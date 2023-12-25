Доноры АО «Транснефть - Прикамье» сдали почти 25 литров крови

Сотрудники АО «Транснефть - Прикамье» приняли участие в акции по сдаче донорской крови в г. Казани. Всего собрано почти 25 литров биоматериала.

Впервые пункт сбора был организован в офисе аппарата управления предприятия. Медицинское сопровождение осуществлялось специалистами выездной бригады Республиканского центра крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

В акции приняли участие около 50 человек - работники аппарата управления и Казанского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Прикамье». Многие добровольцы сдавали кровь и ее компоненты уже не в первый раз. Перед донацией каждый работник прошел медицинский осмотр. В ходе мероприятия соблюдались все необходимые санитарные требования, а также применялись средства индивидуальной защиты.

«О важности и необходимости донаций крови знаю с детства, мой папа – почетный донор России. Мы должны помогать людям, ведь крови и ее компонентов часто не хватает», - отметила донор предприятия Маргарита Царик.

Справочно:

АО «Транснефть – Прикамье» совместно с медицинскими учреждениями, краевыми и республиканскими центрами переливания крови участвует в сборе крови во всех регионах ведения производственной деятельности. С начала 2023 года в донорских акциях приняли участие свыше 400 добровольцев. В банки краевых и республиканских станций было сдано более 225 литров крови и ее компонентов. Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО «Транснефть».