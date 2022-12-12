Происшествия
· Илья Стребков

Резко вышел из себя: Кикбоксер жестоко избил девушку-бармена и открыл стрельбу в стриптиз-клубе

Резко вышел из себя: Кикбоксер жестоко избил девушку-бармена и открыл стрельбу в стриптиз-клубе

Фото: РЕН ТВ

Кикбоксер Игорь Мамонтов, которого СМИ называют "чемпионом мира", утром 11 декабря стрелял в девушку-бармена в стриптиз-клубе на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а затем избил ее в помещении для работников заведения, сообщил источник РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ

Все произошло около 7.00. 30-летний Мамонтов начал кричать на все заведение, что является чемпионом мира, при этом в Сети об этом ничего не говорится. Очевидцы рассказали, что кикбоксеру что-то не понравилось в поведении девушки-бармена, которая сидела за стойкой вместе с администратором. Мужчина бросил в администратора бутылку с санитайзером, но девушка увернулась.

После этого Мамонтов достал травматический пистолет и как минимум дважды выстрелил в сторону барменши, однако пистолет дал осечку.

Фото: РЕН ТВ

Это вконец вывело кикбоксера из себя и он напал на девушку-бармена, которая спряталась за стойкой. Мамонтов повалил сотрудницу заведения на пол в помещении для работников и жестоко избил ее. Девушка получила повреждения лица и множественные гематомы. Ей понадобилась помощь врачей.

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