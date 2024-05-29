Ак Барс Дом вдохновил атмосферой новых жилых комплексов

О том, почему застройщик выбрал для новых проектов философию «здоровое строительство», сколько квартир первой очереди уже распродано, и почему теперь все говорят о проектах компании — в нашем материале.

Место, где все свои. Именно так прошла встреча Ак Барс Дом с коллегами и партнерами, в которой компания рассказала о новых территориях масштабной застройки – жилом комплексе «Новый свет» и квартале саде «Дома у сада».

Яркий съемочный павильон с тематическими фотозонами, вспышки камер, акапельная музыка и энергичный фристал. Все для того, чтобы гости смогли лично ощутить атмосферу будущих пространств и узнать подробности строительства от руководства компании.

«В этот раз нам захотелось с помощью авторских декораций погрузить гостей праздника в атмосферу и гармонию наших новых строящихся проектов. Это новый для Казани формат знакомства с жилыми комплексами», — отмечает исполнительный директор «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова.

Желающих посмотреть на то, как один из крупнейших застройщиков республики видит свои проекты, оказалось немало: зал был заполнен под завязку, а среди гостей были не только профессиональные специалисты в сфере недвижимости, но и историки, блогеры, представители СМИ.

В новых проектах застройщик сконцентрировался на принципах «здорового строительства» и отдыхе в семейном парке с барбекю

— Представьте себе: лето, вы едете на велосипеде или отвозите ребенка с утра в садик, возвращаетесь, покупаете свежую выпечку, чашечку кофе, уютно размещаетесь в зоне отдыха в парке или в приватном дворе своей урбан-виллы. Вы наслаждаетесь тишиной загородной жизни, при этом имея все преимущества городской инфраструктуры. Именно это стало переосмыслением городской жизни от «Ак Барс Дом», — пояснила Айгуль Латыпова.

В Лаишевском районе у застройщика запланировано строительство двух масштабных проектов.

— В первую очередь, строительство впечатляет размахом. Под развитие территории запланированы более 230 га, и это соразмерно небольшому городу в Российской Федерации, — говорит руководитель проектов «Ак Барс Дом» Евгений Дорофеев. — Уже сейчас неоспорима перспективность развития Лаишевского района, где расположены наши проекты “Дома у сада” и “Новый свет”.

Территорию строящегося комплекса «Новый свет», а это 179 га застройки, разделили на четыре микрорайона. Сейчас идет строительство урбан-вилл первой очереди, которую планируют сдать в конце этого года.

— При проектировании жилого комплекса мы руководствовались несколькими важными принципами современного строительства. Были продуманы и проложены дороги, при поддержке властей подведены основные инженерные сети. Реализация всех очередей проекта “Новый свет” займет около 6 лет, при этом первые дома будут сданы уже в этом году. Квартал сад “Дома у сада” планируется сдать раньше, в 2028 году, — дополнил Евгений Дорофеев.

Новая философия в Новом свете

«Новый свет» — это малоэтажный жилой комплекс, состоящий из урбан-вилл. Над концепцией компания работала совместно с московским архитектурным бюро UNK project. В основу проекта лег мировой опыт, принцип «здорового строительства» и сомасштабности человеку, который подразумевает создание пространства, в котором человеку гармонично и комфортно жить.

— Когда задумывался этот проект, мы решили уйти от стандартной городской застройки с высокими домами и реализовать формат урбан-вилл, состоящий из домов невысокой этажности (не более 4 этажей) и с приватной зеленой дворовой территорией, которая позволяет ощутить эффект загородной жизни, когда людей не так много, и все друг друга знают, — раскрыла концепцию Айгуль Латыпова. — Продуманное благоустройство, семейный парк и управляющая компания, готовая решить все вопросы жителей в режиме 24 на 7. Все это создает это идеальное место для молодых семей и людей „серебряного“ возраста».Тенденция Urban Health или Healthy building («здоровое строительство») выбрана не случайно. Она призвана обеспечить благополучие во всех аспектах жизни человека за счет грамотного проектирования и управления территорией, дополняет Латыпова.

