Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Россия»

В апреле в Казани впервые состоится финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс и миссис бизнес Россия». В преддверии события Ольга Глухова, директор и основатель рекламного агентства Vivat, поговорила с участницами-организаторами конкурса в Татарстане о том, как корона помогает им продвигать собственные личные бренды.

«Я королева, он – король»

Альбина Хамитова, руководитель по охране труда компании «Эко Старт» (Казань), Королева бизнеса России 2023 – откровенно о важности бренда в деловом и личном.

– Альбина, ты – успешный предприниматель, победительница конкурса «Миссис бизнес Россия 2023», и корона помогает тебе продвигать личный бренд. Параллельно ты работаешь в руководящей должности. Как удается совмещать?

– Сейчас я уверена, что все эти направления прекрасно дополняют друг друга. Конкурс помог трансформировать восприятие себя и того, что меня окружает, пересмотреть мое отношение к моей работе в том числе. Открылись новые грани и сейчас я получаю от своей профессиональной деятельности намного больше позитивных эмоций и удовлетворения.

– Какую роль, на твой взгляд, играет личный бренд руководителя компании в продвижении бизнеса? Важно ли это для целевой аудитории?

– Личный бренд действительно важен. Это крутой инструмент формирования доверия и связи с целевой аудиторией, он показывает экспертность, авторитетность и личные ценности руководителя компании. Когда он выстраивает сильный личный бренд, то вместе с ним создает уникальность и конкурентное преимущество своего бизнеса.

– Существуют ли стандарты, нормы безопасности и профессионализма, которые должен соблюдать предприниматель, продвигающий личный бренд? Например, в твоем бизнесе, часто очень мужском.

– Я бы сказала, что основа успешного личного бренда – это понимание того, что и как лучше всего транслировать своей целевой аудитории, понимание рамок. Ты можешь быть хорошим предпринимателем, но из-за отсутствия компетенций совершать ошибки в коммуникации, и это может отразиться на твоем бизнесе. Профессионализм в создании личного бренда очень важен. Для себя, как для женщины-руководителя, я также считаю важным этичность и баланс между контентом из моей повседневной и деловой жизни.

– Как твою активность, продвижение личного бренда воспринимают окружающие тебя люди, близкие, твой муж? Ощущаешь ли ты, что ведешь свой бизнес в мусульманской республике? Есть ли какие-то ограничения, связанные с этим?

– Мне известно, что в Турции, например, далеко не многие женщины имеют смелость возглавлять свои компании, не все имеют возможность становиться руководителями, процент женщин-предпринимателей кратно меньше, чем в нашей республике. Но в Татарстане имидж (и весьма впечатляющий) деловой женщины-мусульманки сложился и приветствуется давно. В нашей республике это престижно. Мое окружение и близкие поддерживают меня во всех начинаниях. А муж счастлив, когда счастлива я. Я королева, а он – король. Поэтому тоже «за» все мои инициативы. И это очень вдохновляет!

«Хочется дарить эту победу другим!»

Юлия Тарасова, владелица казанской сети стоматологических клиник СО.Ч,И., Королева бизнеса России 2023, директор регионального этапа всероссийского конкурса «Мисс и миссис бизнес Россия» в Татарстане о том, как корона дарит ключи к развитию себя и своей компании.

– Юля, у тебя очень интересная профессиональная история. Расскажи, как не медик может зайти в медицинский бизнес и преуспеть в нем, и вдруг затем стать директором конкурса красоты?

– Важно быть приверженным тому, что делаешь. В детстве я метала стать медиком, но так сложилось, что по образованию я специалист в сфере госслужбы. Сеть С.О.Ч.И. – это воплощение моей мечты. Сейчас я профессиональный предприниматель и управленец, и это помогает мне понимать сферу, в которой развивается мой бизнес, и принимать правильные решения. Конкурс стал для меня настоящим открытием. Предпринимательская деятельность подразумевает, что нужно быть смелой, сильной, активной. Но на конкурсе я столкнулась с абсолютно другими вызовами. Потребовалось быть совершенно другой, взглянуть на свой бизнес по-новому. Я смогла это сделать, получила невероятный кайф и энергию для развития, и считаю корону своей личной победой. Теперь, конечно же, хочется дарить эту победу другим представительницам бизнес-сообщества нашей республики! Миссия конкурса – раскрыть потенциал участниц через корону.

