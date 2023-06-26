После смерти близкого родственника читательницы PROKAZAN прошло меньше полудня, а ей уже начали поступать звонки с предложением организации похорон. Нашелся и такой агент, который заявился к ней домой. Произошло это после того, как тело покойного попало в морг. Героиня была возмущена тем, что ее данные так оперативно были переданы представителям ритуальных агентств. Корреспондент нашего издания обратился за комментариями к директорам организаций, оказывающих ритуальные услуги.

Что для одних вопиющее нарушение закона, для других – легкие деньги

Корреспонденту удалось связаться с тремя директорами ритуальных агентств. Они прокомментировали случай нашей читательницы, однако мнения на этот счет разделились.

Представитель похоронного дома «Ладья» сообщил, что при контакте с родными усопших сотрудники агентства неоднократно сталкивались со случаями утечки персональных данных. По мнению спикера, так действуют небольшие частные компании. Вероятно, нарушение конфиденциальности происходило после того, как человек обратился в государственное медучреждение, допустим, в поликлинику.

«В нашей сфере это создает нездоровую конкуренцию. Конкретно наша организация работает лишь после обращения к нам клиентов, никаких услуг мы не навязываем. И на сайте, и на бумажном носителе есть каталоги товаров и услуг с указанными ценами», — заявил представитель похоронного дома «Ладья».

Он также признался, что среди клиентов их организации есть те, кто ранее попадался на удочку недобросовестных агентов. Они остались крайне недовольны качеством выполненной ими работы. У добросовестных компаний все в открытом доступе — и в интернете, и в офисах: можно изучить документы, отзывы, побеседовать с агентами, а затем принять решение о сотрудничестве.

Свое видение ситуации высказал и генеральный директор ритуального агентства «Ритуал PRO» Станислав Зарубин.

«Да, наши клиенты сталкивались с недобросовестными агентами. Они представлялись медработниками или сотрудниками конкурирующей организации. Звонить могли и после обращения по номеру 112, и после ухода медперсонала, и после поступления тела покойного в морг. Эта ситуация вредит, в первую очередь, гражданам: им поступают неуместные звонки во время тяжелой беды. К тому же непонятно, кто именно эти люди, как они обслуживают клиентов, обслуживают ли вообще. Есть риски мошенничества. Это вредит и ритуальным агентствам, ведь такие люди работают «в черную», мешая развитию похоронного дела», — отметил Зарубин.

Можно предположить, что с проблемой можно бороться поставив на контроль продажу или утечку информации. Иного мнения придерживается представитель ритуальной службы «Абсолют Ритуал», который решил представиться как Старшой. Он признался, что на тему нарушения конфиденциальности с клиентами ему общаться не приходилось. А вот возможность ритуальным агентам самостоятельно связываться с родными покойных Старшой поддерживает.

«Думаю, ситуация, когда агенты сами звонят потерявшим близких, лишь подпитывает конкуренцию. Кто-то позвонит и предложит вам оказать ту же услугу за 5 тысяч рублей, кто-то — за 6 тысяч, а кто-то попросит всего лишь 3 тысячи рублей. Разница будет в качестве оказания. При этом вы никуда не выходите, не ищете, агенты обращаются к вам сами», — считает спикер.

Он уверен, что чем больше агентов обратится к человеку, тем больше у него будет выбора. При этом представитель «Абсолют Ритуал» подсветил другую проблему, связанную с местными моргами.

«На уровне моргов отлажена система "отработки" бюджетных средств. Вскрытие — это полноценная операция, которая является платной процедурой. В настоящее время трудно получить тело из морга без вскрытия. Специалисты придумывают разные причины для его проведения, даже если человек скончался из-за старости или по ранее диагностированной болезни. При этом отказ в выдаче тела без вскрытия дают устный, а не письменный. Работа по такой схеме поручается сверху», — утверждает он.

По его словам, «главный» умудряется получить с покойника трижды: по медицинскому полису — после вскрытия, по платным услугам, к примеру, омовению и одеванию, а также по ритуальным услугам — за покупку товаров и подготовку документов. Из-за подобного многие ритуальные агентства сидят без клиентов, а дальше вынуждены понижать цену. В моргах при государственных поликлиниках доступны свои ритуальные услуги, от которых, как утверждает спикер, «главному» тоже перепадает. По его мнению, этот «главный» — лицо даже не на уровне главного врача или иного руководителя, эта должность еще выше.

