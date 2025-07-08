Банный Оскар-2025: рассказываем, кто стал звездой Чемпионата России по банному искусству
Утром 28 июня на улицах Нижнекамска было немноголюдно. Пасмурная погода тут ни при чем, небольшой город, главной туристической
достопримечательностью которого являются «Нижнекамские термы», принимал финал Чемпионата России по коллективному парению-2025.
Дорога в финал
В отборочных этапах российских соревнований приняли участие 127 пармастеров из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Оби, Томска, Барвихи, Зеленограда, Самары, Казани, Набережных Челнов, Новокуйбышевска, Сургута, Пыть-Яха, Уральска, Тольятти, Калуги, Брянска, Балаклавы и Тулы. Участвовали в отборочных этапах и зарубежные пармастера из Белоруссии, Казахстана и США (Пенсакола, Флорида).
За время проведения чемпионата участники провели 148 выступлений и показали больше 127 мастер-классов по коллективному парению, их выступления оценивали 3162 народных судьи. В общей сложности все этапы Чемпионата посетили 14400 гостей.
263 судьи давали свои оценки финальным выступлениям пармастеров, состоявшимся в «Нижнекамских термах» 28 июня.
Нижнекамск принимает лучших
Рассмотрев несколько вариантов для проведения Чемпионата России по коллективному парению – организаторы единогласно проголосовали за «Нижнекамские термы». Термальный комплекс, построенный и эксплуатируемый под руководством Юрия Бычкова, более других соответствовал высоким требованиям по площадям, вместимости, широчайшему ассортименту бань, саун и хаммамов. Термальных комплексов такого уровня, как «Нижнекамские термы», в России не много, что и определило выбор организаторов.
Начиная с 2022 года в комплексе ежегодно проводились открытые первенства Татарстана по коллективному парению, но настолько масштабное и массовое мероприятие, как финал Чемпионата России, проводилось в «Нижнекамских термах» впервые. В финальном турнире в Нижнекамске свое мастерство показали 15 пармастеров из Москвы, Казани, Набережных Челнов, Самары, Нижнекамска, Томска и Зеленограда.
«Нижнекамские термы» - один из трех-четырех термальных комплексов страны, способных проводить такие соревнования действительно масштабно и массово. Все участники высоко оценивают подготовку этого мероприятия, судьи, которых только сегодня больше 500 человек, гости, зрители - все довольны», - сказал основатель «Городских терм Юрий Бычков.
По-настоящему народный
Принцип открытости делает Чемпионат России по коллективному парению по-настоящему народным - каким и задумывал его автор этой идеи Юрий Бычков. Соответствует этому принципу и механизм определения чемпиона: народные судьи голосуют водой, сколько ее будет налито в стакан, а затем и в ведро, настолько судье понравилось выступление пармастера. Победитель определяется взвешиванием: кому судьи налили больше воды - тот и выиграл.
Пармастера, победившие на отборочных этапах, получают право выступить в финальном турнире, который и определяет трех лучших - чемпиона, вице-чемпиона и бронзового призера. Кроме титула чемпиона страны победитель финала 2025 года получал денежный приз в размере 1 млн рублей, награда серебряного призера первенства составляла 350 тыс. рублей, денежный приз пармастера, занявшего третье место - 150 тыс. рублей. Оценивались и мастер-классы, показанные участниками финала, приз за лучший - поездка на двух персон в Турцию с проживанием в 5-звездочном отеле.
Праздник воды и пара
Финальные соревнования, определяющие трех суперфиналистов чемпионата, проходили сразу в нескольких парных. Каждое выступление оценивал главный судья Сергей Будяк и 55 народных судей, которые и давали свои оценки - как качеству пара и умению мастеров с ним работать, так и выступлениям - ярким и запоминающимся шоу.
«Я впервые участвую в финальных соревнованиях, и честно признаюсь, хотел бы клонироваться чтобы успеть посмотреть все выступления участников, их уникальные программы, - говорит мастер пара Иван Трифонов (Самара), известный как дядя Ваня. - Эти выступления - уникальные программы, и порой трудно представить, что такое возможно сделать в бане - это настоящие спектакли, очень крутые по исполнению. Я подготовил две программы: на отборочном этапе это будет спектакль со своей сюжетной линией и стихами Роберта Рождественского, а если удастся выйти в суперфинал, удивлю невозможным - полетом в космос и кинотеатром в парной».
«В ноябре участвовал в чемпионате Татарстана по коллективному парению, стал бронзовым призером, попал в финал. Соперники очень и очень сильные, их выступления - хорошо продуманные и качественно исполненные, соревноваться с пармастерами высочайшего уровня одно удовольствие», - рассказал представляющий Казань Александр Усанов.
Артем Михайлов, поразивший зрителей финала образом Бабы Яги, шел к финалу тернистым путем, участвуя в первенствах Москвы, Самары и Брянской области:
«Горжусь собой и коллегами, мы вместе двигаем банную индустрию, удивляем гостей - это лишь малая часть того, что мы можем. Ни сказками, ни историями в парной себя не ограничиваем, полет фантазии космический, мы готовы черпать вдохновение во всем и удивлять гостей. Мне очень нравится высокая конкуренция в финале, своим выступлением я доволен, хотя пределов совершенству нет. Буду рад победе любого члена большой команды пармастеров, вложивших столько времени и сил в подготовку своих выступлений».
«Финал чемпионата проходит в гостеприимных «Нижнекамских термах», и чувствуется, что париться здесь действительно любят. Получил очень хорошие отзывы о своем выступлении, считаю, выступил неплохо, буду ждать результатов и надеяться на участие в суперфинале, приехал только за победой. И вне зависимости от результата сегодняшнего выступления буду готовиться к выступлениям в следующем году. Чтобы побеждать, нельзя стоять на месте, нужно двигаться только вперед!» - сказал финалист открытого первенства Сибири Алексей Козлов.
Из Нижнекамска - в Турцию!
В полном восторге остались и многочисленные судьи и гости финала российского первенства по коллективному парению-2025.
«Я хорошо знаю, какой это труд - организовать такое мероприятие, собрать участников и зрителей, сделать все вкусно и красиво. Организация шикарная, спасибо сплоченной команде организаторов за этот праздник!» , - сказала Светлана из Набережных Челнов.
Влад из Казани вместе с женой посещают уже четвертый подобный турнир, были в Суздале, в Нижнекамске на чемпионате Татарстана. И, разумеется, не могли пропустить финал Чемпионата России - главное событие сезона этого года:
«Прекрасное место, отличные бани, хороший пар, зрелищные выступления мастеров - все очень нравится! Разумеется, у нас есть любимчики, но судим объективно, и сейчас наш фаворит - пармастер, на выступлении которого мы были впервые. Достойнейший уровень проведения, отличная локация, здесь есть, где отдохнуть, вкусно поесть, насладиться банным искусством».
В конце замечательного дня финала Чемпионата России по коллективному парению среди народных судей первенства разыгрывались две путевки на двоих в 5-звездочный отель в Турции. Одними из выигравших оказались Влад и его супруга, с чем их от души поздравили организаторы, участники и гости первенства.
Имя чемпиона
После того, как завершились все выступления пармастеров, главный судья соревнований Сергей Будяк объявил имена победителей: Чемпионом России по коллективному парению 2025 года стал Марсель Ибраев (Казань), он получил денежный приз в размере 1 млн рублей. Серебро - у Ольги Пупковой (Набережные Челны), денежный приз в размере 350 тыс. рублей. Бронза российского первенства пармастеров у Сергея Потапова (Казань), денежный приз в размере 150 тыс. рублей. Поездкой на двоих в 5-звездочный отель в Турции за лучший мастер-класс награжден Артем Михайлов (Казань).
«Завершился первый полномасштабный, самый массовый и зрелищный Чемпионат России по коллективному парению.
Главный его результат – все зрители, несмотря на то, что погода в этот день была не очень хорошей и периодически лил дождь, были просто в восторге.
В последнее время, когда проходит где бы то ни было большое количество соревнований, мы наблюдаем небольшое количество зрителей. И те эмоции, ту радость и счастье, которые получили участники финала – а зрителей в этот день пришло в «Нижнекамские термы» 2600 человек – ни с чем не сравнимы. С ними может конкурировать только футбольный матч профессиональных клубов.
Еще более важный факт – все выступления пармастеров судили обычные люди – 3162 народных судьи дали свои оценки выступлениям участников.
Несмотря на то, что чемпионаты по коллективному парению – это новый вид соревнований, то, как он набирает обороты, говорит о его серьезном будущем. Количество термальных комплексов в России растет в геометрической прогрессии, и это значит, что соревнований по коллективному парению с каждым годом будет проводиться все больше и больше.
Приглашаем участников – пармастеров, судей, зрителей спонсоров на наши соревнования! Будем рады всем!» - заявил, подводя итоги соревнований, автор идеи проведения Чемпионата России по коллективному парению основатель «Городских терм» Юрий Бычков.