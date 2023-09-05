В развитых странах, таких как США или Финляндия, доля индивидуального жилого строительства составляет 80% и 70% от всего жилого фонда соответственно. Тогда как в России это направление только начинает набирать обороты и сегодня показатель не превышает 30%. Безусловно, многие хотят жить за городом. Но что ждет тех, кто решится на переезд?

Если опросить людей, недавно прошедших через строительство своего дома, они сходу укажут на десяток недоработок и ошибок, допущенных строителями. Они расскажут про остатки материала, про выросший в процессе работы бюджет, про затянутые сроки, про обманы и халтуру со стороны подрядчиков.

Неужели сегодня рынок устроен таким образом, что человек может переехать за город лишь пройдя через огонь и воду? На этот и многие другие вопросы ответил Марат Алимов, основатель строительной компании “Ностра”.

Марат Алимов, основатель строительной компании “Ностра”

- Как вы считаете, с чем связан рост спроса на индивидуальное жилое строительство?

- Я думаю, что интерес к индивидуальному строительству начался еще с пандемии. Дело в том, что после COVID-19 многие получили возможность работать удаленно. И если у человека появляется возможность выбирать, в какой обстановке проводить рабочий день, ему наверняка не захочется сидеть в четырех стенах. Так и произошло: люди рассмотрели преимущества загородной жизни.

Имея возможность воплотить в жизнь свои дизайнерские и архитектурные идеи, люди могут создать уникальное пространство, полностью отвечающее их потребностям и предпочтениям. Это побуждает их строить дома и создавать идеальные условия для жизни, работы и отдыха.

- Мы поняли, что спрос на загородное жилье растет. Но развивается ли услуга загородного строительства с точки зрения качества и комфорта? Готов ли рынок к увеличенным объемам?

- Буквально 10 лет назад в строительной сфере было гораздо меньше компаний, чем сейчас. Рынок представлял собой “неизведанный лес”, где получить качественные услуги по проектированию и строительству своего дома было практически невозможно. Тогда люди полагались на устные рекомендации знакомых или находили случайную бригаду в надежде, что им попались добросовестные рабочие.

Сегодня люди хотят иметь возможность заказать строительство дома так, чтобы принимать в этом минимальное участие и не переживать за результат. Так, за спросом пришло и предложение: рынок трансформировался, и теперь с каждым годом растет количество строительных компаний, которые оказывают полный цикл услуг.

- Тем не менее, сегодня строительные компании не занимают 100% объема рынка. Добрую часть заказов выполняют частные бригады. Как считаете, в чем отличие? Почему одни обращаются в официальные компании, а другие идут к частникам?

- Для начала стоит отметить, что после того, как государство дало возможность строить частные дома в ипотеку, многие люди отказались от частников и перешли “на сторону” строительных компаний.

Дело в том, что официально зарегистрированная строительная компания имеет возможность пройти аккредитацию в банках, чтобы помогать своим клиентам получать ипотеку (а на сегодняшний день около 70% домов строится именно в ипотеку). Так компания забирает на себя еще одну головную боль клиента: и одобрением ипотеки, и строительством теперь занимается один и тот же человек. Частники такую услугу оказать, конечно, не в состоянии.

Марат Алимов, основатель строительной компании “Ностра”

Рассмотрим еще один аспект: процесс строительства. Если человек все-таки решил нанять бригаду, то ему предстоит тяжкий путь прораба. В любом деле важно, что считается результатом и кто за него отвечает. Если в нашем случае результат понятен – это качественно построенный дом, то второй аспект может отличаться. Например, строительная компания полностью отвечает за результат, а клиент не задействован в организационных моментах. Если же речь идет о работе с бригадой, то за результат будет отвечать сам заказчик: каждый этап придется контролировать, а проблемы, которые неизбежно возникают в процессе строительства, придется решать заказчику. Рабочий неправильно рассчитал расход и не хватило материала? Хозяин, срывайся с работы и привози! Рабочий не вышел на работу и не берет трубку? Значит, надо бросить все свои дела и искать замену, иначе сдвинется план последующих работ. И так во всем, понимаете?

И даже если вы готовы взять организацию на себя, не будем забывать о стандартах строительства – если сделаешь не по ГОСТу, то на выходе получишь дом плохого качества. Получается, в таком случае заказчику предстоит еще кое-что: изучение огромного количество правил и нюансов, чтобы иметь возможность оценить и принять работы.

- А что делать, если не устраивает качество дома? Подобные споры можно перенести в судебный зал?

- При оплате услуги заказчик в любом случае должен заключать договор: что со строительной компанией, что с частником. Далее вопрос только в том, каков порядок урегулирования споров с юридическим и физическим лицами. Скажу очевидную вещь – договор между физическими лицами (заказчик и частник) практически не защищает заказчика в случае серьезных споров. “Дотянуться” до юридического лица (ИП или ООО) гораздо проще.

То есть с юридической точки зрения строительные компании – это более спокойный вариант. Например, я индивидуальный предприниматель (ИП), и это значит, что в случае судебных споров я буду возмещать ущерб из личных средств. Проще говоря, я отвечаю перед заказчиками всем своим имуществом.

Марат Алимов, основатель строительной компании “Ностра” и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Мы подробно обсудили процесс работы с частными бригадами. Расскажите больше о работе именно со строительными компаниями?

- Во-первых, при работе со строительной компанией вам не придется наниматься на “вторую работу” бригадиром. Наша команда берет на себя все этапы работ: мы создаем проект с нуля, согласовываем с заказчиком, вносим правки, рекомендуем удобные решения, считаем смету и, что важно, фиксируем цену на этапе заключения договора. Даже если рынок перевернется и цены на кирпич возрастут в несколько раз, это уже не ваша проблема.

Несколько приятных бонусов, которые получают клиенты компании “Ностра”:

Гарантия в 10 лет на готовую постройку

Доступ к фото- и видеонаблюднию за процессом строительства

Помощь в подборе земельного участка, то есть заказчик может обратиться за помощью в компанию даже если земля еще не приобретена

Помощь в одобрении ипотеки на строительство дома

Соблюдение обещанных сроков. Например, одноэтажный дом площадью 100 кв.м. летом вам построят за 3-4 месяца, а зимой за 5-6 месяцев

При заключении договора зимой вы фиксируете за собой цены этого года. Это выгодно, учитывая, что каждую весну мы видим повышение цен на стройматериалы.