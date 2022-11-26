В Татарстане найден мертвым мужчина, пропавший 22 года назад

В Набережных Челнах на территории ГСК в 54-м комплексе был обнаружен мертвый мужчина. Спецслужбам понадобился месяц, чтобы установить его личность.

Благодаря содействию специалистов Судебно-экспертного центра в Казани, где были проведены все необходимые экспертизы, выяснилось, что мужчина был 1955 года рождения и находился в розыске с 2000 года, как гражданин, утративший связи с родными из Калмыкии, сообщает издание "Челнинские известия".