбеливающие зубные пасты, ультразвуковые процедуры по чистке зубов, даже брекеты и виниры – все это стало привычной практикой для ухода за зубами снаружи. Это неудивительно, ведь для этих целей существует множество средств, и создать красивую улыбку становится все проще. Однако, достаточно ли этого для сохранения здоровых и крепких зубов?

Журналист Prokazan связался с Айдаром Зуфаровичем, основателем стоматологии «Булгар-стом», и поговорил о причинах возникновения и способах лечения кариеса.

Что это такое?

Кариес — это разрушение твердых тканей зуба, приводящее к скоплению бактерий. Все, что им попадается — гайморова пазуха, горло, миндалины, — это лишь поле, содержащее материал для их размножения. К слову, именно такая деятельность бактерий на мягких тканях полости рта может вызвать ангину. Бактерии действуют на организм либо снаружи, атакуя его через контакты с зараженными, либо изнутри — при самозаражении, если есть внутренние очаги инфекции в организме, в частности из-за недолеченного кариеса.

В зависимости от глубины поражения выделяют четыре стадии кариеса:

  1. Начальный кариес - стадия меловидного или пигментированного пятна.
  2. Поверхностный кариес - образование дефекта эмали.
  3. Средний кариес - дефект эмали и среднего дентина, болевые ощущения от действия раздражителей при остром его течении.
  4. Глубокий кариес - разрушение эмали и практически всего слоя дентина.

Если вы хотите предотвратить появление кариеса, зубного налета и камней, советуем записаться на бесплатную консультацию по ссылке

Причины появление кариеса

Возникновение кариеса обычно связано с комбинацией нескольких факторов. Основные причины, способствующие его развитию, стоит рассмотреть подробнее.

  • Бактерии
    Кариес вызывается определенными видами бактерий, которые образуют налет на зубах. Одним из наиболее распространенных являются Streptococcus mutans и Lactobacillus.
  • Пища и напитки
    Употребление пищи и напитков, богатых сахаром и углеводами, также способствует развитию кариеса. Частое и продолжительное употребление сладких и кислых продуктов может увеличить риск развития кариеса.
  • Неправильная гигиена
    Может привести к накоплению бактерий и налета на зубах. Если налет не удаляется, бактерии могут продолжать разрушать эмаль и проникать в глубокие ткани зуба.
  • Сухость в полости рта
    Недостаточное количество слюны в полости рта может способствовать развитию кариеса. Слюна имеет защитные свойства и помогает нейтрализовать кислоты, которые образуются при взаимодействии бактерий с пищей.
  • Возраст
    Дети и подростки имеют более высокий риск развития кариеса, поскольку их зубы еще развиваются и эмаль может быть незрелой и более восприимчивой к разрушению.

Все эти факторы могут взаимодействовать и усиливать друг друга, способствуя развитию кариеса.

Как предотвратить кариес?

Начинать профилактику кариеса доктора "Булгар-стом" рекомендуют с внутриутробного периода развития плода - это рациональный режим и сбалансированное питание будущей матери. И продолжать на протяжении всей жизни человека - прививать здоровые привычки, обучение детей правилам эффективной чистки зубов.

Ежедневная профилактика кариеса заключается в следующем:

  • Чистка зубов 2 раза в день, не менее 2-х минут
  • Использование фторсодержащих зубных паст
  • 4-х разовое питание
  • Снижение потребления сахара - разрешайте себе сладости не более 1-2 раз в неделю в небольшом количестве, после чего обязательно прополоскать рот водой
  • Ежедневное потребление продуктов с повышенным содержанием кальция
  • Заканчивать прием пищи твердыми овощами и фруктами
  • Полоскание рта после каждого приема пищи (использование не менее половины стакана)
  • Профилактический осмотр у стоматолога не менее 1 раза в полгода.

Профилактика кариеса играет важную роль в поддержании здоровья зубов и десен. В стоматологии «Булгар-стом» в Казани предлагают высококачественные услуги, которые проводят опытные специалисты.

Проконсультироваться и записаться на прием можно на сайте или по номеру телефона: +7 (843) 292-00-99

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