Старшой также поделился своим видением об основной проблеме похоронного дела в Татарстане.

«Нужно регулировать качество предоставляемых услуг. У компании должны быть достойные транспорт, сотрудники, спецформа. Зачастую чем ниже цена, тем ниже и качество. Сейчас некоторые агенты боятся к покойнику прикоснуться, а опытный и знающий сотрудник будет знать все тонкости организации похорон и не будет брезговать».

Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» на момент публикации не ответило на вопросы PROKAZAN. В приемной организации нас заверили, что руководитель с ними ознакомился.

Насколько здоровая конкуренция в регионе и часто ли нарушается закон о ее защите?

Со слов представителей ритуальных агентств становится ясно, что их «больной мозолью» является нездоровая конкуренция и некачественный сервис. Кстати, в Татарстане в похоронном деле случаи с нарушением Закона о конкуренции не такая уж и редкость. Так, весной этого года в республике вызвала резонанс история начальника кладбища в Набережных Челнах. Ришат Шайхулов стал фигурантом уголовного дела. Руководителя МУП "Горкоммунхоз" обвинили в махинациях при оказании погребальных услуг.

Набережночелнинский горсуд приговорил директора кладбища Ришата Шайхулова к условному сроку

По данным следствия, 48-летний мужчина заставлял родных умерших людей, приезжавших на похороны, отказываться от услуг индивидуальных предпринимателей и заключать договоры только с теми компаниями, которые были его "подопечными". Доходило до того, что за отказ директор угрожал запретом копать на кладбище могилу и срывом похорон.

За содеянное Шайхулов получил наказание в виде условного срока на 2,5 года с испытательным сроком на 3 года.

Тем временем сбор информации при подготовке данного материала завел корреспондента еще дальше. При изучении вопросов организации работы внимание привлекла организация, которая базируется в Зеленодольске. Похоронный дом «Ритуал», основателем которого является известный в данной сфере региона Радик Мустафин, имеет несколько филиалов по Татарстану. Помимо указанного населенного пункта, организация оказывает услуги, в том числе, в Казани и в Нижнекамске.

Так, в этих городах компания или аффилированные с ней организации с завидной регулярностью выигрывали тендеры и получали государственные контракты. В случае, когда объектом закупок значилось «содержание в чистоте территории кладбищ в г. Зеленодольск», в 2020 и 2022 годах тендеры выигрывал непосредственно «Ритуал». В 2021 году контракт достался «Городской ритуальной службе», руководителем которой предположительно является сын Мустафина. Причем в двух случаях эти организации оказывались единственными участниками аукционов.

Помимо этого, в прошлом году похоронному дому «Ритуал» достался еще один контракт в том же Зеленодольске. По данным с сайта госзакупок, объектом закупки стало «осуществление полномочий специализированной службы по вопросам похоронного дела по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению».

На территории Нижнекамска и Нижнекамского района та же организация в 2022 году получила контракт, связанный с похоронным делом. На сайте госзакупок указано, что похоронный дом «Ритуал» выиграл тендер на «оказание услуг по организации перевозок специализированным санитарным автотранспортом, оснащенным специальным оборудованием с прицепом, укомплектованным специализированной бригадой для перевозки трупов граждан».

На первый взгляд, законность проведения таких тендеров и определение победителя вопросов не вызывает. Однако возникают другие: как минимум, вопрос о том, насколько актуально для других ритуальных организаций Татарстана участвовать в подобных тендерах и как такая схема работы влияет на возможность конкурировать друг с другом. Основатель "Ритуал PRO" Станивлав Зарубин прокомментировал:

"Практика работы по контракту через тендеры выгодна для частных организаций. Однако мы, являясь довольно крупной компанией, до сих пор не имеем опыта участия в них. Тупик создают условия, указанные в тендерах: усеченные сроки поставок, нелогичное построение путей или способов поставки того же камня или дерева", - заявил он.

Дальше интереснее. Один из спикеров упомянул, что считает неправильным расположение ритуальных организаций непосредственно возле или даже внутри зданий моргов. По данным 2Gis, один из казанских филиалов похоронного дома «Ритуал» расположен по адресу: Сибирский тракт, 31а. На платформе также высвечивается реклама данной организации.

Фото: скриншот из сервиса 2Gis

В том же здании находится Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы и, соответственно, морг. На сайте госзакупок мы не смогли найти разыгранных контрактов на аренду площадей в данном здании, поэтому сделали официальный запрос в бюро. Согласно их ответу, в здании такой организации нет.