– Влияет ли твой личный бренд владелицы стоматологических клиник на репутацию твоего бизнеса? Важен ли в целом личный бренд в медицинской сфере?

– Медицинская сфера – это направление, у специалистов которого нет права на ошибку. Соответственно, профессионализм управленца и доверие играют тут ключевую роль. Личный бренд – это возможность транслировать информацию об опыте, управленческом уровне и ответственности моей аудитории. Для меня это важно.

– Какую роль в этом играет твоя корона конкурса «Мисс и миссис бизнес Россия»?

– Участие в этом проекте стало для меня возможностью расширения миссии заботы и ответственности за здоровье на платформу моего личного бренда владелицы сети стоматологических клиник. Если ты известна как профессионал, если тебе доверяют, то личный бренд играет роль гаранта того, что тебя будут замечать, к тебе будут прислушиваться, приглашать в качестве эксперта, а в медицинской индустрии, где конкуренция достаточно серьезная, это большое преимущество. Все это помогает расти и твоему бизнесу.

«Красота мира – моя бизнес-миссия»

Людмила Аксинина, владелица салона красоты Sun Life (Казань), финалистка конкурса «Миссис бизнес Москва 2023» о том, как конкурс меняет абсолютно все.

– Людмила, правда ли, что конкурс буквально изменил твою жизнь?

– Да, это действительно так. В моем относительно других участниц зрелом возрасте изменения произошли, причем внутренние и внешние. Конкурс исполнил мою давнюю мечту – о блистательном выходе на большую аудиторию, он помог мне встретить и развеять страхи, которые раньше сильно меня тормозили. Я изменилась, и эти изменения влияют сейчас на всех, кто меня окружает. Я вижу, как профессионально растут специалисты моего салона, как расцветают наши клиентки. Это невероятно.

– Расскажи про свой бизнес. Как это отразилось на его развитии?

– В бизнесе тоже состоялись мощные изменения. Появляются все новые и новые клиенты. Я вышла на новый уровень. Сейчас готовлю запуск франшизы, а также свой новый проект – «Тело мечты». Подпитывается все это моим открытием, сделанным на конкурсе – новым источниками внутренней энергии, ощущением того, как много оказывается я могу дать этому миру.

– Ты также занимаешься развитием личного бренда, за последний год твоя медийность сильно возросла. Почему это важно для тебя?

– Во-первых, это помогает мне развивать свои проекты. Это рост популярности и получение обратной связи, что очень важно, если, как говорится, ты хочешь идти далеко. Кроме этого, медийность помогает мне в моей миссии развития бьюти-индустрии. Я стремлюсь показать, что она не только помогает нам работать со своей внешностью и получать от этого удовольствие, но и влияет на процессы в нашем обществе. Чем больше принятия, мягкости, любви к себе и другим, тем благоприятнее наш социальный климат.

– Ты сейчас также выступаешь в качестве соорганизатора конкурса. Что тебя побудило к этому?

Как и всем девочкам, которые сейчас осуществляют проект «Миссис бизнес Татарстан» мне хочется, чтобы как можно больше женщин, в том числе женщин моего возраста получили эти невероятные эмоции и сделали открытия себя совершенно по-новому. Кроме того, это своего рода наставничество – при моей поддержке сейчас к региональному финалу готовятся три участницы. Я помогаю им, поддерживаю и болею за них. Но абсолютно всем участница «Миссис бизнес Татарстан» мне хочется сказать: «Вы уже достойны короны!». Всем желаю победы и незабываемых эмоций. До встречи на коронации!