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Зумеры в Казани больше и чаще откладывают на пенсию

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В Казани зумеры за восемь месяцев 2023 года на половину увеличили сумму ежемесячного пополнения пенсионных копилок, хотя и продолжают много тратить на рестораны. Это выяснили СберНПФ и аналитики сервисов по управлению личными финансамиСбера (PFM, Personal Financial Management). В топе расходов у большинстваостаются покупки в супермаркетах, а копят вдолгую чаще иксы.

Для россиян всех поколений самой популярной категорией трат остаются покупки в супермаркетах, показаластатистика сервиса «Анализ финансов» в СберБанк Онлайн. В топ-3 расходов зумеров также вошликафе/рестораны и онлайн-шопинг. У представителей старших поколений ― миллениалов, иксов и бумеров ― в топе оплата ЖКХ, связи и интернета, а также расходы, связанные с обслуживанием автомобиля.

Представители поколения X из Казани чаще других готовы откладывать вдолгую, например, на пенсию. За январь — август 2023 года они оформили 43% индивидуальных пенсионных планов в СберНПФ. 39% договоров пришлось на миллениалов, 14% — на бумеров.

В январе — августе 2023 годаказанские зумеры ежемесячно направляли в свои пенсионные копилки по 2,2 тыс. рублей. Это на 54% выше аналогичного показателя за прошлый год. Миллениалы в среднем выделяют на эту цель 2,9 тыс. рублей в месяц (+51% год к году), иксы — 5,4 тыс. (+93%). Откладывать на жизнь после завершения карьеры в 2023 году зумеры обычно начинают за 37 лет до пенсии, миллениалы — за 24 года, иксы — за 12 лет.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Накопления на значимые цели в будущем позволяют сохранять привычный комфорт даже в новых жизненных обстоятельствах. А формировать их помогает финансовая дисциплина. И многие сберегатели из Казани уже видят, как это может работать. Так, например, за январь – август 2023 года горожане в среднем направили13,8 тыс. рублей на негосударственную пенсию с помощью индивидуальных пенсионных планов от СберНПФ. Люди, которые направляли деньги в свои копилки ежемесячно или чаще, накопили на 125% больше ― по 31 тыс. рублей».

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