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Жизнь пополам: семь из каждых десяти казанских семей ведут общий бюджет

Жизнь пополам: семь из каждых десяти казанских семей ведут общий бюджет

Источник: пресс-служба банка "Открытие"

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В большинстве семей (60%) из Казани работают оба партнера, а 75% ведут общий семейный бюджет, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» (обе компании входят в группу ВТБ) в ходе опроса*. В каждой четвертой паре (26%) с общим бюджетом за управление деньгами отвечает мужчина, столько же (21%) сообщили, что в их семье финансами заведует женщина. 23% респондентов ответили, что распоряжаются финансами совместно со своей второй половинкой. Четверть опрошенных (23%) вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, а оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению. И лишь в 2% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно.

Две трети респондентов (66%) целенаправленно заботятся о формировании сбережений в семейном бюджете и только 7% не считают нужным копить. Четверть (27%) пытаются формировать капитал, но у них не получается. Из тех, кто откладывает деньги, 54% стараются делать это по мере возможности, и только 12% - регулярно с каждой зарплаты. Те, у кого не получается копить чаще всего объясняют это постоянными неожиданными тратами (39%), погашение кредитов (30%) и расходами на развлечения (9%).

Дополнительный анализ сберегателей показал, что около половины из них (49%) откладывают от 10 до 20% месячных доходов. Каждый пятый (22%) – от 20 до 30%, почти столько же (20%) – до 10%, а каждый одиннадцатый (9%) – более 30%.

При этом большинство (73%) из тех, кто откладывает деньги, делают это с использованием различных финансовых инструментов. Большинство опрошенных (47%) указали(можно было выбрать более одного варианта ответа), что размещают деньги на банковском депозите или накопительном счете, 13% вкладывают в ценные бумаги, 9% - в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни. 2% инвестируют в недвижимость и столько же в драгоценные металлы. Однако 27% сберегателей пока не готовы размещать деньги в финансовые инструменты, они откладывают часть регулярных доходов наличными и хранят их «под матрасом».

В результате опроса также выяснилось, что одной из важных составляющих приумножения накоплений казанцы считают сокращение трат. Большинство респондентов (74%) следят за своими расходами: 29% отмечают, что им важно, чтобы расходы не превышали доходы, каждый четвертый (27%) ежемесячно сверяется, сколько денег ушло на крупные траты, каждый шестой (18%) контролирует все свои расходы.

Чаще всего казанцы копят на крупные цели. Среди множества вариантов ответа респонденты указали, что откладывают деньги на покупку квартиры, загородного дома или дачи (26%), приобретение машины (16%), на путешествие (16%), а также просто на непредвиденные обстоятельства (13%). Также респонденты делают сбережения, чтобы потратить их на ремонт квартиры или загородного дома (11%).

«Отрадно, что большинство российских семей следят за своими расходами, а также заботятся о формировании сбережений. Чтобы этот процесс был более эффективным, нужно выбрать подходящие финансовые инструменты, а для этого необходимо ориентироваться, прежде всего, на сроки и крупные финансовые цели. Поэтому для покрытия текущих непредвиденных расходов подойдут ликвидные инструменты, например, депозит или накопительный счет. Более долгосрочные цели лучше достигать при помощи других финансовых инструментов, в том числе страховых, которые обеспечивают необходимую финансовую защиту на пути к достижению запланированных целей и инвестиционных, тщательно оценивая их риски, напрямую связанные с доходностью», – говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

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