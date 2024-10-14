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Скрытая угроза: что нужно знать о кисте зуба и как её вылечить

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Киста зуба — это скрытая угроза для вашего здоровья, которая может долгое время развиваться незаметно. Представьте себе небольшую полость, наполненную жидкостью или гноем, которая образуется в тканях зуба или десен. На первых стадиях киста не вызывает боли, и многие даже не подозревают о ее существовании. Но если вовремя не обнаружить и не вылечить кисту, последствия могут быть весьма серьезными.

Редакция ProKazan пообщалась с врачом стоматологом-терапевтом, эндодонтистом и микроскопистом клиники «Анатомия улыбки». Нуриахметова Лейсан Азатовна рассказала, как вовремя обнаружить у себя «незначительное воспаление», пока оно не переросло в масштабное поражение костных тканей и не привело к потере зуба.

Что происходит с зубом и костной тканью, если запустить кисту?

Если не лечить кисту, это может привести к потере зуба, а в более сложных случаях – к проблемам с соседними с полостью рта органами, например, к гаймориту, — делится Лейсан Азатовна.

Запущенная киста постепенно разрушает окружающие ткани. Под давлением жидкости, появившейся из-за воспаления, костная ткань вокруг зуба начинает рассасываться. В результате зуб становится подвижным, возникает риск его потери. Если зуб все же пришлось удалить, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с имплантацией — нужно будет дополнительно наращивать разъеденную кистой костную ткань.

Более того, инфекция может распространиться на соседние зубы и десны, привести к воспалению или абсцессу. Если не принять меры, инфекция может затронуть общие системы организма и вызвать серьезные осложнения.

Как распознать кисту?

Главные инструменты диагностики кисты — это рентген и компьютерная томография. На рентгеновских снимках опытный врач сможет заметить признаки воспалительного процесса — это затемнение, которое говорит о нарушении структуры костной ткани. Более детальную информацию может предоставить 3D-томография. Этот аппарат способен «увидеть» кисту на самых ранних стадиях и показать точное ее расположение, размер и степень поражения костной ткани.

Обычный рентгеновский снимок не всегда дает точную картину воспаления, так как на нем могут накладываться костные структуры. Компьютерная томография дает более точное изображение и позволяет вовремя диагностировать кисту, — рассказывает Лейсан Азатовна, врач стоматолог-терапевт клиники «Анатомия улыбки».

Этапы лечения и почему вылечить кисту лучше, чем вставлять имплант

Лечение кисты может быть консервативным или хирургическим. На ранних стадиях врач может попытаться сохранить зуб с помощью эндодонтического лечения — очистки корневых каналов под микроскопом.

Микроскоп — это «дополнительные глаза» стоматолога. С ним врач может увидеть малейшие детали, такие как пропущенные каналы или даже осколки инструментов. Это позволяет провести лечение более качественно и предотвратить возможные осложнения. Однако оценить результат лечения получится не сразу! Должно пройти не менее полугода. Кроме того, необходимо постоянно проходить обследование, так как отследить лечение можно только сравнивая снимки до и после. То есть в динамике

В сложных случаях потребуется хирургическое вмешательство — удаление кисты и пораженных тканей, а в некоторых случаях и самого зуба.

Даже при ранней диагностике и правильном подходе шансы на благоприятный исход составляют около 75–80%. Поэтому пациенты часто предпочитают удаление зуба вместо долгого лечения, полагаясь на имплантацию. Но сохранить свой зуб всегда лучше. Имплантация — это длительный процесс, который тоже не исключает осложнения. Своевременное лечение кисты помогает избежать сложных операций и сохранить здоровье зубов, — советует Лейсан Азатовна, врач стоматолог-терапевт клиники «Анатомия улыбки».

Чтобы проверить свое здоровье вовремя обнаружить скрытые проблемы, вы можете записаться на плановую консультацию к своему стоматологу или обратиться к специалистам клиники «Анатомия улыбки». Так вы сможете быть уверены, что здоровье ваших зубов находится под надежным контролем, а все необходимые меры будут приняты своевременно.

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