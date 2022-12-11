Происшествия
· Илья Стребков

«Ребёнок вроде жив, но весь в крови»: 4-летний мальчик пострадал в жуткой аварии с участием снегоуборочной машины

«Ребёнок вроде жив, но весь в крови»: 4-летний мальчик пострадал в жуткой аварии с участием снегоуборочной машины

Фото: Fontanka.ru

В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. На Смольной набрежной водитель Toyota Sienna столкнулся со снегоуборочной машиной. За рулем иномарки находился 54-летний водитель, который вёз 4-летнего пассажира на заднем сиденье в специальном устройстве, сообщает Фонтанка.

Видео последствий аварии попали на видеозапись. Автор видео рассказала "Фонтанке", что, оказавшись на Смольной набережной, 12, вызывала экстренные службы. На видеозаписи слышен закадровый голос.

«Ребёнка сейчас пытаются вытащить из машины. <...> Ребёнок вроде жив, но весь в крови», — говорит мужчина на видео.

По последним данным ребенка госпитализировали в спешном порядке с тяжелыми травмами.

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