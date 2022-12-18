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Дорогое удовольствие: Татарстанец лишился более 100 тысяч рублей, пытаясь снять проститутку

Дорогое удовольствие: Татарстанец лишился более 100 тысяч рублей, пытаясь снять проститутку

Фото: tatarstan24.tv

В Набережных Челнах местный житель обратился в полицию: он стал жертвой мошенничества.

По словам молодого рабочего, в свой выходной решил вызвать домой девушку, чтобы она оказала ему интим-услуги. Парень нашел нужный телефон, позвонил, а потом частями перевел деньги на указанные счета. По информации "Челнинских известий", всего он потратил 105 тысяч рублей.

Однако молодой человек девушки так и не дождался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что телефонные номера заведения были зарегистрированы в Саратовской области.

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