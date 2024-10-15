Главное - не запустить: казанские стоматологи рассказали, каким пациентам лечение обходится дороже 

Каждый из нас хотя бы раз откладывал поход к стоматологу на потом. Причины могут быть разные: от нехватки времени до банального страха. Данные опроса Rambler&Co показывают, что большинство людей ходят к врачу только в самых экстренных случаях. 41% признались, что посещают стоматолога при острой боли, а 23% всего лишь раз в год. Лишь 16% следят за состоянием зубов регулярно. Такой подход может обернуться не только ухудшением здоровья, но и огромными затратами.

Редакция ProKazan встретилась с врачами клиники Family Dent, чтобы узнать, чего действительно стоит бояться, когда речь идет о здоровье зубов.

«Экономия» сегодня — огромные затраты завтра

Обычный осмотр у стоматолога стоит 500 рублей. За такие деньги вы можете вовремя обнаружить проблему, которую проще и дешевле решить. Если с зубами все в порядке, помним о ежедневной гигиене, и хотя бы раз в полгода идём на профессиональную чистку. Комплекс из Airflow, ультразвуковой чистки и полировки обойдется в 5500 рублей, - рассказывает Юлия Викторовна, терапевт-эндодонтист клиники Family Dent.

Но что происходит, когда человек пренебрегает этим?

Кариес: маленькая проблема, которая вырастает в большую

Случается, что человек прекрасно себя чувствовал, не уделял особого внимания гигиене, осмотрам, как следствие - кариес. Лечение стоит от 6000 до 7500 рублей, в зависимости от степени поражения. Если запустить его, начинается пульпит, а это уже куда серьезнее и дороже. Лечение корневых каналов (эндодонтия) обойдется в 17 000 рублей. Процедура подразумевает чистку зубных каналов с пораженной или омертвевшей пульпой.

Проблема в том, что большинство людей приходят к врачу, когда зуб уже болит настолько сильно, что спасти его сложно.

Сколы и коронки: растущие расходы

Если кариес разрушил верхнюю часть зуба, нужно ставить коронку.

Стоимость металлической коронки начинается от 15 000 рублей, диоксид циркония (материал, обладающий высокой прочностью, термической и химической устойчивостью) — от 30 000 рублей. Если к этому прибавить лечение каналов, сумма вырастет еще на 17 000 рублей. Это уже в несколько раз больше, чем простое лечение кариеса, которое можно было сделать вовремя, - делится стоматолог-ортопед клиники Family Dent - Сабиров Рубис Ляуфарович.

Если сэкономить на этом процессе, в дальнейшей перспективе придётся пожалеть.

Экономия может стоить вам зуба

Иногда пациенты, желая сэкономить, ставят временные пломбы вместо коронок. Это ведет к тому, что зуб продолжает разрушаться и, в конечном итоге, его придется удалять. Стоимость удаления зуба варьируется от 6500 до 10 000 рублей, в зависимости от сложности. После этого потребуется имплантация, а один имплант обойдется в 49 000 рублей. Но это не все: если кости недостаточно для имплантации, понадобится костная пластика, а это дополнительные 80 000 рублей, - хирург Family Dent - Хамитова Альбина Ренатовна.

Когда дело доходит до челюсти

Если игнорировать проблемы с зубами слишком долго, ситуация может стать катастрофической. Пациенты, которые хотят отложить визит к стоматологу, потом приходят гораздо чаще, поскольку многие зубы поражены вследствие нелечения. Иногда требуется замена всей челюсти. Установка металлокерамической челюсти стоит от 350 000 до 400 000 рублей. Если выбрать диоксид циркония или швейцарские имплантаты, эта сумма может достигать 800 000 рублей, - объясняет Альбина Ренатовна.

Зубы — это не только красота, но и здоровье

Проблемы с зубами влияют на питание, что в свою очередь ухудшает общее состояние организма. Пропадает уверенность в себе, внешность меняется, качество жизни ухудшается.

Время идти к стоматологу!

Если вы продолжаете откладывать визит к стоматологу, стоит задуматься о том, что простая экономия сегодня может привести к многотысячным затратам завтра. Не ждите, пока боль станет невыносимой — займитесь своим здоровьем вовремя и сбережете не только свои зубы, но и бюджет.