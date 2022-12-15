В Татарстане в лобовом ДТП один водитель погиб, а другой с травмами попал в больницу
Фото: очевидцы
В Татарстане в лобовом ДТП в Лаишевском районе республики один водитель погиб, второй попал в больницу.
В ГИБДД РТ сообщили, что обстоятельства трагедии устанавливаются.
По словам очевидцев аварии, водитель "Лады" вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой KIA. Оба автомобиля от мощного удара отбросило на обочину.
На месте от тяжелых травм скончался водитель отечественного автомобиля. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель иномарки госпитализирован.