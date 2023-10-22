Редакция ProKazan предлагает вам познакомиться с выдающимися жителями Казани, которые стали героями нашего проекта "История Успеха". Цель – рассказать вдохновляющие истории казанцев, которые несмотря на жизненные преграды смогли достичь выдающихся результатов!

Ильшат Салахов, основатель оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат", поделился своей удивительной историей, как простой инженер-геодезист с небольшим заработком случайно открыл свое призвание – помогать людям избавиться от различных, а порой и тяжелых недугов.

Основатель оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат"

2017 год: "Заболела свекровь и мы искали способ ей помочь…"

Все началось с плохих новостей: теща Ильшата заболела. Долгое время супружеская пара искала способы лечения: обращались к врачам, экспериментировали с разными методами, но ничего не давало результатов. Врачи разводили руками и сожалели, что ничем не могут помочь.

В то время, когда проблемы со здоровьем матери достигли апогея, Ильшат встретил старого знакомого. Тот упомянул о лечебной практике, называемой "Хиджама".

Ильшат нашел эксперта, который согласился провести хиджаму, и теща прошла процедуру. Вскоре после этого жена Ильшата позвонила своей маме, чтобы узнать, как она себя чувствует. Ответ матери радостно удивил ее:

"Я чувствую себя так легко, летаю, словно бабочка! Раньше я не могла ни передвигаться, ни читать намаз - сильно болели ноги. Но после первой процедуры, я смогла делать всё это без каких-либо проблем. Это просто невероятно!" - рассказала мама Ландыш Сахалаховой, основательницы оздоровительного центра “Аль Сихат”

Через месяц женщина повторила хиджаму, но уже с дочерью, чтобы та посмотрела, как именно проводится лечение. После увиденного, Ландыш заинтересовалась процедурой и рассказала Ильшату о ее целебных свойствах.

Основатель оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

"Недолго думая, мы приняли решение - обучаться хиджаме"

Ильшат и его жена приняли решение обучиться лечебной практике, чтобы иметь возможность помогать своим близким. И как только супруги начали выезжать на заказы по хиджаме, информация об этом разлетелась быстро, и со временем они стали известными среди узкого круга. Ильшат не скрывает, что работали много, а иногда даже в ущерб себе.

"Помню, когда мы начинали заниматься хиджамой, ездили к клиентам всего за 500 рублей. Учитывая расходы на проезд и обед, мы работали в минус. Но нашей главной целью было набраться опыта", - вспоминает Ильшат.

Самое тяжелое время было в 2018 году: наплыв клиентов и аренда первого помещения для лечения хиджамой

В 2018 году наступило самое тяжелое время для Ильшата и его жены. Клиентская база увеличивалась и семейная пара уже не справлялась с нагрузкой. Было время, когда работали днями на пролёт, даже выходные дни всецело посвящали работе. Герои поняли, что долго так продолжаться не может и решили пойти дальше - снять свое первое помещение!

"Мы открыли небольшой кабинет. Комнатушка была скромной и не превышала 12 квадратных метров, но мы были благодарны за то, что у нас вообще появилась собственная площадка!", - поделился Ильшат Салахов.



Основатель оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат"

Однако через некоторое время произошло важное событие: Ландыш забеременела. Тогда возник вопрос: как теперь обслуживать женскую половину клиентов? Напомним, что согласно исламским традициям, Ильшат не может проводить процедуру другим женщинам, кроме своей жены.

Чтобы не потерять клиенток, основатель центра Аль Сихат решил, что нужно расширяться и нанимать персонал. Обучение Ильшат проводил бесплатно, поэтому подходящую кандидатуру нашли быстро.

"Мы верили, что все испытания, которые нам представляются, всегда при поддержке Всевышнего исчезают, ибо Он не дает нам трудностей, которые мы не в силах преодолеть. И вот мы открыли свое первое дело и очень гордились этим!", - рассказал Ильшат.

"Без своей жены я бы пропал. Она моя опора и поддержка во всем!"

Семья Салаховых всегда стояли друг за друга. С самого начала пути и до сегодняшнего дня вместе переживали как успехи, так и трудности, воспитывая детей и развивая бизнес.

"Даже когда мы начали нанимать сотрудников и у нас стало больше свободного времени, мы как и прежде продолжаем делать хиджаму", - поделился Ильшат.

Ильшат и Ландыш Салаховы, основатели оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат"

"Люди начали нас узнавать и приезжали с разных городов. Тогда зародилась идея создать центр по оздоровлению"

Сначала на процедуру к семейной паре приходили только местные жители, но затем начали и знаменитости – известные блогеры и певцы татарской эстрады. К тому же, люди из других городов Татарстана начали приезжать в Казань, чтобы опробовать на себе волшебные свойства лечения хиджамой.

"Поработав полгода в таком режиме, мы поняли, что нужно расширяться. Мы потратили целых три месяца на поиски подходящего помещения. И, наконец, нашли идеальное место. Из семейной пары, которые занимались хиджамой на дому, мы смогли открыть свой лечебный центр "Хиджама Аль Сихат" и это всего за два года!", - поделился Ильшат, мастер по хиджаме.

Ильшат и его жена Ландыш делали все возможное, чтобы сделать центр удобным и комфортным для будущих клиентов и перестроили всё: создали отдельный зал для гостей, снесли стены и сделали две отдельных комнаты для женщин и мужчин. Отметим, что при создании оздоровительного центра, пара придерживалась нормам СанПиН.

Основатель оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

"Появилась цель - создать оздоровительный центр с семейным уклоном"

Ильшат понял, что не нужно придумывать новую идею для привлечения клиентов. Как и прежде, герой ориентировался на семейную атмосферу: она и подарила оздоровительному центру домашнюю и уютную среду. А придать уют в центре помогли творческие руки сотрудниц. Они были постоянно вовлечены в создание каждой детали в интерьере.

"Однажды сотрудница выдвинула замечательное предложение - наклеить красивый рисунок в форме бабочек под кушеткой, чтобы гости на процедуре не смотрели на серый пол, а наслаждались красивым рисунком. Именно из таких маленьких деталей и выстраивается обстановка в нашем оздоровительном центре", - прокомментировал Ильшат.

"Наша миссия звучит так - делай людей счастливыми, поправляя здоровье"

Эти слова не просто пустые фразы, именно они олицетворяют оздоровительный центр - "Хиджама Аль Сихат": там гостя встретят с улыбкой на лице, предложат напитки и внимательно отнесутся к недугам своих клиентов.

"Мы начинаем показывать нашу гостеприимность с самой первой встречи с гостями. Например, когда врач приглашает пациента на прием, он также делает его счастливым, устраняя его боль с помощью хиджамы. Чистота, стерильность, гостеприимство и внимание к каждому гостю - все это часть нашей миссии", - выразился Ильшат Салахов.

Основатель оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат"

"Занимайтесь тем, что вам действительно нравится и тогда будет прогресс!"

Ильшат и Ландыш Салаховы до сих пор продолжают заниматься хиджамой – это уже стало неотъемлемой частью их жизни.

И вот спустя 6 лет, Ильшат и Ландыш Салаховы руководят собственным бизнесом и не забывают о своих клиентах: проводят консультации, контролируют процесс обучения сотрудников и, что самое главное, до сих пор делают хиджаму потому, что им это нравится! Кроме того, они постоянно совершенствуют свои навыки и внедряют новые методы: косметологические процедуры для омоложения и лечебный массаж.