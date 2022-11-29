Убийственная лента: в Татарстане рабочего на производстве затянуло в ленту-транспортер

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на производственной площадке предприятия в деревне Илебер в Сабинском районе РТ. Об этом сообщает республиканский Следком.

По версии следствия, потерпевший работал оператором на ленте по производству льноволокна. Мужчина поднялся по лестнице к устройству и по неустановленной пока причине оказался затынутым в пространство между роликом и лентой транспортера.

В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Дело возбудили по статье о нарушении требований охраны труда.