— Нашим проектом подразумевается не только ответственное и бережное отношение к используемым материалам и источникам энергии, но и к среде, в которой будут жить люди. Поэтому внутренняя и сопутствующая инфраструктура настолько разнообразна, что у жителей нет необходимости выезжать за пределы жилого комплекса.

В философии проекта не обошли и ключевые семейные ценности, начиная от безопасности территории и проектирования мест отдыха с детскими площадками и парками, и заканчивая продуманными планировками квартир, где за одним столом будет удобно собираться нескольким поколениям родных людей. На территории предусмотрены пешеходные зоны, закрытые дворы, видеонаблюдение, пункты охраны.

— Душой Нового света станет большой семейный парк на 1,2 га с арт-объектами и световыми инсталляциями вдоль аллеи. Мы делаем так, чтобы жителям наших комплексов не нужно было садиться в машину для прогулки в парке или поездки на барбекю: все это они могут сделать рядом с домом, — говорит начальник отдела развития продукта «Ак Барс Дом» Инна Тарасова.

Как и в квартале «Дома у сада», в Новом свете будет посажен свой цветущий сад. Основные точки притяжения жилого комплекса соединены бульваром и велосипедными дорожками, которые разделены между собой зеленым буфером, чтобы потоки не мешали друг другу.

Гордостью проекта, по словам Тарасовой, являются большие дворы, террасы и патио. Учитывая простор дворов и невысокую этажность, архитекторы сохранили принцип сомасштабности среды для человека.

— Все балконы будут с витражным остеклением, нет никаких глухих конструкций. На первых этажах будут патио: все для того, чтобы человек мог созерцать красоту, не выходя из дома. Вообще, когда мы работаем над дворами, ставим две задачи — красота и функциональность, — поясняет спикер.

На территории первой очереди «Нового света» запланированы 2 детских сада, а ребят постарше до открытия новой школы будут возить на специальном автобусе в школы квартала «Дома у сада», пояснила исполнительный директор «Ак Барс Дом». Всего на территории комплекса «Новый свет» будет построено 10 детских садов и три школы.

Загородная романтика квартала сада

Квартал сад «Дома у сада», первую очередь которого уже ввели в эксплуатацию, будет интересен тем, кто привык к городскому комфорту и ценит жизнь на лоне природы. Философия проекта отражена в самом названии: вокруг домов создаются не просто общественные пространства, а сады, в которые жители попадают, выходя из дома. Здесь можно отдыхать, прогуливаться или любоваться деревьями и ландшафтом из окон.

Традиционно при разработке новых проектов особое внимание уделяется инфраструктуре для будущих жителей. Исключением не стал и квартал сад “Дома у сада”, здесь работают магазины формата у дома, кафе, учреждения сервисных услуг, а также медицинские и фитнес-центры. Согласно стандартам «Ак Барс Дом», на территории уже открыт детский сад и школа, ведется строительство второй большой школы на 1,5 тысячи мест. Близость к основным автомобильным артериям города и железнодорожной ветке позволяет удобно и быстро добираться до нужной точки.

— Здесь мы пошли по пути знаменитых мировых садов: регулярный сад, сад-кантри, восточные сады. Кроме того, для жителей во дворах будет расположен специальный информационный стенд , где можно по QR-коду подключиться к программе и послушать, по какому принципу сформирован двор, узнать интересные факты про тот или иной вид сада, — говорит Тарасова. — Наши жилые комплексы в Лаишевском направлении обладают своей загородной романтикой и изюминкой. Это то, чего не получить в городе, либо получить за очень большие деньги.

— Мы понимаем, что интерес к этому проекту будет только расти с каждым годом, — замечает Айгуль Латыпова. — Несмотря на то, что старт продаж в Новом свете был объявлен только в этом году, проект уже пользуется интересом — четверть квартир в первой очереди уже нашли своих покупателей.