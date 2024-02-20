«Мы работаем с "‎Ак Барсом"‎‎ и "‎Рубином"»‎: основатель кожевенной мастерской рассказал о становлении бренда

Мастерская «Gali» специализируется на создании изделий из кожи – от ремней до саквояжей. Бренд основан в 2013 году Рустемом Галимовым. За 10 лет клиентами стали десятки известных личностей. В их числе Мунир Рахмаев, Элвин Грей, Натали, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Ольга Бузова. Также мастерская создает коллекции для ХК «Ак Барс» и ФК «Рубин». С обеими спортивными командами был подписан договор в 2017 году. Теперь мастерская «Gali» — официальный поставщик атрибутики для болельщиков. О зарождении бренда и тонкостях кожевенного мастерства порталу ProKazan рассказал основатель мастерской Рустем Галимов.

От продажи браслетов до собственной мастерской

– У меня всегда было желание открыть своё дело. Так сложилось, что однажды я заинтересовался процессом создания изделий из кожи. Нашел сайт иностранных мастеров, которые показывали все процессы, стал изучать. Меня очень вдохновило, и я начал заниматься этим делом. На тот момент по России и в Казани практически не было мастеров, создающих качественные изделия из кожи. Я взял отпускные, поехал на них на наш кожевенный завод «Сафьян», купил несколько шкур и стал делать ремни и браслеты. Как раз кожаный браслет и стал моей первой продажей 10 лет назад. Даже сохранил фото этого изделия на память. Начал искать покупателей среди коллег по работе, а потом всё пошло по сарафанному радио. Довольно сложно найти мастерскую, где быстро и качественно сделают именные изделия из кожи. Поэтому желающих оказалось достаточно, чтобы дело пошло.

Спустя 10 лет работы, покупателями мастерской «Gali» успели стать артисты Татарстана и России, например Мунир Рахмаев, Элвин Грей, Натали, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Ольга Бузова. Также мастерская создает коллекции для ХК «Ак Барс» и ФК «Рубин». С обеими спортивными командами договор был подписан в 2017 году. Более того, изделия продаются под брендом «Gali».

Персонализированная вещь – это премиальный уровень

– Мы вышли на open space market, выпустили визитки и после этого заказы пошли очень хорошо. Люди со временем уже знали куда обращаться за необходимыми аксессуарами для себя или в подарок близким, поэтому мы решили предлагать дополнительную услугу – гравировку. Это делает подарок персонализированным и более ценным. С помощью лазера мы создаем на изделиях имена, эмблемы, рисунки. Размер заказчик выбирает сам, либо с помощью нашего дизайнера. У нас есть определённые ограничения по гравировке, но они все обсуждаются с покупателем на начальных этапах. Многие берут изделия на подарок, поэтому наши клиенты любят эту услугу. Да и просто для себя – персонализированная вещь является премиальной. К тому же, мы даём годовую гарантию, однако наши изделия, конечно, носятся годами. Недавно приходила клиентка, которая 7 лет назад купила автодокументницу. Принесла, чтобы мы изменили гравировку фамилии. Изделие выглядело как новое – многое зависит от того, как используется вещь. Кожа красиво стареет, поэтому наши изделия созданы для долгосрочной носки.

Полезные изделия из лучших материалов

– Изначально нашей командой были разработаны несколько самых востребованных моделей – картхолдеры, кошельки, обложки на паспорт, документницы. Затем я отслеживал запросы и потребности у наших покупателей, исходя из этого постепенно вводили новые модели. Мы работаем для клиентов, поэтому они направляют нас в плане ассортимента. Так появились чехлы для проводных наушников, чтобы можно было не мучаться с запутанными проводами в сумке. Все изделия изготавливаются из телячьей кожи, так как она самая качественная в этом деле, а также иногда вводим эксклюзивные товары из экзотических материалов. Сейчас, например, есть изделие из кожи питона. Но самая практичная и хорошая – это кожа теленка, поэтому мы отдаем приоритет классике в этом вопросе.

Подарок себе и любимым по комфортной цене

– В последнее время большим спросом пользуются изделия для мужчин, за которыми к нам приходят их женщины. Самые популярные позиции – это ремни и чехлы для смартфонов. Цены начинаются от 300 рублей – это стоимость кожаного браслета. Брелоки и ключницы от 500 рублей. Максимальная стоимость в нашей мастерской 35 тысяч рублей, за эти деньги вы сможете приобрести кожаное кресло. Цены на сумки варьируются от 6 до 20 тысяч, в зависимости от модели. У нас представлены рюкзаки, дорожные сумки, поясные, женские и мужские модели, клатчи. Цена на ремни начинается от 3500 рублей. Для качественных изделий из кожи, как отмечают наши покупатели, это небольшая и комфортная цена.

Посетите мастерскую с качественными кожаными изделиями в переулке на улице Татарстан, 20. Режим работы мастерской «Gali» с 9:00 до 18:00. Также вы можете оформить доставку по всей России. Действует накопительная скидка постоянного клиента - от 5% до 10% в зависимости от суммы заказа

ВК: https://vk.com/galikzn

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