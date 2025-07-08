Утром 28 июня на улицах Нижнекамска было немноголюдно. Пасмурная погода тут ни при чем, небольшой город, главной туристической

достопримечательностью которого являются «Нижнекамские термы», принимал финал Чемпионата России по коллективному парению-2025.

Дорога в финал

В отборочных этапах российских соревнований приняли участие 127 пармастеров из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Оби, Томска, Барвихи, Зеленограда, Самары, Казани, Набережных Челнов, Новокуйбышевска, Сургута, Пыть-Яха, Уральска, Тольятти, Калуги, Брянска, Балаклавы и Тулы. Участвовали в отборочных этапах и зарубежные пармастера из Белоруссии, Казахстана и США (Пенсакола, Флорида).

За время проведения чемпионата участники провели 148 выступлений и показали больше 127 мастер-классов по коллективному парению, их выступления оценивали 3162 народных судьи. В общей сложности все этапы Чемпионата посетили 14400 гостей.

263 судьи давали свои оценки финальным выступлениям пармастеров, состоявшимся в «Нижнекамских термах» 28 июня.

Нижнекамск принимает лучших

Рассмотрев несколько вариантов для проведения Чемпионата России по коллективному парению – организаторы единогласно проголосовали за «Нижнекамские термы». Термальный комплекс, построенный и эксплуатируемый под руководством Юрия Бычкова, более других соответствовал высоким требованиям по площадям, вместимости, широчайшему ассортименту бань, саун и хаммамов. Термальных комплексов такого уровня, как «Нижнекамские термы», в России не много, что и определило выбор организаторов.

Начиная с 2022 года в комплексе ежегодно проводились открытые первенства Татарстана по коллективному парению, но настолько масштабное и массовое мероприятие, как финал Чемпионата России, проводилось в «Нижнекамских термах» впервые. В финальном турнире в Нижнекамске свое мастерство показали 15 пармастеров из Москвы, Казани, Набережных Челнов, Самары, Нижнекамска, Томска и Зеленограда.

«Нижнекамские термы» - один из трех-четырех термальных комплексов страны, способных проводить такие соревнования действительно масштабно и массово. Все участники высоко оценивают подготовку этого мероприятия, судьи, которых только сегодня больше 500 человек, гости, зрители - все довольны», - сказал основатель «Городских терм Юрий Бычков.

По-настоящему народный

Принцип открытости делает Чемпионат России по коллективному парению по-настоящему народным - каким и задумывал его автор этой идеи Юрий Бычков. Соответствует этому принципу и механизм определения чемпиона: народные судьи голосуют водой, сколько ее будет налито в стакан, а затем и в ведро, настолько судье понравилось выступление пармастера. Победитель определяется взвешиванием: кому судьи налили больше воды - тот и выиграл.

Пармастера, победившие на отборочных этапах, получают право выступить в финальном турнире, который и определяет трех лучших - чемпиона, вице-чемпиона и бронзового призера. Кроме титула чемпиона страны победитель финала 2025 года получал денежный приз в размере 1 млн рублей, награда серебряного призера первенства составляла 350 тыс. рублей, денежный приз пармастера, занявшего третье место - 150 тыс. рублей. Оценивались и мастер-классы, показанные участниками финала, приз за лучший - поездка на двух персон в Турцию с проживанием в 5-звездочном отеле.

Праздник воды и пара

Финальные соревнования, определяющие трех суперфиналистов чемпионата, проходили сразу в нескольких парных. Каждое выступление оценивал главный судья Сергей Будяк и 55 народных судей, которые и давали свои оценки - как качеству пара и умению мастеров с ним работать, так и выступлениям - ярким и запоминающимся шоу.

«Я впервые участвую в финальных соревнованиях, и честно признаюсь, хотел бы клонироваться чтобы успеть посмотреть все выступления участников, их уникальные программы, - говорит мастер пара Иван Трифонов (Самара), известный как дядя Ваня. - Эти выступления - уникальные программы, и порой трудно представить, что такое возможно сделать в бане - это настоящие спектакли, очень крутые по исполнению. Я подготовил две программы: на отборочном этапе это будет спектакль со своей сюжетной линией и стихами Роберта Рождественского, а если удастся выйти в суперфинал, удивлю невозможным - полетом в космос и кинотеатром в парной».

«В ноябре участвовал в чемпионате Татарстана по коллективному парению, стал бронзовым призером, попал в финал. Соперники очень и очень сильные, их выступления - хорошо продуманные и качественно исполненные, соревноваться с пармастерами высочайшего уровня одно удовольствие», - рассказал представляющий Казань Александр Усанов.

