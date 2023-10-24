До 30 ноября в настоящем парке развлечений MazaPark будет действовать акция «MazaPark — вселенная развлечений», которая превратила парк развлечений в отдельный мир с космической тематикой, а также предлагает гостям возможность выиграть один из 40 000 призов. В том числе MazaPark разыграет десять суперпризов — Ноутбук HUAWEI MateBook D 15, AirPods Pro, iPhone 14, электросамокат Xiaomi Mi Electric, iPad Pro 2022.

Для того, чтобы принять участие в акции нужно собрать 10 планет «MazaPark — вселенная развлечений» — каждая планета это наклейка, которую можно получить в определенных локациях. Гости до 14 лет смогут получить приз просто посетив настоящий парк развлечений MazaPark. Казанский MazaPark подготовил подарок и для самых маленьких гостей парка — с 1 ноября открывается локация MazaKids. На 400 квадратных метрах будут располагаться лучшие аттракционы для детей от 3 до 9 лет.

С октября в MazaPark также начала действовать программа лояльности для постоянных посетителей парка — 1000 приветственных бонусов начисляется при регистрации в программе, в дальнейшем 20% от суммы каждого билета возвращается на карту лояльности.