Не обязательно лететь в жаркие страны, чтобы открыть для себя новые кулинарные изыски. Для этого можно обратить внимание на продукты, которые мы обычно не используем при готовке. Герой нашего материала - Египетское манго - фрукт с насыщенным вкусом и ярким ароматом! Благодаря его сочной мякоти, приятной текстуре и отсутствию привычной волокнистости, оно часто добавляется в индийские и азиатские блюда. Prokazan совместно с Еленой Ландэ, бренд-шефом "ВкусВилл"подготовили для вас топ-9 рецептов с Египетским манго, которые скрасят даже самый хмурый день!

Боул с овсянкой и манго - сытость и польза для фигуры

Как сделать английский завтрак более ярким? Добавить в него африканского колорита! Манго Египет в сочетании со свежими фруктами подарит позитивный настрой на весь день. Это лакомство несомненно станет любимцем среди людей, следящих за фигурой.

Ингредиенты для приготовления боула:

манго Египет — 1 шт.

Овсяные хлопья — 100 г

молоко кокосовое — 250 мл

вода — 100 мл

киви — 1 шт.

голубика — 60 г

миндаль жареный — 2 ст. ложки

мята — для подачи (1-2 веточки)

Как приготовить:

1. Залейте овсяные хлопья водой и кокосовым молоком и варите на медленном огне в кастрюле не более 15-20 минут. Чтобы сделать вкус более насыщенным, можете добавить в блюдо немного сахара или соли.

2. Когда овсянка приготовится, очистите манго, разрежьте вдоль косточки. Далее поделите фрукт на две половинки и нарежьте одну половину слайсами, а другую кубиками. Потом почистите киви и порежьте тонкими ломтиками. Миндаль порубить на средние кусочки, либо измельчить в блендере.

3. Добавьте в готовую овсянку половину порции миндаля, кубики манго и выложите в тарелку. Добавьте ломтики манго, киви и клубнику в блюдо и посыпьте миндалем. По желанию можно добавить сверху мяты.

Совет от бренд-шефа: овсянку лучше замачивать на ночь в холодной воде. Когда будете варить кашу, то обязательно помешивайте ее, чтобы молоко "не убежало".

Куриные грудки с манго в беконе - идея для праздничного ужина

Еще один способ приготовить куриную грудку - добавить в нее манго для особой сочности. А самое главное, что блюдо готовить очень просто!

Для приготовления блюда вам понадобится:

грудка цыпленка - 1 кг

манго Египет

бекон - 4-5 ломтиков

свежий тимьян - пара веточек

соль - по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите манго от кожуры и нарежьте ломтиками.

2. Нарежьте филе куриной грудки, чтобы получился кармашек, положите туда ломтик манго и закройте. Крепко оберните мясо птицы беконом и повторите действие с другими филе.

3. Теперь остается только положить филе в небольшую форму для запекания, посолить и разложить несколько веточек тимьяна. Ставим блюдо в духовку до 190° и запекаем 30 минут.

Совет от бренд-шефа: перед приготовлением блюда убедитесь, что грудка комнатной температуры. Чтобы куриное мясо полностью разморозилось, поместите ее в пакет и погрузите в холодную воду. Оставьте на столе при комнатной температуре на 30-40 минут. Важно, чтобы духовка была разогрета заранее, как и сковорода.

Тайский салат с манго - вариант легкого ужина

Этот салат запросто может стать гарниром, закуской или поздним ужином - все на ваше усмотрение! Сладко-соленый микс из витаминов станет настоящим кулинарным открытием даже для гурмана.

Нам понадобится:

манго

сладкий перец (в оригинале зеленый, но можно добавить другой) - несколько штук

микс из проростков (можно добавить ростки фасоли и бобы - Маш) - 50 г

огурцы без шипов - 1 шт.

кинза - 3 ветки

острый перец -по желанию

сок лайма - 0,5 шт

соевый соус - 2 ст. ложки

кунжутное масло - 1 ч. ложка

семена кунжута - 2 ст. ложка

Способ приготовления:

1. Сладкий перец и огурцы нарежьте соломинкой, а острый перец тонкими кольцами.

2. Очистите манго от кожуры и нарежьте тонкими кусочками.

3. Готовим заправку: в емкости смешиваем соевый соус, кунжутное масло и выдавливаем сок от половинки лайма.

4. В тарелку с углублением красиво разложите готовые ингредиенты, как на фотографии. Полейте салат заправкой, добавьте кинзу и украсьте кунжутом.

Совет от бренд-шефа: важно подбирать определенный вид манго для каждого рецепта, ведь не везде нужен мягкий. В тайский салат нужен именно твердый и слегка недозрелый фрукт.

Кокосовый рис с манго - десерт и завтрак в одном лице!

Помимо всеми любимой овсянки можно позавтракать не менее вкусным блюдом из сладкого риса с кусочками спелого и ароматного манго. Есть два варианта подачи блюда - в горячем виде для завтрака и холодном в стаканчике в качестве десерта.

Ингредиенты:

рис жасмин - 150 г

кокосовое молоко - 400 мл

манго - 1 шт.

кокосовое масло- 1 ч. ложка

сахар - 2 ст. ложки

соль - 1 щепотка

вода - 250 мл

Как приготовить:

1. Подготовьте кастрюлю и положите в нее заранее промытый рис, влейте в нее 250 мл воды и 400 мл кокосового молока. Добавьте соль, сахар и кокосовое масло.

2. Варите кашу на среднем огне и регулярно помешивайте 20-25 минут. После приготовления закройте блюдо крышкой и оставьте на 10 минут, так оно лучше протомится.

3. Остается только нарезать наше манго на ваше усмотрение: дольками, кубиками или слайсами, добавить его в кашу и подать к столу.

Совет от бренд-шефа: перед тем, как приступить к приготовлению блюда, убедитесь, что каша варится правильно. Для этого нужно внимательно прочитать инструкцию по приготовлению. Рекомендую использовать рис для тайской кухни - так получится еще вкуснее!

Манго ласси чизкейк - сладкая пилюля от осенней хандры!

Пожалуй, самый простой рецепт из нашего списка, в который входит всего четыре ингредиента. Но несмотря на это, вкус у него просто непередаваемый: сочетание фруктовой кислинки с пряным печеньем из овсянки перенесет вас в экзотические страны поднимет настроение!

Что вам понадобится:

манго - 1 шт.

овсяное печенье с орехами (можно арахисом) - 2 шт.

греческий йогурт 4% - 120 г

жареные фисташки - 1 ст. ложка

Способ приготовления десерта:

1. Срежьте кожуру с манго и нарежьте четверть мякоти маленькими кубиками для украшения. Оставшуюся часть нарежьте более крупными кусочками.

2. Измельчите в блендере манго и йогурт. Важно, чтобы в итоге получилась однородная масса.

3. Разломите печенье и фисташки на маленькие кусочки или покрошите их ножом.

4. Подготовьте стаканчик или банку и высыпите туда печенье, сверху налейте массу из греческого йогурта и манго. На готовый десерт посыпьте измельченное печенье, фисташки и ломтики манго.

Совет от бренд-шефа: если у вас нет блендера, то можно использовать альтернативный вариант - мясорубку, вилку или просто протереть манго через сито. Классический вариант подачи десерта - в баночке. Однако вы можете использовать любую удобную вам форму, чтобы придать лакомству большей оригинальности!

Мангомису - на замену классике

Экзотический ремейк оригинального тирамису с добавлением манго! Здесь привычный сливочно-кофейный оттенок десерта заменяется кисло-сладкими фруктовыми нотками, а нежный сыр добавляет десерту неповторимый молочный вкус. Просто пальчики оближешь!

Нам понадобится:

манго - 1 шт.

сыр “Маскарпоне” - 250 г

печенье “Французские палочки” - 1,5 уп.

сок яблоко-манго - 150 мл

сахарная пудра

сливки 33-35% - 250 г

Способ приготовления:

1. Взбиваем сливки в глубокой миске миксером, попутно добавляя сахарную пудру. Когда масса получится “пористой”, добавляем в нее маскарпоне и аккуратно перемешиваем.

2. Распаковываем французские палочки и слегка окунаем во фруктовый сок, после чего укладываем их в круглую форму для торта. Смазываем сверху готовым кремом и укладываем еще порцию печенья. Повторяем действие еще несколько раз, пока формочка не заполнится.

3. Осталось только украсить наше Мангомису: чистим и разрезаем манго на дольки средней толщины. Выкладываем по спирали.

4. Любуемся вкусным шедевром!

Совет от бренд-шефа: если вы желаете получить более пористый финиш крема, то рекомендую не брать сливки ниже 33% жирности. Не знаете, какими блюдами еще поразить гостей? Попробуйте приготовить сальса из манго вместе с Еленой Ландэ, бренд-шефом ВкусВилла!

Проснулись, потянулись и приготовили пряный латте с манго!

Зачем пить утренний американо, если есть латте с манго? Уверяем, что после такого кофейного напитка любой день пройдет замечательно!

Для создания бодрящего напитка вам понадобится:

кокосовое молоко - 200 мл

манго - 50 г

сироп топинамбура (травянистое растение с крупными листьями) - 1 ст. ложка

смесь пряностей для кофе и чая - 1 ложка

вареный кофе - 400 мл

Способ приготовления:

1. Разогрейте кокосовое молоко в сотейнике. Чтобы молоко не пригорело, используйте стальную кастрюлю с высокими бортиками. В горячую жидкость добавьте измельченное блендером манго, хорошо перемешайте и продолжайте нагревать еще 1-2 минуты.

2. После чего добавьте пряности в молоко (кориандр, корица, бадьяна, гвоздика или имбирь), полейте сиропом или медом и размешайте до однородности.

3. Приготовьте кофе (американо) в турке или кофеварке и разлейте в высокие стаканы.

4. Капучинатором или миксером взбейте молочную смесь с манго до плотной пенки. В стаканы с кофе вылейте молочно-фруктовый напиток и добавьте пористую пенку. В конце посыпьте латте пряностями.

Совет от бренд-шефа: не нужно добавлять больше пряностей, чем рекомендуется. Так вы рискуете получить слишком "острый" напиток.

Мороженое манго с матчей - когда лето не за окном, а в душе!

Что может быть лучше, чем скрасить денек охлаждающим лакомством? А чтобы сделать десерт не только вкусным но и полезным, вместо сливок используйте манго!

Ингредиенты:

манго Египет - 1 шт.

чай матча растворимый - 1 ст. ложка

сгущенное молоко - 1 ст. ложка

деревянные палочки - 2 шт.

Способ приготовления:

1. Срежьте кожуру с манго и разрежьте его пополам вдоль косточки. Воткните палочки в полученные кусочки фрукта.

2. Сделайте небольшую ямочку ложкой или ножом для начинки.

3. Смешайте матчу со сгущенным молоком, хорошо перемешайте и вылейте готовую смесь в готовое углубление.

4. Воткните палочку в манго и положите в морозилку на 4 часа, а лучше на сутки.

Совет от бренд-шефа: не перебарщите с матча, чтобы избежать горечи. Как сделать мороженое получилось еще симпатичней? можете использовать маленькие формочки для печенья любой формы.

С чем еще можно сочетать манго?

Именно этот сочный фрукт сочетается со всеми индийскими и тайскими блюдами. Елена Ландэ, бренд-шеф из ВкусВилла рассказала, куда можно добавлять солнечный фрукт:

1. Сладкое манго идеально уравновешивает вкус солоноватых продуктов таких, как морская, но северная рыба, креветки и мясо любого вида.

2. Вы можете сочетать манго с абсолютно любыми фруктами, кроме дыни. Фрукт хорошо сочетается с молочными напитками, творогом и йогуртом.

3. Если вы приверженец спортивного питания, то можно сделать витаминный смузи из манго (если диета не исключает употребления сахара).

4. Делайте заправки и соусы из азиатского фрукта: добавляйте в него лук, зелень, цитрусовый сок и острый перец и взбейте в блендере. Под таким кисло-сладким одеялом, любой морской продукт или мясо мгновенно станет праздничным блюдом!