Артем Михайлов, поразивший зрителей финала образом Бабы Яги, шел к финалу тернистым путем, участвуя в первенствах Москвы, Самары и Брянской области:

«Горжусь собой и коллегами, мы вместе двигаем банную индустрию, удивляем гостей - это лишь малая часть того, что мы можем. Ни сказками, ни историями в парной себя не ограничиваем, полет фантазии космический, мы готовы черпать вдохновение во всем и удивлять гостей. Мне очень нравится высокая конкуренция в финале, своим выступлением я доволен, хотя пределов совершенству нет. Буду рад победе любого члена большой команды пармастеров, вложивших столько времени и сил в подготовку своих выступлений».

«Финал чемпионата проходит в гостеприимных «Нижнекамских термах», и чувствуется, что париться здесь действительно любят. Получил очень хорошие отзывы о своем выступлении, считаю, выступил неплохо, буду ждать результатов и надеяться на участие в суперфинале, приехал только за победой. И вне зависимости от результата сегодняшнего выступления буду готовиться к выступлениям в следующем году. Чтобы побеждать, нельзя стоять на месте, нужно двигаться только вперед!» - сказал финалист открытого первенства Сибири Алексей Козлов.

Из Нижнекамска - в Турцию!

В полном восторге остались и многочисленные судьи и гости финала российского первенства по коллективному парению-2025.

«Я хорошо знаю, какой это труд - организовать такое мероприятие, собрать участников и зрителей, сделать все вкусно и красиво. Организация шикарная, спасибо сплоченной команде организаторов за этот праздник!» , - сказала Светлана из Набережных Челнов.

Влад из Казани вместе с женой посещают уже четвертый подобный турнир, были в Суздале, в Нижнекамске на чемпионате Татарстана. И, разумеется, не могли пропустить финал Чемпионата России - главное событие сезона этого года:

«Прекрасное место, отличные бани, хороший пар, зрелищные выступления мастеров - все очень нравится! Разумеется, у нас есть любимчики, но судим объективно, и сейчас наш фаворит - пармастер, на выступлении которого мы были впервые. Достойнейший уровень проведения, отличная локация, здесь есть, где отдохнуть, вкусно поесть, насладиться банным искусством».

В конце замечательного дня финала Чемпионата России по коллективному парению среди народных судей первенства разыгрывались две путевки на двоих в 5-звездочный отель в Турции. Одними из выигравших оказались Влад и его супруга, с чем их от души поздравили организаторы, участники и гости первенства.

Имя чемпиона

После того, как завершились все выступления пармастеров, главный судья соревнований Сергей Будяк объявил имена победителей: Чемпионом России по коллективному парению 2025 года стал Марсель Ибраев (Казань), он получил денежный приз в размере 1 млн рублей. Серебро - у Ольги Пупковой (Набережные Челны), денежный приз в размере 350 тыс. рублей. Бронза российского первенства пармастеров у Сергея Потапова (Казань), денежный приз в размере 150 тыс. рублей. Поездкой на двоих в 5-звездочный отель в Турции за лучший мастер-класс награжден Артем Михайлов (Казань).

«Завершился первый полномасштабный, самый массовый и зрелищный Чемпионат России по коллективному парению.

Главный его результат – все зрители, несмотря на то, что погода в этот день была не очень хорошей и периодически лил дождь, были просто в восторге.

В последнее время, когда проходит где бы то ни было большое количество соревнований, мы наблюдаем небольшое количество зрителей. И те эмоции, ту радость и счастье, которые получили участники финала – а зрителей в этот день пришло в «Нижнекамские термы» 2600 человек – ни с чем не сравнимы. С ними может конкурировать только футбольный матч профессиональных клубов.

Еще более важный факт – все выступления пармастеров судили обычные люди – 3162 народных судьи дали свои оценки выступлениям участников.

Несмотря на то, что чемпионаты по коллективному парению – это новый вид соревнований, то, как он набирает обороты, говорит о его серьезном будущем. Количество термальных комплексов в России растет в геометрической прогрессии, и это значит, что соревнований по коллективному парению с каждым годом будет проводиться все больше и больше.

Приглашаем участников – пармастеров, судей, зрителей спонсоров на наши соревнования! Будем рады всем!» - заявил, подводя итоги соревнований, автор идеи проведения Чемпионата России по коллективному парению основатель «Городских терм» Юрий Бычков.