Манго в кулинарии: необычные рецепты от бренд-шефа "ВкусВилл"
Не обязательно лететь в жаркие страны, чтобы открыть для себя новые кулинарные изыски. Для этого можно обратить внимание на продукты, которые мы обычно не используем при готовке. Герой нашего материала - Египетское манго - фрукт с насыщенным вкусом и ярким ароматом! Благодаря его сочной мякоти, приятной текстуре и отсутствию привычной волокнистости, оно часто добавляется в индийские и азиатские блюда. Prokazan совместно с Еленой Ландэ, бренд-шефом "ВкусВилл"подготовили для вас топ-9 рецептов с Египетским манго, которые скрасят даже самый хмурый день!
Боул с овсянкой и манго - сытость и польза для фигуры
Как сделать английский завтрак более ярким? Добавить в него африканского колорита! Манго Египет в сочетании со свежими фруктами подарит позитивный настрой на весь день. Это лакомство несомненно станет любимцем среди людей, следящих за фигурой.
Ингредиенты для приготовления боула:
- манго Египет — 1 шт.
- Овсяные хлопья — 100 г
- молоко кокосовое — 250 мл
- вода — 100 мл
- киви — 1 шт.
- голубика — 60 г
- миндаль жареный — 2 ст. ложки
- мята — для подачи (1-2 веточки)
Как приготовить:
1. Залейте овсяные хлопья водой и кокосовым молоком и варите на медленном огне в кастрюле не более 15-20 минут. Чтобы сделать вкус более насыщенным, можете добавить в блюдо немного сахара или соли.
2. Когда овсянка приготовится, очистите манго, разрежьте вдоль косточки. Далее поделите фрукт на две половинки и нарежьте одну половину слайсами, а другую кубиками. Потом почистите киви и порежьте тонкими ломтиками. Миндаль порубить на средние кусочки, либо измельчить в блендере.
3. Добавьте в готовую овсянку половину порции миндаля, кубики манго и выложите в тарелку. Добавьте ломтики манго, киви и клубнику в блюдо и посыпьте миндалем. По желанию можно добавить сверху мяты.
Совет от бренд-шефа: овсянку лучше замачивать на ночь в холодной воде. Когда будете варить кашу, то обязательно помешивайте ее, чтобы молоко "не убежало".
Куриные грудки с манго в беконе - идея для праздничного ужина
Еще один способ приготовить куриную грудку - добавить в нее манго для особой сочности. А самое главное, что блюдо готовить очень просто!
Для приготовления блюда вам понадобится:
- грудка цыпленка - 1 кг
- манго Египет
- бекон - 4-5 ломтиков
- свежий тимьян - пара веточек
- соль - по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите манго от кожуры и нарежьте ломтиками.
2. Нарежьте филе куриной грудки, чтобы получился кармашек, положите туда ломтик манго и закройте. Крепко оберните мясо птицы беконом и повторите действие с другими филе.
3. Теперь остается только положить филе в небольшую форму для запекания, посолить и разложить несколько веточек тимьяна. Ставим блюдо в духовку до 190° и запекаем 30 минут.
Совет от бренд-шефа: перед приготовлением блюда убедитесь, что грудка комнатной температуры. Чтобы куриное мясо полностью разморозилось, поместите ее в пакет и погрузите в холодную воду. Оставьте на столе при комнатной температуре на 30-40 минут. Важно, чтобы духовка была разогрета заранее, как и сковорода.
Тайский салат с манго - вариант легкого ужина
Этот салат запросто может стать гарниром, закуской или поздним ужином - все на ваше усмотрение! Сладко-соленый микс из витаминов станет настоящим кулинарным открытием даже для гурмана.
Нам понадобится:
- манго
- сладкий перец (в оригинале зеленый, но можно добавить другой) - несколько штук
- микс из проростков (можно добавить ростки фасоли и бобы - Маш) - 50 г
- огурцы без шипов - 1 шт.
- кинза - 3 ветки
- острый перец -по желанию
- сок лайма - 0,5 шт
- соевый соус - 2 ст. ложки
- кунжутное масло - 1 ч. ложка
- семена кунжута - 2 ст. ложка
Способ приготовления:
1. Сладкий перец и огурцы нарежьте соломинкой, а острый перец тонкими кольцами.
2. Очистите манго от кожуры и нарежьте тонкими кусочками.
3. Готовим заправку: в емкости смешиваем соевый соус, кунжутное масло и выдавливаем сок от половинки лайма.
4. В тарелку с углублением красиво разложите готовые ингредиенты, как на фотографии. Полейте салат заправкой, добавьте кинзу и украсьте кунжутом.
Совет от бренд-шефа: важно подбирать определенный вид манго для каждого рецепта, ведь не везде нужен мягкий. В тайский салат нужен именно твердый и слегка недозрелый фрукт.
Кокосовый рис с манго - десерт и завтрак в одном лице!
Помимо всеми любимой овсянки можно позавтракать не менее вкусным блюдом из сладкого риса с кусочками спелого и ароматного манго. Есть два варианта подачи блюда - в горячем виде для завтрака и холодном в стаканчике в качестве десерта.
Ингредиенты:
- рис жасмин - 150 г
- кокосовое молоко - 400 мл
- манго - 1 шт.
- кокосовое масло- 1 ч. ложка
- сахар - 2 ст. ложки
- соль - 1 щепотка
- вода - 250 мл
Как приготовить:
1. Подготовьте кастрюлю и положите в нее заранее промытый рис, влейте в нее 250 мл воды и 400 мл кокосового молока. Добавьте соль, сахар и кокосовое масло.
2. Варите кашу на среднем огне и регулярно помешивайте 20-25 минут. После приготовления закройте блюдо крышкой и оставьте на 10 минут, так оно лучше протомится.
3. Остается только нарезать наше манго на ваше усмотрение: дольками, кубиками или слайсами, добавить его в кашу и подать к столу.
Совет от бренд-шефа: перед тем, как приступить к приготовлению блюда, убедитесь, что каша варится правильно. Для этого нужно внимательно прочитать инструкцию по приготовлению. Рекомендую использовать рис для тайской кухни - так получится еще вкуснее!
Манго ласси чизкейк - сладкая пилюля от осенней хандры!
Пожалуй, самый простой рецепт из нашего списка, в который входит всего четыре ингредиента. Но несмотря на это, вкус у него просто непередаваемый: сочетание фруктовой кислинки с пряным печеньем из овсянки перенесет вас в экзотические страны поднимет настроение!
Что вам понадобится:
- манго - 1 шт.
- овсяное печенье с орехами (можно арахисом) - 2 шт.
- греческий йогурт 4% - 120 г
- жареные фисташки - 1 ст. ложка
Способ приготовления десерта:
1. Срежьте кожуру с манго и нарежьте четверть мякоти маленькими кубиками для украшения. Оставшуюся часть нарежьте более крупными кусочками.
2. Измельчите в блендере манго и йогурт. Важно, чтобы в итоге получилась однородная масса.
3. Разломите печенье и фисташки на маленькие кусочки или покрошите их ножом.
4. Подготовьте стаканчик или банку и высыпите туда печенье, сверху налейте массу из греческого йогурта и манго. На готовый десерт посыпьте измельченное печенье, фисташки и ломтики манго.
Совет от бренд-шефа: если у вас нет блендера, то можно использовать альтернативный вариант - мясорубку, вилку или просто протереть манго через сито. Классический вариант подачи десерта - в баночке. Однако вы можете использовать любую удобную вам форму, чтобы придать лакомству большей оригинальности!
Мангомису - на замену классике
Экзотический ремейк оригинального тирамису с добавлением манго! Здесь привычный сливочно-кофейный оттенок десерта заменяется кисло-сладкими фруктовыми нотками, а нежный сыр добавляет десерту неповторимый молочный вкус. Просто пальчики оближешь!
Нам понадобится:
- манго - 1 шт.
- сыр “Маскарпоне” - 250 г
- печенье “Французские палочки” - 1,5 уп.
- сок яблоко-манго - 150 мл
- сахарная пудра
- сливки 33-35% - 250 г
Способ приготовления:
1. Взбиваем сливки в глубокой миске миксером, попутно добавляя сахарную пудру. Когда масса получится “пористой”, добавляем в нее маскарпоне и аккуратно перемешиваем.
2. Распаковываем французские палочки и слегка окунаем во фруктовый сок, после чего укладываем их в круглую форму для торта. Смазываем сверху готовым кремом и укладываем еще порцию печенья. Повторяем действие еще несколько раз, пока формочка не заполнится.
3. Осталось только украсить наше Мангомису: чистим и разрезаем манго на дольки средней толщины. Выкладываем по спирали.
4. Любуемся вкусным шедевром!
Совет от бренд-шефа: если вы желаете получить более пористый финиш крема, то рекомендую не брать сливки ниже 33% жирности. Не знаете, какими блюдами еще поразить гостей? Попробуйте приготовить сальса из манго вместе с Еленой Ландэ, бренд-шефом ВкусВилла!
Проснулись, потянулись и приготовили пряный латте с манго!
Зачем пить утренний американо, если есть латте с манго? Уверяем, что после такого кофейного напитка любой день пройдет замечательно!
Для создания бодрящего напитка вам понадобится:
- кокосовое молоко - 200 мл
- манго - 50 г
- сироп топинамбура (травянистое растение с крупными листьями) - 1 ст. ложка
- смесь пряностей для кофе и чая - 1 ложка
- вареный кофе - 400 мл
Способ приготовления:
1. Разогрейте кокосовое молоко в сотейнике. Чтобы молоко не пригорело, используйте стальную кастрюлю с высокими бортиками. В горячую жидкость добавьте измельченное блендером манго, хорошо перемешайте и продолжайте нагревать еще 1-2 минуты.
2. После чего добавьте пряности в молоко (кориандр, корица, бадьяна, гвоздика или имбирь), полейте сиропом или медом и размешайте до однородности.
3. Приготовьте кофе (американо) в турке или кофеварке и разлейте в высокие стаканы.
4. Капучинатором или миксером взбейте молочную смесь с манго до плотной пенки. В стаканы с кофе вылейте молочно-фруктовый напиток и добавьте пористую пенку. В конце посыпьте латте пряностями.
Совет от бренд-шефа: не нужно добавлять больше пряностей, чем рекомендуется. Так вы рискуете получить слишком "острый" напиток.
Мороженое манго с матчей - когда лето не за окном, а в душе!
Что может быть лучше, чем скрасить денек охлаждающим лакомством? А чтобы сделать десерт не только вкусным но и полезным, вместо сливок используйте манго!
Ингредиенты:
- манго Египет - 1 шт.
- чай матча растворимый - 1 ст. ложка
- сгущенное молоко - 1 ст. ложка
- деревянные палочки - 2 шт.
Способ приготовления:
1. Срежьте кожуру с манго и разрежьте его пополам вдоль косточки. Воткните палочки в полученные кусочки фрукта.
2. Сделайте небольшую ямочку ложкой или ножом для начинки.
3. Смешайте матчу со сгущенным молоком, хорошо перемешайте и вылейте готовую смесь в готовое углубление.
4. Воткните палочку в манго и положите в морозилку на 4 часа, а лучше на сутки.
Совет от бренд-шефа: не перебарщите с матча, чтобы избежать горечи. Как сделать мороженое получилось еще симпатичней? можете использовать маленькие формочки для печенья любой формы.
С чем еще можно сочетать манго?
Именно этот сочный фрукт сочетается со всеми индийскими и тайскими блюдами. Елена Ландэ, бренд-шеф из ВкусВилла рассказала, куда можно добавлять солнечный фрукт:
1. Сладкое манго идеально уравновешивает вкус солоноватых продуктов таких, как морская, но северная рыба, креветки и мясо любого вида.
2. Вы можете сочетать манго с абсолютно любыми фруктами, кроме дыни. Фрукт хорошо сочетается с молочными напитками, творогом и йогуртом.
3. Если вы приверженец спортивного питания, то можно сделать витаминный смузи из манго (если диета не исключает употребления сахара).
4. Делайте заправки и соусы из азиатского фрукта: добавляйте в него лук, зелень, цитрусовый сок и острый перец и взбейте в блендере. Под таким кисло-сладким одеялом, любой морской продукт или мясо мгновенно станет праздничным блюдом!
Творите, экспериментируйте и открывайте для себя новые вкусы вместе со "Вкусвилл". И не забывайте, что настоящие шедевры можно создать из любых продуктов - стоит только включить воображение. Но а если вам кажется, что вы попробовали все - переходите на канал Елены Ландэ, бренд-шефа ВкусВилла и записывайте свежие рецепты!