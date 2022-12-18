На 33-м километре трассы Альметьевск – Набережные Челны в Заинском районе столкнулись три машины. Авария произошла накануне вечером, передает ИА «Татар-информ».

По предварительным данным, водитель Chevrolet во время обгона не справился с управлением и вылетел на "встречку". Там он врезался в Mitsubishi и Kia.

По словам очевидцев, в результате случившегося пострадали 6 человек, один из них отказался от госпитализации. Остальных отвезли в ближайшую больницу.