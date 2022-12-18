Происшествия
· Регина Шигабетдинова

Остался под снегом: Снегоуборщик засыпал 11-летнего мальчика во время уборки двора

Остался под снегом: Снегоуборщик засыпал 11-летнего мальчика во время уборки двора

Фото: veved.ru

На Камчатке 11-летнего мальчика завалило снегом. Виновником стал невнимательный водитель спецтехники, проводивший расчистку во дворе дома. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

Инцидент произошел на улице Нахимова. Ребенка удалось спасти благодаря очевидцам, которые подали автомобилисту сигнал и оказали школьнику помощь.

Медики диагностировали у пострадавшего ушибы мягких тканей. Юному пациенту назначили амбулаторное лечение. Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения техники безопасности при уборке снега.

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