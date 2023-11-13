Утрата близких, к сожалению, естественная часть жизни. Однако, такие события неизбежно выбивают из равновесия: мгновения шока, страха и нежелание принимать происходящее парализуют человека. Горе - это не болезнь, от которой нужно искать лекарства. Важно прожить эти эмоции. Но ситуация усложняется тем, что в столь уязвимом состоянии человеку приходится организовывать похоронное мероприятие и принимать решения.

Редакция ProKazan.ru встретилась со Станиславом Зарубиным, основателем компании "Ритуал PRO", чтобы выяснить, как взять себя в руки после потери близкого и какую роль в этом процессе играют представители ритуальных услуг.

Станислав Зарубин, основатель компании "Ритуал PRO"

- Гopeвaниe - этo эмoциoнaльный пpoцecc пepeживaния yтpaты, который делится на следующие этапы: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. С какими этапами чаще всего встречаются ритуальные агенты в процессе работы с людьми?

- Потеря близкого человека - неожиданное явление для каждого. Однако, когда мы берем себя в руки и начинаем готовиться к ритуалу захоронения, реакция на это событие бывает абсолютно разной: в состоянии "отрицания" может быть улыбка, гнев, слезы или истерика. Безусловно, реакция также зависит от ситуации и от степени близости с ушедшим человеком.

В основном, мы работаем с людьми в стадии шока и отрицания: для этих состояний характерна разнообразность поведения. Поэтому могу сказать, что бывалые ритуальные агенты готовы ко многому! Они как врачи - всегда готовы прийти на помощь. Например, в нашей компании агенты глубоко изучают психологию горя - это учит грамотно поддерживать человека и эффективно с ним взаимодействовать при любом эмоциональном состоянии.

А вообще, 5 основных этапов горевания длятся около года, в некоторых случаях и больше: все зависит от тяжести потери, стрессоустойчивости человека и поддержки близких. Последний фактор очень значим. Лучшей помощью от близких станет поддержка, которая убедит: “Ты не один, мы рядом”. При этом мы исключаем клишированные "стоп-фразы": успокойся/перестань/могло быть и хуже…

Поддержка и нахождение рядом особенно важна: где-то горюющего нужно оставить одного, где-то нужно побыть с ним, а где-то по его просьбе отвлечь от происходящего.

Один из способов преодолеть жизненный период - обратиться к психологу, который поможет правильно пройти все стадии горя.

Я, как человек, который 15-й год работает в этой сфере открыто говорю, что сам хожу к психологу раз в 2-3 года. В первую очередь, это делается для себя и для тех людей, которые меня окружают.

Станислав Зарубин, основатель компании "Ритуал PRO" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Как ритуальные агенты понимают, какое состояние у человека?

- На самом деле, для этого необходим определенный склад характера, чтобы работать в ритуальной сфере. Здесь сможет работать человек, который по натуре является "спасателем": всегда готов прийти на помощь, отдает частичку себя, умеет восполняться и не накапливать негативные эмоции. Наша задача - помогать людям преодолевать сложные жизненные моменты, забирая на себя организацию траурного мероприятия. А именно: взять ответственность за организацию траурных мероприятий.

Поэтому мы уделяем особое внимание подготовке персонала в области психологии. Это делается для того, чтобы агент похоронной службы или продавец-консультант по ритуальным услугам смог корректно донести информацию до клиента, выслушать, а также понять, какие задачи мы с ним решаем.

Конечно, если посмотреть на похоронный процесс, может показаться, что он простой: случилось горе и нужно сделать ритуал захоронения. Отчасти соглашусь, что механика процесса проста. Однако, с точки зрения взаимодействия с человеком, все крайне сложно. Здесь нужно понять состояние горюющего, понять ценность утраты и ожидания от траурного мероприятия. Таким образом ритуальный агент - это ответственное лицо, которое берет на себя все хлопоты и заботы.

У каждого сотрудника компании "Ритуал PRO" есть методички, в которых прописаны: этика поведения, на что обращать внимание, что делать разрешено, а что категорически запрещено и как нужно себя вести на первой стадии сопровождения. Кроме того, с персоналом еженедельно проводятся "разборы ситуаций", чтобы качество оказываемой помощи регулярно повышалось.

Станислав Зарубин, основатель компании "Ритуал PRO" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Люди горюют по разному. Очевидно, что ритуальным агентам по долгу службы приходится сталкиваться с самыми неожиданными проявлениями эмоций. Как считаете, существует ли "нормальная" или "ненормальная" реакция на потерю близкого человека?

- Нормальная реакция - это любое проявление. Я считаю, что в момент потери близкого любой всплеск эмоций считается нормальным. А все потому, что именно в такой период нужно дать человеку прожить свои эмоции. Опасна лишь ситуация, когда человек полностью закрывается и прекращает любые взаимодействия с другими людьми. Это усугубляет состояние.

Как помочь человеку, столкнувшемуся с горем? Не торопите! Важно позволить процессу идти своим чередом.

- Когда человек обращается за помощью в ритуальное агентство, важно, чтобы к нему относились с особым вниманием, правильно подбирая каждое слово и действие. В каждом ли ритуальном агентстве существует такой подход? С чем может столкнуться человек, который обратился в ритуальное агентство?

- Как бы я хотел ответить по-другому, но нет! Это прекрасно, когда в похоронной отрасли работают подготовленные люди, которые могут называться профессионалами. К сожалению, сегодня на рынке все еще присутствуют так называемые "черные игроки" - люди, которые пренебрегают похоронными обычаями, их главная мотивация заключается в получении выгоды за счет горюющих. Есть фирмы, которые работают хорошо. Однако, мало кто в Казани должным образом заботится об обучении ритуальных агентов. Как правило, агенты начинают взаимодействовать с горюющими людьми с первого рабочего дня.

Как распознать "черного ритуальщика"? Читайте в предыдущем материале ProKazan!

Станислав Зарубин, основатель компании "Ритуал PRO" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Как считаете, какие навыки и компетенции необходимы для ритуального агента?

- Во-первых, специалисты похоронной отрасли должны обладать навыком грамотной коммуникации (знание правил общения) - этому наши сотрудники обучаются в первую очередь.

Во-вторых, это стрессоустойчивость. Чтобы правильно взаимодействовать с людьми и вселять уверенность в том, что работа будет выполнена полностью и в запланированные сроки.

Третий аспект - это, безусловно, организаторские способности. Процесс похорон хоть и кажется быстрым, на самом деле, здесь большая цепочка взаимодействий: начиная оформлением документов и заканчивая погребением и поминальным обедом.

И при этом, когда траурный процесс подошел к концу, мы ставим задачу перед своими специалистами - сопровождать людей даже после церемонии. А точнее: консультировать по документам, помогать с выбором места для поминального обеда и памятника или просто выслушать. Дело в том, что некоторые люди одиноки в эмоциональном смысле или бояться поговорить об утрате со своими близкими. В таком случае мы даем возможность человеку выговориться.

- После процесса похорон прощание с близким обычно продолжается поминками. Как вы считаете, этот этап необходим усопшему или близким?

- Вообще, соблюдение погребального обряда - это один из процессов отпущения и для усопшего, и для горюющего. Тут важно соблюсти весь процесс ритуала так, как это принято для каждого. Кажется, что мы организовываем такую церемонию для покойного, но, прежде всего, это делается для себя самого. И получается, что когда человек прощается, он тем самым отпускает своего близкого и снимает часть груза с души. Осознание того, что похороны прошли как полагается, способствует улучшению внутреннего состояния родственников.

Станислав Зарубин, основатель компании "Ритуал PRO"

Подводя итог: как помочь человеку, который пережил утрату?

Если сложить все признаки поведения горюющего человека, можно определить начальные этапы, с которыми он сталкивается- это отрицание и гнев. Именно в такие моменты особенно важно помочь близкому пережить потерю. Основатель компании "Ритуал PRO", выделил некоторые способы, которые помогут помочь человеку: