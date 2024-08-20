Имитация работы: как не попасться на удочку недобросовестных застройщиков

Новый уютный дом на земле. Застройщик уверяет, что он простоит веками, и дом действительно выглядит добротно. Что может пойти не так? Да что угодно, если вы не знаете, как проверить застройщика! Редакция ProKazan сегодня расскажет, на что обратить внимание, если вы решили построить дом на земле.

«Обвисший» утеплитель

Застройщик может сэкономить на том, что заказчик просто не понимает, куда смотреть, чтобы проверить работу. Вместо утепления минеральной ватой, которая имеет высокую плотность, не оседает и надежно зафиксирована на сетке, строители задувают эковату в пространство между облицовкой и стеной. Если минвата устанавливается равномерно по всей поверхности, не деформируется и не оседает, то эковата может распределяться хаотично. Она намного дешевле, а технологию укладки можно сравнить с распределением монтажной пены. В итоге вместо теплого дома вы получаете дешевые стены с плохой теплоизоляцией.

Имитация облицовки

Чтобы сэкономить на материалах, недобросовестный застройщик делает следующее: кирпич 2.1.НФ, который имеет габариты 25х12х14 см, укладывает не короткой стороной к стене, а длинной. В итоге вместо ширины 25 сантиметров кирпичной кладки получается всего 12. Образовавшийся зазор в 18 сантиметров между стеной и кирпичом заполняется эковатой, которая в разы сокращает расходы застройщика, при этом покупатель всегда платит полную стоимость материалов.

Как проверить? Скорее всего, в дверных проемах кладка будет соответствовать строительным нормам. Но всегда можно измерить ширину стены или запросить фотографии с этапами стройки, где наглядно будет видно, как укладывался кирпич.

Сырой фундамент и сваи не по грунту

Если дома от застройщика вырастают как грибы за пару месяцев, то стоит задуматься. После заливки фундамента 21 день нельзя давать нагрузку на бетон — это время нужно, чтобы основание набрало прочность. И только потом строители могут приступить к возведению стен. Но в погоне за быстрой прибылью застройщики игнорируют это правило. Ведь чем быстрее построишь дом — тем быстрее получишь деньги. И не важно, что такое строение через некоторое время будет сложно назвать домом из-за трещин и перекоса.

Важно проверить, изучил ли застройщик перед строительством фундамента геологию участка или он делает все на глаз. На земельном участке с высокими грунтовыми водами установить основание глубиной даже 2—2,5 метра будет ошибкой. Такой фундамент простоит недолго. По строительным нормам и правильном подходе придется использовать четырех или даже семиметровые сваи. Но когда заказчик не требует изучение геологии и не проверяет, насколько соответствует фундамент грунту, то недобросовестный заказчик поступает нечестно — умалчивает об этом при заключении договора, а на участке заливает стандартный фундамент от 1,5 до 1,8 метра.

Крыша без утеплителя, которую могут съесть

Заказчик, будущий обладатель дома на земле, в редких случаях полезет на крышу, чтобы проверить застройщика. А зря. Ведь вместо качественного утеплителя там может оказаться эковата, прикрытая полиэтиленом, а вместо ошкуренных досок — с обзолом тоньше стандарта. Удивляться потом ночному хрусту короеда или холодному дому зимой — не стоит.

Что нужно в этом случае делать? Проверять! Например, для утепления крыши хорошо подойдет минеральная вата, а толщина доски должна быть не менее 2 сантиметров.

Главные вопросы застройщику и будущим соседям

Присмотрели себе участок или дом? Загляните к соседям. Они лучше всех вам расскажут, что происходит весной с грунтом, чистят ли здесь дороги зимой, бывают ли перебои с электричеством. Такие бытовые вопросы помогут не только познакомиться с потенциальными соседями, но и узнать намного больше о приобретаемой недвижимости.

Проводились ли геологические исследования перед закладкой фундамента, соответствует ли разметка участка кадастровой карте, на основании чего были приняты конструктивные решения, какой материал использовался, наличие планировки — все эти вопросы стоит задать заказчику. А еще запросить фотографии этапов стройки объекта, если вы приобретаете готовый дом. При этом фото и реальный объект должны совпадать.

Хорошим решением будет нанять независимого эксперта, который разбирается в современных технологиях строительства, проверит и даст обоснованный совет.

Мужское качество через женский взгляд

Если во главе компании не строитель — то контроля качества нет. Так считает основатель строительной компании «Эни-Дом» Анна Тонова. Как руководитель, она знает о строительстве жилого дома все и подробно рассказала нам, какие подводные камни могут ожидать любого заказчика при работе с непроверенным застройщиком.

Команда профессионалов «Эни-Дом» создает объекты, которые легко проверить на соответствие строительным нормам. Вы будете уверены, что получите настоящее уютное жилье высокого качества по разумной стоимости, а не головную боль за несколько миллионов.