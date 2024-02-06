Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина

Каждый любит по своему. По-домоседски или в огнях вечерней Казани, лампово или изысканно. У каждой любви своя температура. Согрейте свою половинку заботой и непередаваемыми эмоциями, а вкус оставьте ВкусВиллу!

Жаль, конечно, что рецепта любви не существует, но идеи от Бренд-шефа ВВ и читателей ProKazan помогут порадовать любимого человека.

Тепло по-мексикански

Под ногами слякоть, а значит самое время согреться. Сладкие парочки, настраиваемся на тепло в мексиканском стиле с Чампуррадо.

Вам понадобится:

горький шоколад 100 г

кукурузная мука 1 ст. ложка с горкой (30 г)

молоко 250 мл

вода 250 мл

корица молотая 1 ч. ложка

мускатный орех 0,5 ч. ложки

Согреваемся по пунктам:

Налейте в кастрюлю молоко и воду, затем поставьте на плиту разогреваться. Добавьте корицу, мускатный орех, сахар и шоколад. Готовьте, помешивая венчиком, до соединения ингредиентов. Шоколад должен полностью растопиться. Добавьте кукурузную муку и продолжайте мешать венчиком до однородности, чтобы не было комочков. Всего нужно готовить этот напиток примерно 7-8 минут. Снимите с огня и оставьте до загустения. Перед подачей перемешайте и разлейте по стаканам. Слышим горячее «gracias».

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Горите на работе?

Помочь остыть своей половине после жаркого рабочего дня и спасти вечер поможет старое доброе домашнее мороженое с вишней. Берем на заметку.

Ингредиенты:

яйцо куриное 5 шт. (3 целых + 2 желтка)

сахар 100 г

сливки 30% 1 уп. (190 г)

вишня свежемороженая 1 упаковка (300 г)

К прохладе за 4 шага:

Отделите белки от желтков у двух яиц (белки не понадобятся), добавьте 3 целых яйца и взбейте с сахаром в густую однородную светлую массу Добавьте сливки и размороженную вишню (также можно использовать другие ягоды или кусочки фруктов), перемешайте и уберите в морозилку Если у вас есть мороженица, можно готовить в ней. Без мороженицы просто используйте не слишком глубокую емкость или зип-пакет, чтобы масса заморозилась быстрее. Можно включить морозилку на максимальную мощность. Через 5-6 часов мороженое готово! Такое домашнее мороженое более мягкое, чем замороженное в промышленных морозилках и тает быстрее, поэтому сервировать и есть его нужно быстро!

К тому же платить за доставку не придется. Да да, ВкусВилл бесплатно доставит ваш заказ вне зависимости от размера корзины.



Тем у кого все серьезно

Свечи, легкая музыка, приятно сервированный стол, важные слова и да - приятная еда. Для любителей чего-то традиционного и проверенного - нестареющая классика паста с песто и форелью.

Все что нужно:

форель радужная стейк 500 г

спагетти 400 г

соус Песто Фреш 1 шт. (90 г)

масло оливковое 1 ст. ложка

чеснок 2 зубчика

петрушка для украшения

соль по вкусу

5 пунктов к романтике:

Форель предварительно разморозьте, ополосните и обсушите. Вскипятите воду для пасты в большой кастрюле, хорошо посолите и поставьте вариться спагетти до состояния аль денте. Разогрейте духовку до 200 °C. Стейки форели выложите на противень и полейте оливковым маслом, посолите и поперчите, рядом положите раздавленные зубчики чеснока. Поставьте рыбу в горячую духовку и запекайте около 15 минут до готовности. Слейте воду со спагетти, добавьте песто и перемешайте. Готовую рыбу можно размять вилкой и замешать в соус к спагетти или подать стейки целиком, а спагетти на гарнир.

В боярских усадьбах…

Кажется, что пробовали удивить вторую половину уже всем? А встретить по-барски? Как на счет отведать перерепела в орехах?

Ингредиенты на 2 порции:

перепела 4 шт.

масло растительное 1-2 ст. ложки

соль по вкусу

перец чёрный молотый по вкусу

Для соуса:

кешью 80-100 г

лимонный сок 1 ч. ложка

кунжут 2 ст. ложки

уксус винный 1 ч. ложка

оливковое масло 4-5 ст. ложек

чеснок 1 зубчик

тмин щепотка

куркума 0,5 ч. ложки

масло кунжутное 1 ст. ложка

соль 0,5 ч. ложки

…и ничего сложного, правда?

Теперь по шагам:

Перепелов помойте, очистите изнутри, обсушите. Разрежьте с одной стороны и разложите тушки так, как если бы вы готовили цыплят табака. Соедините соль, перец и растительное масло и натрите перепелов этой смесью. Разогрейте сковороду гриль, выложите на неё перепелов кожей вниз. Поставьте гнёт: накройте жаропрочной тарелкой или чугунной крышкой, а сверху утяжелите кастрюлей, большим камнем или другим увесистым устойчивым предметом. Жарьте 10 минут до румяной корочки, затем переверните и готовьте ещё 10 минут. По окончании приготовления выложите на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир. Смешайте в блендере кунжут, орехи, добавьте чеснок, сок лимона, уксус, куркуму, тмин, кунжутное и оливковое масло. Перемешайте до однородности. Если слишком густо, можно добавить ещё масла. Посолите и пробейте всё вместе до соединения компонентов. Подавайте готовые перепела с соусом.

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Искусство на острие палочек

Ролл с манго и форелью. Всё на своем месте, ничего лишнего.

Для двух порций нужно:

манго 150 г

рис для суши (или круглозёрный) 100 г

заправка для суши 50 г (или 2 ст. ложки рисового уксуса)

нори 2 листа

форель филе 200 г

сливочный сыр 50 г

руккола 30 г

имбирь маринованный 20 г

васаби 10 г

соевый соус 50 г

огурец 50 г

Искусство за 7 пунктов:

Рис хорошо промойте в трёх водах до прозрачности и отправьте на плиту. Варите согласно инструкции на упаковке, а когда будет готов, заправьте и тщательно перемешайте. Манго и огурец очистите от кожуры, нарежьте длинными тонкими брусочками. C рыбы удалите кости и кожу, нарежьте форель также длинными брусочками. По листу нори равномерно распределите рис. В центр получившейся заготовки выложите васаби, имбирь, немного сливочного сыра, брусочки огурца, манго, форели и рукколу. Скрутите получившуюся заготовку в рулетик и разрежьте на две части. Ролл с манго и форелью готов

Премиум атмосфера под красное

Добавьте лоска в ваше свидание. Прочувствуйте каждый момент. Канапе с двумя видами сыра и прошутто точно помогут. Просто и со вкусом.

Ингредиенты на 10 порций:

сыр чеддер 1 упаковка

сыр дор блю 1 упаковка

окорок сыровяленый

прошутто крудо 1 упаковка (70 г)

шпинат свежий по вкусу

Рецепт изящен в простоте

Нарежьте оба вида сыра крупными кубиками. Каждый ломтик прошутто разделите на 2-3 части. Шпинат помойте и обсушите Постройте «башенку»: кубик чеддера, кубик дор блю, свернутый кусочек прошутто. Сверху положите 2-3 листика шпината. Если они крупные, то сложите их в 2-3 раза. Закрепите шпажкой.