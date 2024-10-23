Как положение челюсти влияет на иммунитет, и почему неправильный прикус надо исправлять  

По статистике ВОЗ, 90% жителей Земли имеют отклонения в строении прикуса. Большинство из них нуждается в коррекции аномалий. Это важно не только по эстетическим соображениям, но и для общего состояния здоровья.

Журналист ProKazan пообщался с ортодонтом стоматологии «С.О.Ч.И» и выяснил причины, по которым не следует откладывать исправление прикуса в долгий ящик.

Причина № 1. Сохранить зубы

Неправильный прикус затрудняет чистку между зубами, это приводит к накоплению налета в труднодоступных местах. Увеличивается риск возникновения кариеса, заболеваний десен и в последствии потери зубов.

Из-за этого к 50 годам возникает потребность в протезировании. Неправильный прикус и тут задаёт свои правила: из-за ассиметричного положения челюсти протез невозможно установить под правильным углом, так как имплант будет постоянно испытывать повышенные нагрузки.

Получается замкнутый круг: свои зубы разрушаются, а имплантация становится невозможной. Конечно, решение в таких ситуациях есть, например вставные протезы. Но и у них есть свои нюансы.

Причина 2. Избавиться от болей в спине, шее и висках

Неправильный прикус также влияет на работу опорно-двигательного аппарата. Тут всё взаимосвязано: если одна часть опорно-двигательного аппарата находится в аномальном положении, срабатывает компенсаторный механизм. Неправильно распределенную нагрузку принимает на себя другая часть. Именно так проявляется влияние прикуса на позвоночник и осанку.

Существуют разные аномалии прикуса и последствия от этого. Например, самая распространенная – это дистальный прикус, когда верхняя челюсть выступает вперед, а нижняя — задвинута назад. Это не позволяет всей голове занимать естественное положение и приводит к выдвижению головы вперёд и повышенной нагрузке на шею.

Механизм компенсации начинает адаптировать весь организм под новые условия, перераспределяя нагрузку. В результате скелет деформируется и возникает искривление шейного отдела позвоночника, или как его называют медицинским языком: лордоз.

Визуально шейный лордоз проявляется сутулостью. Голова человека избыточно наклонена, а на шее (в районе 7 позвонка) образуется горб.

Физиологически такое искривление приводит к нарушению кровоснабжения головного мозга. Отсюда головокружения, слабость, тошнота.

Причина 3. Улучшить иммунитет, состояние волос и кожи

Из-за неправильного прикуса страдает и процесс пережёвывания пищи. А это приводит к нарушению работы желудка и кишечника. Развиваются хронические заболевания, которые нарушают работу организма в целом: ухудшается всасывание необходимых витаминов, появляются проблемы с кожей и волосами, снижается иммунитет.

Как исправить прикус: брекеты или элайнеры

Брекеты – несъёмная система, которая состоит из замочков с пазами, соединяющей их дуги, а также дополнительных элементов. Конструкция работает следующим образом: установленная дуга с течением времени выпрямляется, тянет за собой замки и заставляет зубы принимать заданное положение.

Показания к установке такой системы:

Нарушения прикуса любого типа и сложности;

Скученность зубных единиц;

Недоразвитие одной из челюстей и, как следствие, их диспропорция;

Врожденные аномалии зубных рядов;

Неправильное положение резцов, клыков, премоляров и моляров (например, поворот вокруг оси, кривизна);

Планируемое протезирование, установка имплантов.

Лечение достаточно длительное, в зависимости от типа используемых брекетов оно может продлиться от 1,5 до 3 лет. Сроки могут быть и другими. На продолжительность ношения влияет и клиническая картина у конкретного пациента.

Элайнеры – достойный аналог брекетам, поскольку работают по схожему принципу. Это прозрачные капы из термопластичного композитного материала. Давление на зубы оказывают специальные активаторы, которые задают импульсы к смещению рядов. Носить элайнеры нужно почти круглосуточно, снимая только для приема пищи и осуществления гигиены.

Пациент может улыбаться, спокойно разговаривать, и окружающие даже не догадаются, что человек проходит ортодонтическое лечение. Элайнеры не раздражают десны и щеки. Их легко снимать для гигиенических процедур: достаточно почистить зубы и сами капы зубной щеткой с пастой, промыть их водой и снова надеть, – рассказывает Яна Лисица, стоматолог-ортодонт сети стоматологий “С.О.Ч.И”.

За 6 лет стоматология С.О.Ч.И подарила улыбки более чем 20 000 пациентов. На все виды работ клиника предоставляет гарантию от 12 до 24 месяцев. Кстати, прямо сейчас действуют скидки на керамические виниры и имплантацию! Подробнее - на сайте.