Житель Перми в течение полутора лет насиловал маленькую дочь своей сожительницы. Девочка жила в ужасе с августа 2019 года до конца февраля 2021 года, сообщает СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, мужчина жил вместе с ними и систематически совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Злоумышленник насиловал девочку, когда они оставались дома вдвоём. На тот момент девочке было меньше 14 лет.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.