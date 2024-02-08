На любой вкус и кошелек: что подарить мужчине на 23 февраля

В День защитника Отечества мы традиционно поздравляем своих любимых, и уже пора задуматься о подарках. Дело — это непростое: хочется и близких порадовать, и в бюджет уложиться. Как всегда, поможет в этом случае «Галамарт»: в ассортименте найдутся подарки для ребенка, мужа, брата и отца, а специальные праздничные акции помогут очень существенно сэкономить.

Для детей, пожалуй, выбрать подарок проще всего: конечно, новую игрушку! Но не абы какую, а по-настоящему классную, современную и увлекательную: например, машину на радиоуправлении "Краулер Пересвета" от "Игроленд". Мощная, быстрая, суперпроходимая, а по ШОК-цене ее можно приобрести всего за 499 рублей с 7 по 23 февраля.

Для любителей пара – банный набор из трех предметов (шапка, варежка, коврик), и он обойдется вам в 149 рублей с 7 по 23 февраля. Ну а мужчины, которые «на ты» с инструментами, непременно оценят дрель-шуруповерт «ЕРМАК» (по ШОК-цене в 1 499 рублей с 16 по 22 февраля) или ящик для инструмента «ЕРМАК» с отсеками для крепежа. Удобный для хранения и перевозки, в нем все болты будут строго на своем месте, а не вперемешку, а цена составит всего 149 рублей 23 февраля.

Кроме того, на полках народного магазина вы найдете множество других подарков и сувениров для своих любимых мужчин. Автолюбителю - новый видеорегистратор или зарядное устройство в машину, заядлому рыбаку – готовый набор от AZOR Fishing, любителю пеших походов – мощный фонарь или многофункциональный туристический нож, а тому, кто отслеживает интересные новинки в мире гаджетов – классные наушники с функцией шумоподавления.

8 800 25 000 25

https://galamart.ru/

*Акции «ШОК-цены» действуют в розничных магазинах «Галамарт».