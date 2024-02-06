Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина

Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина

Подписаться в Telegram

Каждый любит по своему. По-домоседски или в огнях вечерней Казани, лампово или изысканно. У каждой любви своя температура. Согрейте свою половинку заботой и непередаваемыми эмоциями, а вкус оставьте ВкусВиллу!

Жаль, конечно, что рецепта любви не существует, но идеи от Бренд-шефа ВВ и читателей ProKazan помогут порадовать любимого человека.

Тепло по-мексикански

Под ногами слякоть, а значит самое время согреться. Сладкие парочки, настраиваемся на тепло в мексиканском стиле с Чампуррадо.

Вам понадобится:

  • горький шоколад 100 г
  • кукурузная мука 1 ст. ложка с горкой (30 г)
  • молоко 250 мл
  • вода 250 мл
  • корица молотая 1 ч. ложка
  • мускатный орех 0,5 ч. ложки

Согреваемся по пунктам:

  1. Налейте в кастрюлю молоко и воду, затем поставьте на плиту разогреваться.
  2. Добавьте корицу, мускатный орех, сахар и шоколад. Готовьте, помешивая венчиком, до соединения ингредиентов. Шоколад должен полностью растопиться.
  3. Добавьте кукурузную муку и продолжайте мешать венчиком до однородности, чтобы не было комочков. Всего нужно готовить этот напиток примерно 7-8 минут.
  4. Снимите с огня и оставьте до загустения. Перед подачей перемешайте и разлейте по стаканам. Слышим горячее «gracias».

Испытайте удачу и попробуйте что-то действительно неожиданное от ВВ с функцией случайный рецепт.

Горите на работе?

Помочь остыть своей половине после жаркого рабочего дня и спасти вечер поможет старое доброе домашнее мороженое с вишней. Берем на заметку.

Ингредиенты:

К прохладе за 4 шага:

  1. Отделите белки от желтков у двух яиц (белки не понадобятся), добавьте 3 целых яйца и взбейте с сахаром в густую однородную светлую массу
  2. Добавьте сливки и размороженную вишню (также можно использовать другие ягоды или кусочки фруктов), перемешайте и уберите в морозилку
  3. Если у вас есть мороженица, можно готовить в ней. Без мороженицы просто используйте не слишком глубокую емкость или зип-пакет, чтобы масса заморозилась быстрее. Можно включить морозилку на максимальную мощность.
  4. Через 5-6 часов мороженое готово! Такое домашнее мороженое более мягкое, чем замороженное в промышленных морозилках и тает быстрее, поэтому сервировать и есть его нужно быстро!

К тому же платить за доставку не придется. Да да, ВкусВилл бесплатно доставит ваш заказ вне зависимости от размера корзины.


Тем у кого все серьезно

Свечи, легкая музыка, приятно сервированный стол, важные слова и да - приятная еда. Для любителей чего-то традиционного и проверенного - нестареющая классика паста с песто и форелью.

Все что нужно:

5 пунктов к романтике:

  1. Форель предварительно разморозьте, ополосните и обсушите.
  2. Вскипятите воду для пасты в большой кастрюле, хорошо посолите и поставьте вариться спагетти до состояния аль денте. Разогрейте духовку до 200 °C.
  3. Стейки форели выложите на противень и полейте оливковым маслом, посолите и поперчите, рядом положите раздавленные зубчики чеснока. Поставьте рыбу в горячую духовку и запекайте около 15 минут до готовности.
  4. Слейте воду со спагетти, добавьте песто и перемешайте.
  5. Готовую рыбу можно размять вилкой и замешать в соус к спагетти или подать стейки целиком, а спагетти на гарнир.

В боярских усадьбах…

Кажется, что пробовали удивить вторую половину уже всем? А встретить по-барски? Как на счет отведать перерепела в орехах?

Ингредиенты на 2 порции:

  • перепела 4 шт.
  • масло растительное 1-2 ст. ложки
  • соль по вкусу
  • перец чёрный молотый по вкусу

Для соуса:

  • кешью 80-100 г
  • лимонный сок 1 ч. ложка
  • кунжут 2 ст. ложки
  • уксус винный 1 ч. ложка
  • оливковое масло 4-5 ст. ложек
  • чеснок 1 зубчик
  • тмин щепотка
  • куркума 0,5 ч. ложки
  • масло кунжутное 1 ст. ложка
  • соль 0,5 ч. ложки

…и ничего сложного, правда?

Теперь по шагам:

  1. Перепелов помойте, очистите изнутри, обсушите. Разрежьте с одной стороны и разложите тушки так, как если бы вы готовили цыплят табака. Соедините соль, перец и растительное масло и натрите перепелов этой смесью.
  2. Разогрейте сковороду гриль, выложите на неё перепелов кожей вниз.
  3. Поставьте гнёт: накройте жаропрочной тарелкой или чугунной крышкой, а сверху утяжелите кастрюлей, большим камнем или другим увесистым устойчивым предметом.
  4. Жарьте 10 минут до румяной корочки, затем переверните и готовьте ещё 10 минут. По окончании приготовления выложите на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир.
  5. Смешайте в блендере кунжут, орехи, добавьте чеснок, сок лимона, уксус, куркуму, тмин, кунжутное и оливковое масло. Перемешайте до однородности. Если слишком густо, можно добавить ещё масла. Посолите и пробейте всё вместе до соединения компонентов.
  6. Подавайте готовые перепела с соусом.

Берегите казну вместе с Вкусвилл. Авторизуйтесь и укажите свой адрес, чтобы получать персональную скидку 20% на 6 случайных товаров ежедневно.


Искусство на острие палочек

Ролл с манго и форелью. Всё на своем месте, ничего лишнего.

Для двух порций нужно:

  • манго 150 г
  • рис для суши (или круглозёрный) 100 г
  • заправка для суши 50 г (или 2 ст. ложки рисового уксуса)
  • нори 2 листа
  • форель филе 200 г
  • сливочный сыр 50 г
  • руккола 30 г
  • имбирь маринованный 20 г
  • васаби 10 г
  • соевый соус 50 г
  • огурец 50 г

Искусство за 7 пунктов:

  1. Рис хорошо промойте в трёх водах до прозрачности и отправьте на плиту. Варите согласно инструкции на упаковке, а когда будет готов, заправьте и тщательно перемешайте.
  2. Манго и огурец очистите от кожуры, нарежьте длинными тонкими брусочками.
  3. C рыбы удалите кости и кожу, нарежьте форель также длинными брусочками.
  4. По листу нори равномерно распределите рис.
  5. В центр получившейся заготовки выложите васаби, имбирь, немного сливочного сыра, брусочки огурца, манго, форели и рукколу.
  6. Скрутите получившуюся заготовку в рулетик и разрежьте на две части.
  7. Ролл с манго и форелью готов

Премиум атмосфера под красное

Добавьте лоска в ваше свидание. Прочувствуйте каждый момент. Канапе с двумя видами сыра и прошутто точно помогут. Просто и со вкусом.

Ингредиенты на 10 порций:

  • сыр чеддер 1 упаковка
  • сыр дор блю 1 упаковка
  • окорок сыровяленый
  • прошутто крудо 1 упаковка (70 г)
  • шпинат свежий по вкусу

Рецепт изящен в простоте

  1. Нарежьте оба вида сыра крупными кубиками. Каждый ломтик прошутто разделите на 2-3 части. Шпинат помойте и обсушите
  2. Постройте «башенку»: кубик чеддера, кубик дор блю, свернутый кусочек прошутто.
  3. Сверху положите 2-3 листика шпината. Если они крупные, то сложите их в 2-3 раза. Закрепите шпажкой.

Помните, главное блюдо любого праздника - внимание и забота. Любите, а вкус оставьте ВкусВилл.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Интересное в Казани

2 часа назад

О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани

травление тараканов и клопов

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани

Новости Татарстана

день назад

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 под Казанью

ремонт автобоксов на крышу в Москве

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани задержали пьяного таксиста

Новости Татарстана

день назад

В Казани сохранился дефицит врачей и среднего медперсонала
Лонгриды
6 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

30 минут назад

В подземке в центре Казани обрушился потолок

Интересное в Казани

2 часа назад

О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани

Новости Татарстана

40 минут назад

На обновление четырех больниц в Казани направят почти 662 млн рублей

Новости Татарстана

50 минут назад

В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
12 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

час назад

Прокуратура выявила нарушения миграционного законодательства в Челнах

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани из-за обвалившейся крыши умер человек

Новости Татарстана

2 часа назад

Из-за снегопада в метро Казани введут дополнительные поезда
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой