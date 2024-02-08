Крупные банки ввели комиссию для застройщиков: недвижимость в Казани станет дороже?

Опасения специалистов касательно будущих изменений на рынке недвижимости оказались не беспочвенными: всё указывает на то, что цены будут расти. В данном контексте, крупные банки решили принять необходимые меры, введя специальную комиссию для застройщиков.

Комиссия призвана сбалансировать рыночные условия и обеспечить устойчивость в сфере недвижимости. Отметим, что такое решение принято с учетом долгосрочной перспективы и целей макроэкономической стабильности. В итоге, при отзыве ожидаемого роста цен и введении соответствующего механизма, банки внесли свой вклад в поддержание сбалансированного и стабильного рынка недвижимости.

В перспективе – это должно благоприятно отразиться на общем рынке недвижимости, однако такое решение имеет определённые негативные последствия как для застройщиков, так и для конечных потребителей. Подробно разберёмся в теме с представителем строительной компании «ИМАН» Артур Хабибуллин.

Что произошло?

В 2024 году три крупнейших российских банка Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, практически одновременно внесли серьезные изменения, а именно: сделали обязательной комиссии для строительных компаний. Так как доля этих крупных банков на ипотечном рынке составляет около 85%, решение имело значительные последствия.

Позже такую же комиссию ввели Промсвязьбанк, Росбанк и Совкомбанк, однако Промсвязьбанк вскоре отказался от этой идеи. Некоторые из этих банков заявили о планах взимать дополнительную комиссию с застройщиков при предоставлении льготных ипотечных программ. Это произошло после увеличения степени субсидирования процентной ставки.

В связи с ростом ключевой ставки банка, государству стало накладно компенсировать им разницу между процентными ставками. Банк выдает под 7% клиенту кредит, при этом сам берет от центробанка эти деньги под 16%. Банки объявили, что будут выдавать ипотеки с господдержкой только тем клиентам, чьи застройщики будут согласны оплачивать комиссию в размере от 7% за сделку. Раньше никакого процента не было.

– До этих изменений, если клиент идёт на сделку, используя кредит или ипотеку с господдержкой, то мне, как застройщику, это ничего не стоило. Вы берете свою ипотеку, банк переводит деньги мне и все счастливы. По стандартной ставке ваша ипотека составила бы в районе 14-15%, сейчас уже 17% годовых. Громадный платеж. А по господдержке 7-8% годовых. С 11 января Сбербанк объявил, потом все к нему присоединились, Альфа и ВТБ, вводится комиссия. Например, сумма льготной ипотеки для покупателя 6 миллионов 480 тысяч рублей. Я, как застройщик, имею готовый дом в Лаишевском районе, вы пришли ко мне и хотите через Сбербанк его купить. По новым правилам я буду должен, во-первых, находиться в списках Сбербанка как аккредитованный застройщик. Мы давно работаем, мы аккредитованы. Но очень много мелких и неаккредитованных компаний. Во-вторых, фактически я теперь должен 500 тысяч рублей отдавать банку, чтобы мой клиент мог у меня этот дом купить. Естественно, откуда я эти 500 тысяч возьму? Это же надо закладывать в себестоимость. Тот дом, который стоил 6 миллионов, сколько будет стоить? 6 миллионов 500 тысяч рублей, – пояснил директор строительной компании «ИМАН» Артур Хабибуллин.

Что будет дальше?

На данный момент существуют банки, как правило маленькие, которые не ввели комиссию. Однако заменить лидеров они не смогут. Как быть в сложившейся ситуации – этим вопросом сейчас задаётся большинство застройщиков, столкнувшихся с проблемой. В мае 2024 года начнётся общепринятый «сезон», когда сделки по недвижимости совершаются чаще всего. На сколько могут подорожать квартиры и дома в этот период?

– Цены на недвижимость, особенно на дома, поднимутся минимум на 7%. Именно такой процент должна будет дополнительно отдать компания, если работает через Сбербанк или если клиент получит там ипотеку, – прокомментировал Артур Хабибуллин.

Сейчас застройщики бьются над тем, как обойти комиссии банков, потому что никому не хочется переплачивать. Для строительных компаний ситуация складывается таким образом, что выручка растёт, а прибыль нет. Покупателям, в свою очередь, придётся платить больше, чем они могли бы без этого нововведения.