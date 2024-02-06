Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина
Каждый любит по своему. По-домоседски или в огнях вечерней Казани, лампово или изысканно. У каждой любви своя температура. Согрейте свою половинку заботой и непередаваемыми эмоциями, а вкус оставьте ВкусВиллу!
Жаль, конечно, что рецепта любви не существует, но идеи от Бренд-шефа ВВ и читателей ProKazan помогут порадовать любимого человека.
Тепло по-мексикански
Под ногами слякоть, а значит самое время согреться. Сладкие парочки, настраиваемся на тепло в мексиканском стиле с Чампуррадо.
Вам понадобится:
- горький шоколад 100 г
- кукурузная мука 1 ст. ложка с горкой (30 г)
- молоко 250 мл
- вода 250 мл
- корица молотая 1 ч. ложка
- мускатный орех 0,5 ч. ложки
Согреваемся по пунктам:
- Налейте в кастрюлю молоко и воду, затем поставьте на плиту разогреваться.
- Добавьте корицу, мускатный орех, сахар и шоколад. Готовьте, помешивая венчиком, до соединения ингредиентов. Шоколад должен полностью растопиться.
- Добавьте кукурузную муку и продолжайте мешать венчиком до однородности, чтобы не было комочков. Всего нужно готовить этот напиток примерно 7-8 минут.
- Снимите с огня и оставьте до загустения. Перед подачей перемешайте и разлейте по стаканам. Слышим горячее «gracias».
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Горите на работе?
Помочь остыть своей половине после жаркого рабочего дня и спасти вечер поможет старое доброе домашнее мороженое с вишней. Берем на заметку.
Ингредиенты:
- яйцо куриное 5 шт. (3 целых + 2 желтка)
- сахар 100 г
- сливки 30% 1 уп. (190 г)
- вишня свежемороженая 1 упаковка (300 г)
К прохладе за 4 шага:
- Отделите белки от желтков у двух яиц (белки не понадобятся), добавьте 3 целых яйца и взбейте с сахаром в густую однородную светлую массу
- Добавьте сливки и размороженную вишню (также можно использовать другие ягоды или кусочки фруктов), перемешайте и уберите в морозилку
- Если у вас есть мороженица, можно готовить в ней. Без мороженицы просто используйте не слишком глубокую емкость или зип-пакет, чтобы масса заморозилась быстрее. Можно включить морозилку на максимальную мощность.
- Через 5-6 часов мороженое готово! Такое домашнее мороженое более мягкое, чем замороженное в промышленных морозилках и тает быстрее, поэтому сервировать и есть его нужно быстро!
К тому же платить за доставку не придется. Да да, ВкусВилл бесплатно доставит ваш заказ вне зависимости от размера корзины.
Тем у кого все серьезно
Свечи, легкая музыка, приятно сервированный стол, важные слова и да - приятная еда. Для любителей чего-то традиционного и проверенного - нестареющая классика паста с песто и форелью.
Все что нужно:
- форель радужная стейк 500 г
- спагетти 400 г
- соус Песто Фреш 1 шт. (90 г)
- масло оливковое 1 ст. ложка
- чеснок 2 зубчика
- петрушка для украшения
- соль по вкусу
5 пунктов к романтике:
- Форель предварительно разморозьте, ополосните и обсушите.
- Вскипятите воду для пасты в большой кастрюле, хорошо посолите и поставьте вариться спагетти до состояния аль денте. Разогрейте духовку до 200 °C.
- Стейки форели выложите на противень и полейте оливковым маслом, посолите и поперчите, рядом положите раздавленные зубчики чеснока. Поставьте рыбу в горячую духовку и запекайте около 15 минут до готовности.
- Слейте воду со спагетти, добавьте песто и перемешайте.
- Готовую рыбу можно размять вилкой и замешать в соус к спагетти или подать стейки целиком, а спагетти на гарнир.
В боярских усадьбах…
Кажется, что пробовали удивить вторую половину уже всем? А встретить по-барски? Как на счет отведать перерепела в орехах?
Ингредиенты на 2 порции:
- перепела 4 шт.
- масло растительное 1-2 ст. ложки
- соль по вкусу
- перец чёрный молотый по вкусу
Для соуса:
- кешью 80-100 г
- лимонный сок 1 ч. ложка
- кунжут 2 ст. ложки
- уксус винный 1 ч. ложка
- оливковое масло 4-5 ст. ложек
- чеснок 1 зубчик
- тмин щепотка
- куркума 0,5 ч. ложки
- масло кунжутное 1 ст. ложка
- соль 0,5 ч. ложки
…и ничего сложного, правда?
Теперь по шагам:
- Перепелов помойте, очистите изнутри, обсушите. Разрежьте с одной стороны и разложите тушки так, как если бы вы готовили цыплят табака. Соедините соль, перец и растительное масло и натрите перепелов этой смесью.
- Разогрейте сковороду гриль, выложите на неё перепелов кожей вниз.
- Поставьте гнёт: накройте жаропрочной тарелкой или чугунной крышкой, а сверху утяжелите кастрюлей, большим камнем или другим увесистым устойчивым предметом.
- Жарьте 10 минут до румяной корочки, затем переверните и готовьте ещё 10 минут. По окончании приготовления выложите на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир.
- Смешайте в блендере кунжут, орехи, добавьте чеснок, сок лимона, уксус, куркуму, тмин, кунжутное и оливковое масло. Перемешайте до однородности. Если слишком густо, можно добавить ещё масла. Посолите и пробейте всё вместе до соединения компонентов.
- Подавайте готовые перепела с соусом.
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Искусство на острие палочек
Ролл с манго и форелью. Всё на своем месте, ничего лишнего.
Для двух порций нужно:
- манго 150 г
- рис для суши (или круглозёрный) 100 г
- заправка для суши 50 г (или 2 ст. ложки рисового уксуса)
- нори 2 листа
- форель филе 200 г
- сливочный сыр 50 г
- руккола 30 г
- имбирь маринованный 20 г
- васаби 10 г
- соевый соус 50 г
- огурец 50 г
Искусство за 7 пунктов:
- Рис хорошо промойте в трёх водах до прозрачности и отправьте на плиту. Варите согласно инструкции на упаковке, а когда будет готов, заправьте и тщательно перемешайте.
- Манго и огурец очистите от кожуры, нарежьте длинными тонкими брусочками.
- C рыбы удалите кости и кожу, нарежьте форель также длинными брусочками.
- По листу нори равномерно распределите рис.
- В центр получившейся заготовки выложите васаби, имбирь, немного сливочного сыра, брусочки огурца, манго, форели и рукколу.
- Скрутите получившуюся заготовку в рулетик и разрежьте на две части.
- Ролл с манго и форелью готов
Премиум атмосфера под красное
Добавьте лоска в ваше свидание. Прочувствуйте каждый момент. Канапе с двумя видами сыра и прошутто точно помогут. Просто и со вкусом.
Ингредиенты на 10 порций:
- сыр чеддер 1 упаковка
- сыр дор блю 1 упаковка
- окорок сыровяленый
- прошутто крудо 1 упаковка (70 г)
- шпинат свежий по вкусу
Рецепт изящен в простоте
- Нарежьте оба вида сыра крупными кубиками. Каждый ломтик прошутто разделите на 2-3 части. Шпинат помойте и обсушите
- Постройте «башенку»: кубик чеддера, кубик дор блю, свернутый кусочек прошутто.
- Сверху положите 2-3 листика шпината. Если они крупные, то сложите их в 2-3 раза. Закрепите шпажкой.
Помните, главное блюдо любого праздника - внимание и забота. Любите, а вкус оставьте ВкусВилл.