Мода «на районе». Эксклюзивная дизайнерская одежда для жителей Казани.

Жителям большого города такого, как, например, Казань часто бывает сложно выразить себя, показать стенам города то, что скрывается в душе. Быть может, за брюками и пиджаком вы не видите гениального танцора или комика. Может этот человек покоряет горы или создает своими руками настоящие произведения искусства. А что если, на груди, под рубашкой офисного менеджера красуется буква «S».

Редакции ProKazan удалось встретиться с хозяйкой шоу рума на районе «District» и обсудить вопрос самовыражения в стенах современного стеклобетонного урбана.

На районе тоже следят за стилем и модой. Каждый мало мальский дизайнер пытается пробраться на пьедестал законодателя тренда. Только единицы становятся Буонаротти, отсекая от ткани все лишнее. Именно на них, художников бетонных стен, будут брать курс целые страны, прислушиваясь к цвету и крою. Стать особой иконой стиля масс, широко известной в узких кругах, удалось «District».

Много лет крупнейшие производители вроде Турции, смотрели на страны Европы, подражая или полностью копируя модели одежды, заполняя ими рынки и известные брендовые магазины. А несколько лет назад взгляд пал на нас. Наши цветовые решения и крой очень скоро появлялись на рынке массовой моды. Поэтому, как и крупные магазины мировых брендов, мы начали готовить особые коллекции и четко следить за их релизом.

Да-да. Сложно представить сильный бренд матушки России, который, мало того, попадает в чувства людей, так еще и делает это качественно. Предупреждая вопрос — да, мы можем шить. И да — каждый кто работает на районе пробует качество на себе.

Мы подходим к контролю качества очень серьезно. Посудите сами. Понятно, что вещь, допустим, футболка, проверяется на производстве всеми возможными методами. А уже после мы сами носим их, стираем, используем. Во-первых и сотрудники и производитель получают тест одежды на прочность, а во-вторых любой, кто приходит к нам может самостоятельно убедиться в качестве наших вещей.

Вот вам правда нашего двора - одеваться в дешевые вещи может позволить себе только по настоящему богатый человек. На самом деле, сносить 3-4 футболки за сезон миссия вполне реальная. А вот позволить себе это материально, еще надо постараться. Поэтому на районе все надежно.

Наверное, самое интересное, что к нам приходят за новыми принтами и идеями, часто говоря, что за пару-тройку лет просто устали ждать пока вещь порвется или растянется.

Можно как угодно относиться к граффити на бетоне, и мы сейчас не о вульгарных надписях, но этот яркий цвет часто вырывает нас из потока рутинных мыслей. Напоминает о свободе выбора, самовыражения. Только в отличии от граффити человека не закрасить серым.

Часто, к нам приходят действительно хорошо одетые люди. Зачем они это сделали? Как правило понравилась какая то конкретная вещь. И она очень редко похожа на то, в чем пришел клиент. Зато она показывает, о чем мечтает клиент, что хочет сказать миру, кроме своего образа, надеется показать себя. Встречают то, как известно, по одежке.

Чувства, дело тонкое и хрупкое. Живой человек — это не стена или бумага, которая стерпит все. Поэтому в «District» не стоит цели продать вещь или рассказать о ее преимуществах, надоедая клиенту. Их миссия найти того, кто прячется в человеке. Именно того, кто к ним пришел на самом деле и помочь ему заявить о себе.

Мы только подбираем размер, остальное идет изнутри. Естественно, у нас есть брендированные пакеты и прочее, но так вышло, что в большинстве случаев мы упаковываем в них одежду в которой покупатель к нам пришёл.

Тут же появилась и вторая традиция: бирки, которые срезаются с одежды, клиент бросает в ящик, стоящий в прямо в магазине. Опустошать его приходится раз в пару месяцев. Сотрудники поддержат любое ваше начинание, ведь все легенды начинались с малого. ДИСТРИКТ - не исключение. Дорога от пары футболок и пары толстовок заняла больше 20 лет. Что-то получалось сразу, что-то не сразу.. Не смотря ни на что учились и развивались, одним словом росли. Наш дизайнер - производитель Андрей с любовью и душой относится ко всему процессу изготовления вещи, от рисунка на бумаге до упаковки. Не имея дизайнерского образования, он смог достичь таких масштабов, что его творчество заметили и о нём заговорили. В прошлом 2023 году его (как самородка- самоучку человека handmade) пригласили читать лекции будущим дизайнерам в Технологический Институт Лёгкой Промышленности в Москве.