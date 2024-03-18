Казань - российская столица радаров и камер. Как не разориться на штрафах в 2024 году?   

2023 год для автолюбителей России стал еще и годом новых рекордов. За прошлые 365 дней силами камер и радаров было вынесено более 220 миллионов постановлений на общую сумму свыше 140 миллиардов рублей! Такие суммы вовлекают все больше и больше производителей в одну из самых парадоксальных гонок вооружений: полицейские радары против радар-детекторов.

Редакция ProKazan, совместно с компанией Neoline, разобралась почему жителям Казани «везёт» как европейцам и как давно радары начали «прятаться».

Изначально радары устанавливались после предупреждающего знака для снижения аварийности. Это особенно сложные или опасные участки дорог, где сложно было понять «кто прав, а кому штраф». Но время шло и на день сегодняшний в Татарстане 791 камера следит за порядком на дорогах. Большинство из них, почти абсолютное, также снабжено радаром. В том числе и передовыми радарными системами, которые предназначены для обнаружения автомобиля практически в любых условиях. Системы Атом-ИС, Кордон-М2, Кордон-Темп, Кордон Про-М и другие. А «Multaradar CD moving» установлен и вовсе только в столице Татарстана и в Западной Европе.

Источник: yhxx.uz

Eсли говорить о Multa - это один из сложнейших для детектирования радаров на дороге. Его сигнал имеет уникальный шаблон и едва уловимый из-за малой мощности. Мало того, этот радар подвижный. Он устанавливается в неприметный автомобиль и может фиксировать скорость не только в стоячем положении, но и в движении в потоке. Десятки автомобилей оснащены этой системой. — Артём Бережецкий, категорийный менеджер направления радар-детекторы и гибриды

Радар «ищет» и «видит» автомобили с помощью особого диапазона частот, каждый имеет свою уникальную “подпись” или “сигнатуру”. Именно по ней выстраиваются последовательности для того, чтобы радар-детектор мог их обнаружить. Multa это сложнейшая для детектирования сигнатура. Радар-детекторы остальных производителей способны обнаружить его, в лучшем случае, за 50 метров, а то и вовсе не успеют его «заметить». Neoline же разработала для своих детекторов особый модуль, предназначенный только для того, чтобы заблаговременно и точно найти именно этот радар. Так еще и на рекордно большой дистанции - до 700 метров. Но что делать если полицейский радар начнет использовать «быстрый свет» - лазер?

Источник: speedcam.online

Полискан - это еще один образец контрольной техники, изменивший представление о детектировании. Он, как и Multa, был произведен в Германии. На данный момент в России они установлены только в Татарстане и Костромской области. Суть работы - что-то вроде лазерной сетки, измеряющей скорость, в прямом смысле, со скоростью света. Однако и такой тип полицейских радаров, а правильней сказать - лидаров, можно вовремя детектировать. Для этого в радар-детекторы встраиваются лазерные приемники. Следует быть внимательным, ведь далеко не всегда этот модуль может оказаться в вашем устройстве — Артём Бережецкий, категорийный менеджер направления радар-детекторы и гибриды

Важнейшая часть исследований касательно заблаговременного обнаружения этих устройств — распознавание их, и только их «подписи» — сигнатуры. Это тот самый особый сигнал, на особой частоте и диапазоне, который улавливает радар-детектор. Все прочие сигналы - шумы - просто отсеиваются. Neoline неустанно работает над точностью сигнатур, стараясь отделить реальные радары от «шумов» и избежать ложных срабатываний.

Источник: ytcremmark.ru, mavink.com

Технологии усложняются из года в год, иногда только на сбор сигналов полицейских радаров уходит колоссальное количество времени. К примеру, в 2023 году мы смогли корректно считать много принципиально новых и модифицированных сигналов полицейских радаров, и их «подписей». Если выражать часы работы только над тестами в сутках, то их будет около 40. Не говоря уже о времени на создание или модификацию прошивок. Поэтому Neoline может гарантировать качество детектирования, особенно таких сложных полицейских радаров, как Кордон ПРО-М, Кордон КРОСС, Скат модификации 2023, MultaRadar CD, а ближайшие конкуренты отстают от нас примерно на год. Как например, наши коллеги из Китая. Их гибридные устройства на патч-антенне не отличаются стабильной работой. А самое главное, не справляются со скоростью развития арсенала полицейских радаров и не выполняют свою прямую функцию - детектирования, — поясняет Артём Бережецкий

За это время может измениться многое и темпы развития только растут. Рынок радар-детекторов наполнен дешевыми системами китайских производителей, уступающих Neoline по главным критериям — дальность и защита от помех, типа датчиков мертвых зон в автомобилях, датчиков дверей или автоматических шлагбаумов.

Есть ли у нас секрет - нет. Однажды мы сделали важное решение. Все инвестиции, силы и исследования мы пустили в разработку и развитие LNA-модулей усиления сигнала и не прогадали, без которых уже фактически невозможно заблаговременно детектировать современные радары в РФ и особенно Татарстане. Сейчас мы способны найти то, что казалось невозможным обнаружить. Скажу больше, сегодня мы можем предугадать модификации радарных систем и действовать наперед, — Артём Бережецкий, категорийный менеджер, радар-детекторы и гибриды

Также Neoline всегда на связи с водителем. В любой момент можно обратиться в чат поддержки для обратной связи. А что самое главное, GPS-базы данных установленных устройств ежедневно обновляются, актуализируются. Для езды по городу, где установлены только стационарные радары и камеры, может хватать и обычного навигатора, но выезжая на трассу или в пригород эффективность подобных устройств стремительно движется к нулевой отметке. Гибриды Neoline способны уберечь вас за городской чертой. Они же помогут избежать неприятных сюрпризов и в городе.