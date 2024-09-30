Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье становится рассадником для пылевых клещей и как от них защититься 

Почти 40% жителей планеты по данным ВОЗ страдают от аллергии на пыль, главная причина которой — пылевой клещ. И у 50% людей с диагнозом астма или аллергический ринит выявлена аллергия на этого микроскопического паукообразного. А ведь самое любимое его место обитания — это ваше постельное белье. Здесь для него идеальные условия для жизни — тепло, хорошая влажность и пища в виде частичек кожи.

Сам клещ безобиден и не виден глазу — его размер не превышает 0,5 мм. Но частички его щетинок — это мощный аллерген для человека. Синтетические ткани, некачественные материалы и неправильный уход могут превратить вашу кровать в источник проблем со здоровьем. Как избежать этого?



Редакция ProKazan выяснила у экспертов ателье домашнего текстиля «My Moon Home», занимающихся пошивом уже более 2-х лет, как не допустить нежеланных «гостей» на свою кровать и сберечь здоровье.

Ткань — это не только комфорт, но и барьер

Привлекательный внешний вид, приятная на ощупь ткань, а ценник всего около 2000 рублей? Звучит замечательно, но есть нюанс: такое постельное белье не может быть натуральным и, скорее всего, состоит из синтетических тканей. А синтетика — это материал, который не «дышит». Вы буквально спите в «парнике», создавая идеальную влажность для пылевого клеща, микробов и бактерий. Представляете, какое состояние будет у вашей кожи после 8 часов сна на такой постели?

Лучший выбор — это хлопок, лен или тенсель. Эти ткани плотные и не пропускают пылевого клеща и его частички, защищая вашу кожу и дыхание. А еще обеспечивают правильный воздухообмен и создают оптимальные условия для сна. Обратите внимание на состав: если в составе ткани есть примеси, лучше отложите этот комплект в сторону. Настоящее качество стоит своих денег, и если вам предлагают комплект за копейки, скорее всего, его придется менять уже через пару месяцев. Ну и покупать средства от пылевых клещей.

Как сохранить постельное белье в идеальном состоянии

Да, качественное белье стоит дороже, но его возможности защитить ваше здоровье — стоит того. Так как продлить срок службы постельного белья из натуральных тканей, чтобы не изменить его свойств?

Вот несколько простых правил ухода за постельным бельем:

Стирка : следуйте инструкции на ярлыке и стирайте при 40 градусах на низких оборотах (до 800 об/мин), чтобы не повредить волокна.

: следуйте инструкции на ярлыке и стирайте при 40 градусах на низких оборотах (до 800 об/мин), чтобы не повредить волокна. Подготовка : перед стиркой обязательно выверните пододеяльники и наволочки наизнанку и застегните все молнии.

: перед стиркой обязательно выверните пододеяльники и наволочки наизнанку и застегните все молнии. Средства : используйте жидкие гели — они лучше выполаскиваются и не оставляют следов.

: используйте жидкие гели — они лучше выполаскиваются и не оставляют следов. Сушка : избегайте машинной сушки, особенно, если белье из тенселя. Идеальный вариант — сушить его на открытом воздухе, избегая прямых солнечных лучей.

: избегайте машинной сушки, особенно, если белье из тенселя. Идеальный вариант — сушить его на открытом воздухе, избегая прямых солнечных лучей. Глажка: гладьте белье с изнаночной стороны и с использованием насадки на утюг, чтобы избежать блеска.

Если выполнять все рекомендации, то постельное белье будет служить вам долго, оберегая ваш здоровый сон и не создавая эффекта парника.

Магазин или индивидуальный пошив: что выбрать?

Если вы прекрасно разбираетесь в качестве ткани и пошиве, вы вполне можете выбрать подходящее постельное белье в магазине самостоятельно. Плотность, состав — все это нужно учесть при покупке, чтобы постельное белье не только прослужило долго, но обеспечивало безопасность вашего сна.

При индивидуальном пошиве постельного белья больше внимания уделяется деталям, чего нет в условиях массового производства. Например, в «My Moon Home» мастера подберут антиаллергенную ткань необходимой плотности для белья и расскажут, как правильно за ним ухаживать, чтобы оно долго сохраняло свои свойства. А еще попросят у вас точные параметры матраса, включая его высоту, чтобы простынь идеально села.

Пододеяльники в комплекте шьются с молниями по всей ширине и закрываются клапаном — это не только удобно, но и эстетично. Вы сможете заказать индивидуальный дизайн, самостоятельно выбрать ткань и не искать подходящий вариант на полках в магазине.

Заботьтесь о себе каждую ночь

Выбор постельного белья — это не просто вопрос комфорта, но и здоровья. Если вы хотите по-настоящему качественный сон, выбирайте натуральные антиаллергенные ткани и соблюдайте правила ухода. Так вы сможете быть уверены, что кроме вас в вашей кровати больше никого нет. А если хотите быть уверены на 100%, то специалисты «My Moon Home» помогут подобрать идеальный комплект, который защитит ваш здоровый сон. Сделать заказ можно в телеграмм и группе ВК.