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· Виктория Козырева

Новогодний Open Space Market объявил программу

Новогодний Open Space Market объявил программу

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Open Space Market пройдет 15, 16 и 17 декабря в "МЕГА Казань" (Проспект Победы, 141). В программе — дизайнерский маркет, фуд-корт, лекции, мастер-классы и другое. Время работы — с 11:00 до 20:00 каждый день.

На маркете можно будет выбрать подарки на любой вкус от 459 участников из 45 городов России. Это — чокеры из английского фарфора, свитеры в стиле Y2K, уютный текстиль, диффузоры с ярким дизайном, косметика ручной работы, ароматические свечи, предметы декора, керамика, товары для детей, сумки и аксессуары.

А на фудкорте появятся городские заведения и производители натуральных продуктов питания. Посетители смогут попробовать азиатские бао, рустикальные хлебобулочные изделия, необычные сладости, бабл-ти, такояки и многое другое.

В лектории Open Space Market поговорят о разумном потреблении, путешествиях, уходе за кожей, дизайне и видеоконтенте. Спикеры — главный куратор школы Skillbox Аля Садретдинова, организатор фестиваля КультТорг Лилия Юсупова, блогер Русина Семененко, организаторы путешествий Good Friends Trip Тимур и Камила Тукаевы и другие. Еще на площадке пройдет читка-перформанс одной из новелл из фильма «Реальная любовь» от фонда "Живой Город" (MOÑ, Особняк Демидова, Угол).

Кроме этого, на маркете организуют мастер-классы по изготовлению игрушек из пряжи, созданию цветочных композиций, парфюма, детских новогодних масок, составлению коллажей и технике печатной графики. А шахматный клуб Yaratam Chess проведет турнир для всех желающих по предварительной регистрации 16 декабря.

На маркете можно будет купить товары для питомцев и сувениры от благотворительной организации «ЗооЗабота», экотовары для дома, творчества, красоты и гигиены от ЭкоЛогично Казань, а также изделия ручной работы от людей с особенностями здоровья на площадке от Минмола Татарстана.

За музыкальную программу Open Space Market традиционно отвечает бар "Соль". С диджей-сетами выступят Timur Ptahin, Ruslan Chizhov, Rockid, Lovelysolution, Egor Semakov, Machinegreen, Masha Volum, Bilgesez, Forever Khong, Reenat, Sasha Spi, Rin, Pasha Yves, Buwalda. Также в программе — живые выступления D-STREET (15 декабря), DORATTI (16 декабря) и группы ОММАЖ (17 декабря).

Вход на маркет будет стоить 150 рублей, для школьников и студентов — 100 рублей. Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно. Единый билет действует на все три дня мероприятия. Расписание активностей, регистрация на мастер-классы и подробности — в соцсетях Open Space Market.

15 декабря в Werk пройдет афтепати маркета — вечеринка OSM Night. В лайнапе — Destroy, Tagi, Bilgesez и Pasha Yves. Начало в 22:00. Билеты и подробности по ссылке.

Open Space Market традиционно проходит в Казани уже 10 лет. На маркете молодые российские дизайнеры и бренды представляют собственную продукцию: авторскую одежду, украшения, косметику и товары для дома. А еще в рамках маркета работает фуд-корт и образовательный лекторий.

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