Важное в РТ
· Служба новостей

«Звёздный матч» по фиджитал-баскетболу провели на «Играх Будущего»

Подписаться в Telegram

Мероприятие стало ярким событием на международном мультиспортивном фиджитал-турнире «Игры Будущего». Фиджитал-баскетбол — совмещение интерактивного баскетбола в формате 2х2 и баскетбола на паркете в формате 3х3. Игроки сначала соревнуются в видеоигре, а затем переходят на реальную площадку. Очки, заработанные командами по итогам обеих частей матча, суммируются.

В «Звёздном матче» приняли участие экс-игроки сборной России по баскетболу Сергей Панов, Сергей Моня и Тимофей Мозгов, а также Сергей Кущенко — ведущий спортивный менеджер и функционер страны.

Более 700 зрителей присутствовали в зале, в том числе воспитанники детских и юношеских спортивных школ Казани. В открытии «Звёздного матча» приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр спорта РФ Олег Матыцин, а также вице-президент Сбербанка, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин.

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Неоднократно замечал, какое удовольствие получают спортсмены от технических новинок, которые, с одной стороны, помогают сделать трансляцию реальной игры похожей на виртуальную, с другой — в создаваемые нашими российскими разработчиками симуляторы добавляют фишки из реальных игр. Присутствующие сегодня звёзды баскетбола своей харизмой и известностью будут продвигать новый инновационный формат — фиджитал. Он был придуман здесь, в России. Фиджитал позволяет отработать тактику и стратегический подход, а потом показать физические результаты на реальной арене. На ″Играх Будущего″ уже стартовали первые соревнования группового этапа по фиджитал-баскетболу со Сбером. В них участвуют представители 17 стран, все команды настроены на победу. Это действительно спорт будущего. Добро пожаловать в мир фиджитал! Желаю всем спортсменам удачи и отличной игры!»

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации:

«Сегодня на площадке ″Игр Будущего″ будут зажигаться звёзды молодых талантливых ребят. Баскетбол — абсолютный лидер по традициям и свершениям, по вниманию болельщиков. Российские баскетбольные команды, игроки наших сборных продолжают славные традиции своих предшественников и приумножают их многочисленные достижения и спортивные успехи. Количество поклонников баскетбола по всей России неуклонно возрастает. В немалой степени этому способствует его динамичное развитие в новых форматах. Радостно, что наши чемпионы и лидеры регионов примут участие в ″Звёздном матче″ Сбера. Занимайтесь спортом и дарите радость болельщикам красивой игрой!»

После представления состава команд начался диджитал-этап соревнований. Две команды по два участника заняли позиции в зоне игровых приставок, где в баскетбольном симуляторе играли до победных 19 очков. Затем матч переместился на LED-паркет, где команды в формате 3х3 играли 15 минут. В перерыве между виртуальным и физическим матчами проходило баскетбольное слэм-данк шоу и выступали чирлидинговые команды. Сама игра транслировалась на большие экраны арены.

Победу одержала команда, в составе которой играли Тимофей Мозгов, Сергей Кущенко, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, старший вице-президент-руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрий Малых и другие участники. Завершился спортивный праздник автограф-сессией.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы рады поддержать инновационные ″Игры Будущего″ и одну из самых ярких дисциплин этих соревнований — фиджитал-баскетбол. Мы уже видим, сколько людей собрал турнир: интерес к нему колоссальный, ведь такого раньше не делал никто в мире, никто раньше не пытался объединить спорт и киберспорт на одних соревнованиях. Именно здесь и сейчас, в Казани, рождается будущее спорта. И это знаковое событие не только для нашей страны, но и для всей планеты. Я убеждён, что новые технологии сделают спорт более зрелищным и привлекут в него ещё больше молодёжи — как участников, так и болельщиков. Появятся новые дисциплины, коллаборации, цели и возможности для всех. А самое главное — нас будут ждать новые победы!»

«Звёздный матч» Сбера — одно из мероприятий международного мультиспортивного фиджитал-турнира «Игры Будущего»(18+), в котором участвует свыше 2 тыс. человек более чем из 100 стран мира. Турнир сочетает в себе физические соревнования и виртуальные спортивные симуляторы. В цифровой части турнира используются последние достижения в области киберспорта, искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Интересное в Казани

день назад

Профессиональная чистка: ключ к здоровью зубов и организма

как заводятся клопы постельные в квартире

Новости Казани

8 часов назад

Роднина: Путин поддержал Валиеву, мы своих не сдаем

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я всегда знал, что стану хирургом»: Динар Завдатович Рахматуллин поделился историей успеха

ремонт стиральных машин бош в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане снова сильные морозы до -29 градусов

Новости Татарстана

день назад

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

ОАК может возглавить уроженец Казани, который умеет управлять Ту-214

Новости Татарстана

день назад

Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана

Новости Татарстана

6 часов назад

Александр Лукашенко вызвал бурную реакцию в зале на открытии «Игр будущего»
Лонгриды
2 дня назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

14 минут назад

В Казани снова зафиксированы 10-бальные пробки

Интересное в Казани

день назад

Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии

Новости Татарстана

29 минут назад

Путин: полет на Ту-160М оставил хорошие впечатления

Новости Татарстана

час назад

Стало известно, какие ЖК появятся в Казани в 2024 году
«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить
Лонгриды
8 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Казани

час назад

В Казани встали трамваи из-за схода вагона с путей

Новости Татарстана

2 часа назад

Илья Ковальчук пропустит Матч звёзд по фиджитал-хоккею

Новости Татарстана

2 часа назад

Путин поздравил Казанское высшее танковое училище со 105-летием
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
9 дней назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега