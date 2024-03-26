Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога

Оказывается, чтобы иметь красивую улыбку, просто чистить зубы — недостаточно. Нужно делать это правильно. И не зря в современной стоматологии большое внимание уделяется не только лечению, но и профилактике заболеваний полости рта. Рахимова Наргиза Фархатовна, врач-стоматолог-терапевт, делится своим опытом и рекомендациями по уходу за зубами и деснами.

Важность домашнего ухода

Наргиза Фархатовна подчеркивает, что регулярные посещения врача не заменят ежедневный уход за зубами и деснами в домашних условиях. Особое внимание следует уделять выбору зубной щетки, правильной технике чистки, а также использованию дополнительных средств, таких как межзубные щетки и зубная нить.

Выбор зубной щетки

Прежде чем выбрать зубную щетку — вроде бы незначительную мелочь — стоит учесть как состояние своих зубов, так и рекомендации врача. И, конечно же, цель: борьба с воспалением, отбеливание, защита от бактерий, дезодорирование. От этих факторов зависит и выбор зубной пасты. Но вернемся к выбору щетки. На что стоит обратить внимание?

Скос щетинок. Идеальная зубная щетка должна иметь ровный скос, плотно набитые щетинки без дополнительных вставок.

Жесткость. Выбор степени жесткости щетинок зависит от состояния десен и индивидуальных особенностей пациента. Чем хуже состояние зубов, тем более мягкую щетку стоит выбирать.

Не важно, какой пастой вы чистите зубы, главное — как вы это делаете. Использование мануальных и электрических зубных щеток должно быть направлено на эффективное удаление налета, а не на силу давления. Электрические щетки с таймером помогают уделять достаточно времени чистке зубов. Но и здесь надо обращать внимание на качество щетины.

Техника чистки зубов

Правильное расположение щетки и угол ее приложения к зубам и деснам, а также использование мягких, но тщательных движений помогают эффективно удалять налет и массировать десны без риска травмирования.

«Зубы чистим круговыми, либо выметающими движениями. сначала очистить все наружные(вестибулярные) поверхности, затем внутренние(оральные) и жевательные поверхности, сперва – нижние, потом верхние зубы. Таким образом вы уделите внимание всем зонам вашей полости рта. Чистим 2-3 минуты, до идеальной гладкости. И желательно 2 раза в день, а в идеале — после каждого приема пищи», — рекомендует Наргиза Фархатовна.

Использование межзубных щеток и зубной нити

Межзубные щетки помогают очистить труднодоступные места между зубами, где часто скапливается налет и развивается кариес. Зубная нить или флоссы также необходимы для ухода за межзубными промежутками.

Питание и здоровье зубов

Правильное питание, богатое витаминами и минералами, важно не только для общего здоровья, но и для крепости зубов и десен. Ограничение употребления сахара и кислотосодержащих продуктов поможет снизить риск развития кариеса и эрозии зубной эмали. Употребление продуктов, содержащих кальций, позволит сделать их белее и крепче: творог, молоко, зеленые овощи, сухофрукты.

Мифы и реальность отбеливающих паст

Отбеливающие пасты могут принести больше вреда, чем пользы, повышая чувствительность зубов из-за высокой абразивности.

«Отбеливающая паста может слегка отбелить зубы, удаляя поверхностный налет, например, вызванные употреблением кофе или курением. Тем не менее, отбеливающие зубные пасты не могут изменить естественный цвет зубов или осветлить пятно, которое проходит глубже, чем поверхность зуба», — говорит Наргиза Фархатовна.

Профилактика заболеваний полости рта

Регулярные профессиональные чистки, правильный домашний уход и сбалансированное питание являются ключевыми факторами профилактики заболеваний полости рта. Но не стоит забывать о регулярных посещениях стоматолога для своевременного выявления и лечения возможных проблем.

Профессиональная гигиена: необходимость или роскошь?

Профессиональная чистка зубов является ключевым аспектом поддержания здоровья полости рта, особенно для курящих пациентов и тех, кто носит ортодонтические или ортопедические конструкции.

Наргиза Фархатовна отмечает: «Профессиональную гигиену рекомендуется делать каждые пол года. Некоторым группам пациентов необходимо делать чаще, если установлены брекет-системы, коронки, виниры и другие виды протезов, желательно приходить к стоматологу каждые 3 месяца».

Индикатор налета: визуализация проблемных зон

Профессиональная гигиена начинается с использования специального индикатора налета, который окрашивает проблемные участки зубов, позволяя пациентам увидеть зоны, требующие усиленного внимания при чистке. Этот метод особенно полезен для визуализации мест, где скапливается зубной налет, приводя к кариесу и заболеваниям десен. Однако, такой метод возможен только в клинических условиях, которые предоставляет стоматология “Стомус”.

Процедура начинается с окрашивания зубов для выявления проблемных зон, после чего проводится фотопротокол, обработка зубов порошком Airflow и ультразвуковая чистка для удаления зубного камня. В завершение проводится полировка и фторирование зубов.

«Процедура абсолютно безболезненная, но умеренные неприятные ощущения могут быть у пациентов с повышенной чувствительностью зубов», — подчеркивает доктор Рахимова.

Профилактика превыше всего

Наргиза Фархатовна завершает свой рассказ важным напоминанием о профилактике: «Не забывайте про собственное здоровье, ведь все проблемы начинаются с состояния ротовой полости. Это важно знать». Регулярные посещения стоматолога для профессиональной чистки и консультации — лучшая инвестиция в здоровье вашей улыбки.

Если вы хотите обеспечить себе и вашей улыбке долгосрочное здоровье без неприятных сюрпризов, команда стоматологии «Стомус» рада помочь на каждом этапе этого пути.

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