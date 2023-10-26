Зумеры из Татарстана вошли в число самых активных пользователей eSIM

Россияне, предпочитающие eSIM стандартной сим-карте, реже используют привычную голосовую связь, зато значительно больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. При этом больше всего пользователей цифровых «симок» среди миллениалов, однако по объему потребляемого трафика теперь лидируют зумеры. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов за июнь-август 2022 и 2023 годов.

Сегодня более 98% абонентов с eSIM используют ее как основную. В среднем за месяц пользователь стандартной сим-карты разговаривает на 15% больше, чем россиянин с eSIM.

Наибольшее число абонентов с eSIM находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской и Свердловской областях. Татарстан вошел в топ-10 регионов по использованию eSIM, заняв 9 строчку рейтинга. За год число владельцев цифровых сим-карт увеличилось в республике на 80%, большую часть из них составляют абоненты в возрасте 23-35 лет. Почти также активны молодые люди 17-25 лет, которые при этом потребляют максимум трафика. Чаще всего через цифровые «симки» в регионе заходят в мессенджеры, соцсети, банковские и игровые приложения, а также на маркетплейсы.

Абоненты, использующие eSIM, за минувший год стали гораздо активнее в интернете. Если в 2022 году потребление ими мобильного трафика почти не отличалось от показателей клиентов с обычной «симкой», то теперь первая группа расходует интернет на 17% больше второй. А в роуминге пользователи цифровой сим-карты не только потребляют интернет-трафика в 1,7 раза больше других абонентов, но и на разговоры тратят на 61% больше времени. Мобильного интернета с цифровых «симок» больше остальных потребляют петербуржцы, опережая по этому показателю жителей столицы в 1,5 раза. Следом за Москвой по расходу трафика на eSIM идут Мордовия, Татарстан и Краснодарский край.

Среди сервисов россияне с обычной сим-картой тратят больше гигабайтов, чем пользователи eSIM, только на видео и музыку. Однако и этот разрыв стремительно сокращается и составляет сейчас лишь 3%, хотя еще год назад показатель превышал 20%.

Во всех остальных категориях гораздо активнее абоненты с цифровой сим-картой: на соцсети они тратят на 26% больше трафика, на мессенджеры — на 20%, а на просмотр веб-страниц — на 6%. Кроме того, пользователи eSIM в 2,7 раза активнее пользуются облачными сервисами.