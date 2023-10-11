Зумеры в Казани больше и чаще откладывают на пенсию

В Казани зумеры за восемь месяцев 2023 года на половину увеличили сумму ежемесячного пополнения пенсионных копилок, хотя и продолжают много тратить на рестораны. Это выяснили СберНПФ и аналитики сервисов по управлению личными финансамиСбера (PFM, Personal Financial Management). В топе расходов у большинстваостаются покупки в супермаркетах, а копят вдолгую чаще иксы.

Для россиян всех поколений самой популярной категорией трат остаются покупки в супермаркетах, показаластатистика сервиса «Анализ финансов» в СберБанк Онлайн. В топ-3 расходов зумеров также вошликафе/рестораны и онлайн-шопинг. У представителей старших поколений ― миллениалов, иксов и бумеров ― в топе оплата ЖКХ, связи и интернета, а также расходы, связанные с обслуживанием автомобиля.

Представители поколения X из Казани чаще других готовы откладывать вдолгую, например, на пенсию. За январь — август 2023 года они оформили 43% индивидуальных пенсионных планов в СберНПФ. 39% договоров пришлось на миллениалов, 14% — на бумеров.

В январе — августе 2023 годаказанские зумеры ежемесячно направляли в свои пенсионные копилки по 2,2 тыс. рублей. Это на 54% выше аналогичного показателя за прошлый год. Миллениалы в среднем выделяют на эту цель 2,9 тыс. рублей в месяц (+51% год к году), иксы — 5,4 тыс. (+93%). Откладывать на жизнь после завершения карьеры в 2023 году зумеры обычно начинают за 37 лет до пенсии, миллениалы — за 24 года, иксы — за 12 лет.