"ГАУЗ "РБСМЭ МЗ РТ" каких-либо сделок о передаче недвижимого имущества "Городской ритуальной службе "Ритуал" не совершалось. В здании по местонахождению и адресу учреждения: ул. Сибирский тракт, 31а "Городская ритуальная служба "Ритуал" деятельности не осуществляет", — отмечается в сообщении.

Также в медучреждении посоветовали ознакомиться с открытым реестром "Честный бизнес", где по адресу "Сибирский тракт, 31а никакие юрлица не зарегистрированы. Но юрлицо может быть зарегистрировано хоть на Кипре, а осуществлять свою деятельность по другим адресам — это не противоречит законодательству.

Сам Мустафин по телефону на вопросы редакции не ответил, заметив лишь, что понятия «на территории», «рядом», «в том же здании» — абсолютно разные. Также собеседник посоветовал изучить кадастровую карту.

Радик Мустафин. Скриншот видео.

На публичной кадастровой карте здание Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы находится на земельном участке под номером 16:50:130101:113. Площадь участка — 3 820 кв м. Участок не разделен на части и охватывает здание полностью, а также часть территории перед зданием.

Помимо этого, Радик Мустафин заявил, что никто из конкурирующих ритуальных организаций Казани не подавал жалобу о нарушении Закона о защите конкуренции. Он заверил, что подобных претензий или вопросов в истории его организации никогда не возникало.

Фото: скриншот

Также упоминание о нахождении некоего "Ритуала" в здании по адресу: Сибирский тракт, 31а есть на кадастровой карте России на 22.06.2023 метка "Ритуала" на здании бюро сохраняется. Республиканское бюро судмедэкспертизы не в курсе, что под их крышей есть филиал еще одной компании или они вводят в заблуждение — вопрос открытый.

Как обезопасить себя от недобросовестных ритуальных агентов?

Резюмируя выявленные данные, PROKAZAN подготовил для читателей ряд полезных советов о том, как не стать жертвой недобросовестных агентов и мошенников во время организации похорон.

1. Не доверяйте незнакомым лицам, которые обращаются к вам через звонки или еще хуже — приходят к вам домой с предложением организовать похороны. Беда вгоняет в отчаянное состояние, однако следует трезво оценивать ситуацию и работать только с проверенными людьми, с которыми можно связаться через официальные контакты или посетив офис выбранной организации.

2. Относитесь избирательно и требовательно к выбору исполнителя при организации похорон, как и при выборе исполнителя любой другой услуги. Компании, работающие прозрачно, не скрывают каталог услуг и цен на них — их легко можно изучить на их официальных сайтах или в их офисах. Кстати, наличие сайтов и качество их оформления тоже многое скажут о компании ритуальных услуг. Помимо этого, следует изучить отзывы о потенциальной организации в Сети и при возможности от знакомых. А общаясь с представителями конкретных ритуальных организаций можно запросить их документы, чтобы проверить, работают ли они официально.

3. Подбирайте скромный образ для встречи с ритуальными агентами. Наличие на вас большого количества дорогих ювелирных украшений, аксессуаров, гаджетов, а также прибытие на встречу на дорогом автомобиле может сподвигнуть мошенников или нечистых на руку агентов кратно повысить реальную стоимость своих услуг.

4. Не оплачивайте услуги до составления официального договора. Некоторые недобросовестные сотрудники ритуальных служб или опытные злоумышленники могут попросить вас перевести часть или полную стоимость услуг сразу. Будьте бдительны и не совершайте переводы средств: вас могут обмануть и исчезнуть, а отыскать "агента" после весьма трудно или даже невозможно.

Нарушение конфиденциальности граждан, нездоровая конкуренция, нерегламентированный порядок действий — эти и другие проблемы в области ритуальных услуг вполне реальны. Именно из-за частых нарушений, в том числе мошенничества, с которыми сталкиваются представители ритуальных служб, тормозится развитие всей сферы деятельности. Инициативные ритуальщики давно ведут разговоры о необходимости введения поправок в действующий Закон о погребении и похоронном деле, который действует еще с 12 января 1996 года. До официальных изменений татарстанцам в случае смерти близкого человека нужно быть внимательнее в выборе ритуальной службы. Кроме того, следует знать, в какие надзорные инстанции, к примеру, в полицию или Федеральную антимонопольную службу, нужно обращаться с жалобой в случае выявления нарушений.