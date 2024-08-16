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Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

Для большинства жителей России интернет давно с...

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Для большинства жителей России интернет давно стал неотъемлемой частью жизни, практически наравне с услугами ЖКХ. Количество устройств, требующих подключения к сети, в наших домах постоянно растёт. Чем больше мы осваиваемся в интернете, тем сильнее растут наши требования к нему: он должен «тянуть» подключение всех домашних девайсов, работать быстро, надёжно и легко настраиваться. Разбираемся, как добиться всего этого, вместе с экспертами Дом.ру.

Новый стандарт Wi-Fi

У технологии беспроводного соединения с интернетом существует несколько поколений, самый распространённый на данный момент стандарт называется Wi-Fi 5. Он был принят в далёком 2013 году — тогда в большинстве квартир было максимум 2-3 устройства, постоянно взаимодействующих с интернетом. Сейчас во многих домах в несколько раз больше гаджетов. При этом, скорость соединения делится между ними примерно поровну.

Кроме того, скорость зависит от множества других факторов, и одним из ключевых является наличие помех и шумов в окружающем пространстве. Это особенно актуально в многоквартирных домах, где работают десятки, а иногда и сотни роутеров. Каждый из них занимает определённые частоты, что может создавать помехи для других устройств, работающих в том же диапазоне. Технологии Wi-Fi 6 поколения увеличивают пропускную способность роутеров, устраняя перекрывающиеся сигналы между устройствами, что способствует повышению надёжности соединения и расширению зоны покрытия сети.

Сверхскорости

6-е поколение Wi-Fi может помочь достичь невероятных скоростей подключения. Например, в большинстве районов Казани Дом.ру предлагает возможность подключить тариф Гига со скоростью до 1 Гбит/с. На таких скоростях вы сможете скачать фильм в HD-качестве буквально за 15 секунд, а на загрузку флагманской игры размером в 130 Гбайт уйдёт всего 20 минут.

Кому вообще нужны такие скорости? Во-первых, это представители творческих профессий: дизайнеры, фотографы, видеооператоры, музыканты, архитекторы и так далее, ведь по долгу службы им необходимо обмениваться крупными файлами по сети. Во-вторых, это стримеры и поклонники онлайн-игр. В-третьих, это большие семьи с множеством устройств. Такие высокие скорости позволят родителям комфортно проводить рабочие видеозвонки, пока их дети учаться или смотрят кино в супер-качестве.

Оборудование

Помимо подходящего скоростного тарифа, для того, чтобы вывести свой домашний интернет на новый уровень, нужно подобрать подходящее оборудование. Далеко не все роутеры на рынке способны работать со стандартом Wi-Fi 6 — устаревшее устройство может стать главным барьером между гигабитной сетью и вашими устройствами.

Кроме того, важно выбрать и настроить роутер так, чтобы он равномерно покрывал всю площадь вашей квартиры или частного дома. С подбором подходящего оборудования и настройкой вам помогут специалисты — достаточно просто оставить заявку на сайте https://kazan.dom.ru/.

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