В Татарстане в лобовом ДТП один водитель погиб, а другой с травмами попал в больницу

В Татарстане в лобовом ДТП в Лаишевском районе республики один водитель погиб, второй попал в больницу.

В ГИБДД РТ сообщили, что обстоятельства трагедии устанавливаются.

По словам очевидцев аварии, водитель "Лады" вылетел на встречку, где столкнулся с иномаркой KIA. Оба автомобиля от мощного удара отбросило на обочину.

На месте от тяжелых травм скончался водитель отечественного автомобиля. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель иномарки госпитализирован.